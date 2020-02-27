EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  11145  52
Материалы по теме:
Все про:Иордания (23) Кирилл (1010) РПЦ (582) ПЦУ (549)

 Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА

Российская церковь не смогла потеснить Вселенский патриархат с позиции "первого среди равных". На встречу с главой РПЦ Кириллом в Амман приехали только трое глав других православных церквей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "LIGA.net".

С ноября прошлого года РПЦ разными способами пыталась собрать на встречу в иорданском Аммане своих сателлитов, рассчитывая на присутствие хотя бы половины церквей. Однако в итоге прибыли только четыре предстоятеля из 15: иерусалимский патриарх Феофил, руками которого и была организована встреча, сербский патриарх Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, и сам глава РПЦ. Еще две церкви, румынская и польская, прислали в Амман своих представителей (но не глав).

"Надежды у РПЦ были на гораздо большее количество участников в Аммане", - сказал доктор философских наук, архимандрит Кирилл Говорун. Но церкви одна за другой отказывались ехать, давая понять: собирать такие встречи - прерогатива Вселенского патриархата, а никак не Кирилла. "Он собирается создать раскол. Он хочет быть первым. Он никогда не будет первым", - заявлял кипрский архиепископ Христосом.

У тех, кто приехал в Амман, кроме демонстрации близости к РПЦ были и личные интересы. Например, на встрече обсуждалась церковная ситуация в Македонии и Черногории, а это очень болезненный вопрос для Сербии. Иерусалимская церковь использовала один из абзацев коммюнике, чтобы подчеркнуть благодарность королю Иордании за "содействие межконфессиональному диалогу".

Читайте: РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью

В РПЦ заявили, что отсутствие глав церквей Москве, мол, не помеха: на Критский собор, созванный Константинополем в 2016 году, тоже "не все поехали". Это отчасти правда: поехали 10 из 14 глав. Но все-таки большинство.

Главной задачей РПЦ на встрече в Аммане было осудить томос для ПЦУ; сколотить коалицию против Константинополя; перенести Вселенский патриархат в Москву. Участие большего количества глав церквей добавило бы встрече вес. Ранее богослов Илья Бей говорил: "Они будут раздувать щеки, называя себя самой крупной поместной церковью в мире, самой богатой и независимой, чтобы провозгласить себя первыми".

Глава отдела внешних связей РПЦ Иларион перед встречей дал интервью. Он считает, что Константинополь "вторгся в чужие пределы" (имеется в виду Украина), начал перекраивать границы церквей и "предоставлять автокефалию кому вздумается".

Патриарх Варфоломей показал, что мириться с этим не намерен. Он написал как минимум два письма патриарху Феофилу, оба - в жестком тоне: "Мы не можем понять, как вы не замечаете или даже игнорируете масштабы негативных последствий этой инициативы". Второе письмо было обнародовано накануне встречи, 25 февраля.

Также читайте: "Есть что-то опасное", - глава РПЦ Кирилл выступил против законопроекта о борьбе с домашним насилием

Это очень интересный документ, отметил Говорун. Каждая фраза и каждое слово откалиброваны. Видно, что над текстом тщательно работали, и не только иерархи, но и ученые. Из письма следует, что встреча в Аммане не соответствует ни одному из известных канонических форматов. "Вполне в духе времени, можно говорить о гибридности амманского форума", - считает он.

Первый итог встречи в Аммане: раскола не вышло. "И это было понятно заранее. Когда из-за автокефалии ПЦУ отношения с Константинополем не разорвала ни одна православная церковь, кроме собственно Москвы. На радикальные шаги другие церкви не пойдут. Они могут на уровне риторики быть недовольными, но это не означает реального раскола", - говорит о результатах встречи религиовед Горевой.

Второй итог: обозначилась коалиция РПЦ. Кроме реально присутствовавших на встрече Сербии, Чехии и Иерусалима, Горевой относит сюда антиохийского патриарха, который в целом поддерживает политику РПЦ, но он не приехал из-за конфликта с Иерусалимом.

Уже поздно вечером в среду было обнародовано коммюнике встречи. На план-максимум, при котором участники открыто осудили бы Варфоломея за томос ПЦУ, Россия не пошла. "Первое впечатление от прочтения: оно достаточно компромиссное и допускает разную трактовку событий в православном мире", - отмечает архимандрит Говорун.

Из позитивного. Первый вывод: в коммюнике говорится, что схизма (раскол) в православном мире приближается, но сейчас ее нет. Второй вывод: нигде, подчеркивает Говорун, не сказано, что Константинополь не имел права давать томос Православной церкви Украины. Нигде также не упоминается, что Константинополь вообще не имеет права на те прерогативы, которыми пользуется. Подчеркнута роль Вселенского патриархата как первого в чине среди всех церквей. Москва это подписала, несмотря на разрыв отношений с Константинополем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абсолютное большинство православных иерархов отказались встречаться с главой РПЦ Кириллом, на инициированной Москвой встрече в Аммане

Из негативного. "Я думаю, конечно, это было настояние Москвы, - чтобы вопрос автокефалии ПЦУ сделать открытым", - считает Говорун. То есть с точки зрения Константинополя вопрос давно закрыт: томос выдан, к автокефалии вопросов нет. Москва в коммюнике пытается подвести к тому, что это не окончательное решение, и процесс автокефалии не завершен, так что его надо обсуждать дальше.

Однако сам формат встречи, без участия Константинополя и большинства православных церквей мира, ни к чему не обязывает. "Это коммюнике - просто декларация. Его подписала даже не половина церквей, а чуть больше трети (если считать Румынию и Польшу)", - отметил Горевой.

В ПЦУ заявили, что если для участников встречи в Аммане автокефалия украинской церкви - это не пустые разговоры, то ПЦУ только за и не раз сама призывала к диалогу. Если же настоящая цель РПЦ - отобрать автокефалию, то это путь в никуда, который только подрывает ее авторитет.

На данный момент полноценно автокефалию Православной церкви Украины признали Константинопольская православная церковь (6 января 2019 года), Александрийская православная церковь (8 ноября) и Элладская православная церковь (12 октября). Но теперь ничто не мешает церквям продолжить этот процесс. По мнению митрополита Киевского и всея Украины Епифания, в этом году ПЦУ признают еще несколько церквей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3178183
 
   
 Топ комментарии
 
да, Порошенко конечно в этой сфере добился уникального успеха, просто загнал росию под плинтус и смешал с говном, поставил в роль обиженных отщепенцев
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нормально. Хоть одна приятная новость до полудня! Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5326
 показать весь комментарий
 
 
Если бы этим делом занимался Зебил, то и здесь была бы полная сдача интересов Украины...
Его просто забыли пригласить!
Просто перестать верить...... Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 7656
 показать весь комментарий
 
 
Как Гундяев пингвинов в Антарктиде крестил (ФОТОЖАБЫ)
 показать весь комментарий
 
 
кого то мне напоминают - оооо - зебилы на них похожи,однозначно похожи ,можно сказать - одно выражение лица))))
 показать весь комментарий
 
 
І доїдають свого собрата, самоназва кацапів - "самоєди"
 показать весь комментарий
 
 
что то годных новостей на цензоре сегодня нет(
одно уг(
затишье перед бурей?
 показать весь комментарий
 
РПЦ - раскольники. Це - великий гріх.
 показать весь комментарий
 
 
видать планида у него такая-проваливать Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5865
 показать весь комментарий
 
 
Гундяя ждет это же как генерала после посещения хла
Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5692
 показать весь комментарий
 
 
Гундяев призвает граждан России меньше думать о деньгах и богатстве, а больше думать о спасении души...
А это обычная спальня патриарха в Розовой палате Феодоровского городка в Пушкине под Санкт-Петербургом. Сразу видно, о душе своей патриарх постоянно думает!

Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 2239
 показать весь комментарий
 
 
Это не спальня гундяя, а усыпальница.Надеюсь, в самое ближайшее время...
 показать весь комментарий
 
 
да, Порошенко конечно в этой сфере добился уникального успеха, просто загнал росию под плинтус и смешал с говном, поставил в роль обиженных отщепенцев
 показать весь комментарий
 
 
Ось за що кацапи йому не можуть пробачити, а зебіли зрозуміти.
 показать весь комментарий
 
 
Все забили
На Кириллу
Получай от всех
М.дило Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 5090
 показать весь комментарий
 
 
На росции - на ФАШИССКОЙ убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом......

.
Это вам не камни в автобусс бросать ..??
.
.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и шо? Вот поедет атэц Кирил еще раз в Антарктиду и всех пингвинов прихожанами РПЦ сделает и РПЦ станет самой многочисленной по пастве в мире!
 показать весь комментарий
 
 
підкажи йому цю чудову ідею
а там і за бактеріями діло не стане
за рахунок бактерій можна довести кількість казламордих до галактичного вялічія
 показать весь комментарий
 
 
За вказівкою москви займатись справами релігій в Україні бубочка "призначив" вірного адепта РПЦ , замінивши порохівське ВІРА , АРМІЯ , МОВА на СОПЛІ , БОЛОТО ,ЖУЙКА .
 показать весь комментарий
 
 
Куда не глянь, даже у служителей Бога борьба за власть и за сферы влияния
А Кирилл вообще затеял церковный переворот Глава РПЦ Кирилл провалил встречу в Аммане, - ЛИГА - Цензор.НЕТ 8319
 показать весь комментарий
 
 
Кирюшу-поца кгбистского опустили. Респект Пороху!
 показать весь комментарий
 
 
...лять, старым пердунам сто лет в обед, а занимаются хрен пойми чем! Если б этих "верунов" заставить своими руками не хлеб зарабатывать, глядишь в сторону церкви ни один бы не глянул!
 показать весь комментарий
 
 
Если ты не веришь в Бога, то это не значит, что его нет
 показать весь комментарий
 
 
Если кто-то отрастил бороду и ходит без штанов - это ещё не значит, что он верит в Бога.
 показать весь комментарий
 
 
Ты зачем-то обобщил тех кто приехал на это сборище и тех, кто его проигнорировал Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 4715
 показать весь комментарий
 
Ну, что поделаешь: лес рубят, щепки летят...
 показать весь комментарий
 
Сралинские бредни. В числе щепок можешь и ты оказаться
 показать весь комментарий
 
Все там окажутся. Живыми из этой жизни ещё никто не уходил.
 показать весь комментарий
 
Кирять, мардовское - пить мед, медовуху. Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 9948 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 9948 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 9948
 показать весь комментарий
 
Самое время Варфоломею созвать синод и снять с Гундяева все чины, объявить раскольником, а РПЦ официально объявить ликвидировать!
 показать весь комментарий
 
 
"Они будут раздувать щеки, называя себя самой крупной поместной церковью в мире, самой богатой и независимой, чтобы провозгласить себя первыми".(С)

Счетная палата России выпустила отчет (.pdf) о положении детских больниц и поликлиник в 2018-2019 годах.

В каждой третьей больнице нет водопровода (30,5% от общего числа)
канализации (35%),
в половине отсутствует горячее водоснабжение (52,1%) ,
центральное отопление. в 41,1% зданий
 показать весь комментарий
 
 
для гундяя это как омоновцу быть жеско отпиzженным дагом
 показать весь комментарий
 
 
Во как их колбасит от автокефалии ПЦУ.
А у нас малоросы орали - "какая разница" и "ничего нам это не даст".
А вот московии совсем не какая разница.
 показать весь комментарий
 
 
После революции и прихода к власти большевиков в Петрограде, 28 октября (10 ноября), прения по вопросу были прекращены и было принято решение о восстановлении патриаршества - вот так и купили тогда патриарха Тихона и - вся власть от Бога - большевики то же - как такое можно понять и простить - не понимаю
 показать весь комментарий
 
 
Оберпоп Гундяй - молодца, самый проворный из всех хитрожопых Ботвинников. Ничего не провалил - всё по плану, дела идут нормас, везде успел - яхту дальним походом проветрил, косточки под солнышком прогрел, с нормальными попами по-любэ стрелку замутил - кадилами померялся. Мо от щедрот и Всевышнему на поддержание штанов Господних чутка пожертвует.
 показать весь комментарий
 
 
Гундяй, мардовское - прохвост, отож и успел везде. Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 1530 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 1530 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 1530
 показать весь комментарий
 
 
"собирать такие встречи - прерогатива Вселенского патриархата, а никак не Кирилла. Он собирается создать раскол" - неточно.
Розколу в православній церкві хочк *****. Гундяй - так собі, інструмент...
 показать весь комментарий
 
 
Посетителям мардовскава пархату черти делают скидку прямо в кател.
 показать весь комментарий
 
 
Зелебни!
Новая тема для заяв портянки в ДБР:
-"Порошенко вкрав Томос"...
Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 669
 показать весь комментарий
 
 
Хасета прафда на гвоздику у сартире. Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 4280 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 8768 Глава РПЦ Кирило провалив зустріч в Аммані, - ЛІГА - Цензор.НЕТ 8768
 показать весь комментарий
 
 
Что-то Филарет притих. Может до него дошло таки, что подгавкивать сатанисту гундяю - смертный грех....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх