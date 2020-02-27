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 Политика Украины
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 Минэкономики подготовило постановление о демонополизации экспорта вооружения и военной техники, - замминистра Панаиотиди

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует провести демонополизацию экспорта вооружения и военной техники.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, передает Цензор.НЕТ.

"Демонополизация экспорта вооружения и военной техники (ВВТ). Подготовила и вынесла на общественное обсуждение вопрос демонополизации экспорта ВВТ. Для тех, кого интересует эта тема. Она достаточно специфическая для широкой общественности, но от того, не становится менее важной. Пишите комментарии, позицию и замечания, если таковые имеются. Попробую найти время и написать колонку. По этому поводу надо. Важно. Сейчас - информация на сайте по ссылке", - рассказала она.

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В частности, постановлением предлагается исключить из предыдущих постановлений Кабмина положения, которые обязывают устанавливать цены на товары военного назначения по согласованию с уполномоченным субъектом хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе с целью избежания недобросовестной конкуренции.

Как отмечается в пояснительной записке, действие этих норм создает искусственный барьер для субъектов хозяйствования при проведении внешнеторговых операций товарами военного назначения. Это, в свою очередь, не способствуют развитию конкуренции и ограничивает для отечественных производителей товаров военного назначения возможности самостоятельного выхода на внешние рынки.

Минэкономики подготовило постановление о демонополизации экспорта вооружения и военной техники, - замминистра Панаиотиди 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178182
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, а це зовсім не пов'язано з тим, що Коломойський та Боголюбов збираються виробляти снаряди та стволи калібру 155мм? Чи це знов "випадковий збіг"?
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует провести демонополизацию экспорта вооружения и военной техники. Источник: https://censor.net.ua/n3178182
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Вам не смішно, тому що озброєнням займаються аграрії?
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давно у нас склады не взрывались
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует провести демонополизацию экспорта вооружения и военной техники. Источник: https://censor.net.ua/n3178182
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Вам не смішно, тому що озброєнням займаються аграрії?
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Можливо й вірне рішення. Однак ,зважаючи що цим займається головна ШИЗА уряду, навряд із цього буде якась користь.
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Як може бути вірним рішенням займатися експортом озброєнням тим, хто на цьому не розуміється? Озброєння як правило виготовляють військові підприємства та це є державною таємницею. До того ж існує експортний контроль.
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У министра есть заместители по отраслям .... не волнуйтесь
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Державнаи таемныци вже нема усю парашенко с дурчилай мардве слили (все секретные изобретения). Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 3438 Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 9718 Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 9718
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Так це міністерство десь тиждень-півтора тому переймалось харчуванням в шкільних їдальнях. А МВС доповідало про епід.стан в країні. А головний секретут ОП, такий собі Єрмак, озвучував зовнішньополітичні тези... Вони такі "прахфесіанали" та "технократи", що можуть займатися всім! Хто вільний і кому "нє впадло", той і ляпає язиком.
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Цікаво, а це зовсім не пов'язано з тим, що Коломойський та Боголюбов збираються виробляти снаряди та стволи калібру 155мм? Чи це знов "випадковий збіг"?
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Це ж треба, написала такий же коментар. Видалила Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки, - заступниця міністра Панаіотіді - Цензор.НЕТ 19
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а хтось буде слідкувати за тим експортом?
хтось буде слідкувати, щоб ніхто кацапню не озброював?
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Ні, будуть в китайців купляти втридороги й катати на тому ббло. Як завжди.
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