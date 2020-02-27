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Все про:Янукович (30577) Закревская Евгения (62) ГБР (996) Бабиков (24)

 Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская. ДОКУМЕНТ

Часть уголовных дел в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича расследуется следователями, которые подчиняются его бывшему защитнику Александру Бабикову.

Об этом заявила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается дел против Януковича, которые переданы в ГБР, то нужно помнить, что часть из них расследуется следователями, непосредственно подчиненными прежнему защитнику Януковича А. Бабикову. А не отделом по делам Майдана, который якобы выведен из-под управления Бабикова напрямую директору", - написала Закревская в Facebook.

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В качестве примера она привела производство "по узурпации власти Януковичем", которое, по ее данным, "расследуют следователи, находящиеся под прямым контролем бывшего адвоката подозреваемого Януковича - первого заместителя директора ГБР".

"В этом производстве состоялась очередная попытка рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу. Суд, кстати, не может избрать меру подозреваемому Януковичу уже третий год... Месяц назад другой судья Печерского суда именно в этом производстве рассматривал заявление Александра Бабикова об отводе прокурора Нескородяного. На момент рассмотрения отвода Бабиков, который собственно его подал, уже работал по другую сторону баррикад - первым заместителем директора ГБР, которому подчиняется Главное следственное управление, в котором работают теперь следователи, расследующие дело", - отметила Закревская.

Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская 01
Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская 02
Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская 03

По словам Закревской, вопрос о том, находится ли дело об узурпации власти Януковичем в управлении, которое занимается делами Майдана, или в управлении, которым руководит Бабиков, задавался директору ГБР Венедиктовой, но пока остался без ответа.

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Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская 04

Источник: https://censor.net.ua/n3178181
 
 
 Топ комментарии
 
Я уже писал свое мнение, просто повторю. Очень возможно, что ЕСПЧ на основании этого факта признает решение наших судов незаконным. Вероятно на это и есть расчет. Очень все как то в стиле портнова.
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Витя хочет "из Ростов" ?!
Вот тебе и "чики-чики-та" Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская - Цензор.НЕТ 3754
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Саблич - 6 букв.
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де там той козел, що тут впарював: "ой, уже нізя сваї адвакатскіє абязанності іспалнять, што тібє ярлик (блювотне слово) нє наклєілі!"?
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Я уже писал свое мнение, просто повторю. Очень возможно, что ЕСПЧ на основании этого факта признает решение наших судов незаконным. Вероятно на это и есть расчет. Очень все как то в стиле портнова.
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Poltava for European solidarity



Обличчя все "новіші" і "новіші"
Як "нове" обличчя від
@ZelenskyyUa


Тігіпко відмазував Московію від війни на Донбасі....

https://twitter.com/i/status/1232882891996225537
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Так и было задумано.
Быдло 5 лет тихо роптало и бухтело в пригородных электричках и маршрутках по дороге в город "При Януковиче было лучше".
Так что в целом это ответ на запрос общества. Какое общество - такой и ответ.
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Довожять судочинство до абсурду. Раби повинні звикати до безправ'я. Вітаю нарід з вибором
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А чё зелебобики не визжат про зраду? Визджалка поломалась?
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Вітаю з черговим покращенням, ЗЕбіли! Намазуй Те!
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Ой до Х.......... , Вы вместе с Януковичем и Зе нахер........ чили такого, х..... уже кто исправит.
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расследованием преступления яныка руководит янукович
чем не зазеркалье??? )))
ау 73-и ))) вы этого хотели?
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В принципе, если бы мы не были романтиками, то все было бы очевидно тогда, когда на следующий день после расстрела небесной сотни, "простой нарід" поперся смотреть грабить усадьбу Януковича.
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Цілковита "незаангажованість" та "неупередженість"! БРАВО!
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Даёшь Портнова генпрокурором, Бойка - премьером! Чтобы мало не показалось - у нас ещё в запасе целый опоблок.
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В опоблоке уже говорят, что нужна совместная коалиция примирения - За життя + Слуга народа и смена вектора на Россию
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Скоро будем следующих узурпаторов расследовать. Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська - Цензор.НЕТ 6686
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Справи Вілкула і Колєснікова закрили за термінами давності. У государства украли 16 млн., а виновных уже нет. Они уже стали честными, уже готовятся к выборам. Рішення по Вілкулу і Колєснікову виносив один і той же суддя прикормленного Жовтневого суда Дніпра Сергій Мельниченко.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/27/7241862/
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аби не барига- головний лейтмотив зелених тупоголовців
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Янукович, будучи Главковерхом, совершил преступление по статье 408 УК Украины.
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Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за строками давності.

Це все, що треба знати і про нову зебільну владу, і про попередью шоколадну. Бо морди майже ті самі, а нові морди ще гірші від попередніх.
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Уже навіть не смішно. Оце в ХАЛЕПУ попала Україна...
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За 15 лет в Украине произошло 2 революции. Причины народных восстаний так и не решены - ужасающая коррупция, власть олигархов, судебный произвол, неприкасаемая каста судей и чиновников, которым все позволено, живущих в вызывающей роскоши на фоне нищих граждан. После расстрела Майдана и войны гражданское общество изменилось, мы стали жестокими к несправедливости. Сейчас очень многие жалеют, что в 2014 не добили регионалов, продажных судей и чиновников. Они оклемались и сейчас готовятся добивать уже нас. При следующей революции жалости не будет, доводят народ к лютой ненависти.
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В ГБР рулит Венедиктова, страдающая комплексом неполноценности из-за перенесённой детской психологической травмы «нежелательный ребёнок», повлёкшей повышенный уровень агрессии, выразившийся в склонности руководствоваться в повседневной жизни неформальными правилами криминальных группировок, сама ж брякнула: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански"©. А разве по-пацански прессовать чалившегося бродягу Хама-Яныка?
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Портновская Венедиктова уже заявила, что конфликта интересов нет?
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