 В Украине появилась "грин-карта" для IT-специалиста, - замминистра цифровой трансформации Борняков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook.
"В Украине стартует собственная "грин-карта" - желто-голубая!", - написал он.
По словам Борнякова, это означает, что украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5000 специалистов, которые смогут:
- получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем;
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- им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;
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- их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;
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- они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине;
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- они не привязаны к конкретному месту работы и должности;
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- они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;
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- они смогут открывать ЧП
"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч IТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 000 вакансий ІТ-специалистов. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов. Отнимите от общего количества middle- senior специалистов, которые едут работать за границу или предпочитают оставаться на фрилансе у американских гигантов - пропасть расширится еще больше", - отметил Борняков.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн.
Не грінкарти потрібні, а нормальна платня. І не така, що у айтішника 2к баксів, а у енергетика 500, а більш менш однакові.
По то, что не хватает специалистов - это бред! У нас на джуниора (специалист с минимальным опытом или вообще без него) хрен устроишься - хотят опыт работы не менее 2 лет и знание английского выше базового уровня
У нас айтишников и так хоть жопой жуй - никакого недостатка нет! Такой квотой и зарплатами наших айтишников можно привлечь в Украину только индусов! Которые составят конкуренцию нашим специалистам и оставят их без работы!!!
Невже діссонанс між передвиборними обіцянками і реальними кроками за рік вас нічому не навчив?
«Мінекоенерго не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис. керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому році. Мінекоенерго стало відомо, що керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» рішенням Наглядової ради в грудні 2019 року було нараховано та виплачено понад 3 млн грн премії. За рік сума отриманої винагороди топчиновника склала понад 10 млн грн - це майже $430 тис без урахування заробітної плати. Водночас заробітна плата генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» з липня 2019 року зросла більше ніж в три рази, таким чином, загальний дохід високопосадовця за рік склав $647,8 тис.», - йдеться у повідомленні.
Зараз заробітна плата керівника ПрАТ «Укргідроенерго» становить 781 960 грн на місяць. За інформацією з відкритих джерел, зарплата президента США Дональда Трампа становить $400 тис. на рік, нагадали в Мінекоенерго.
У профільному міністерстві зауважили, що розмір премій та посадовий оклад керівного складу ПрАТ «Укргідроенерго» визначається та встановлюється Наглядової радою, яка була створена влітку 2019 року ще попереднім урядом.
17 липня розпорядженням Володимира Гройсмана були призначені чотири незалежні члени наглядової ради після чого був підписаний новий контракт з керівником ПрАТ «Укргідроенерго», яким посадовий оклад генерального директора зріс більше ніж втричі. Також саме з липня можна спостерігати початок виплат мільйонних премій керівникам підприємства.
"Мінекоенерго не погоджується з такими діями і вважає неприпустимим нарахування та виплату захмарних і безпідставних грошових винагород у той час, коли прожитковий мінімум в країні станом на 1 січня 2020 року становить 2027 грн", - наголошується у повідомленні.http://dialogs.org.ua/people/34550/
умрет все это не родившись,особенно с таким отношением,как обыски и гонения на уже работающих айтишнегов