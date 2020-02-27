 В Украине появилась "грин-карта" для IT-специалиста, - замминистра цифровой трансформации Борняков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"В Украине стартует собственная "грин-карта" - желто-голубая!", - написал он.

По словам Борнякова, это означает, что украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5000 специалистов, которые смогут:

- получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем;

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- им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;

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- их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

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- они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине;

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- они не привязаны к конкретному месту работы и должности;

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- они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

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- они смогут открывать ЧП

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"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч IТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40 000 вакансий ІТ-специалистов. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов. Отнимите от общего количества middle- senior специалистов, которые едут работать за границу или предпочитают оставаться на фрилансе у американских гигантов - пропасть расширится еще больше", - отметил Борняков.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн.