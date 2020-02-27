 "Укрзализныцю" привлекут к ремонту и строительству автодорог, - "Укравтодор"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова "Укравтодор" берет на себя координационную роль для надлежащего планирования грузовых перевозок по дорожно-строительным маршрутам "Укрзализныци".
"Амбициозные планы требуют слаженной работы государственных и частных учреждений и в условиях разумной координации мы избежим задержек и срывов ремонтов", - отметил он.
Отмечается, что обмен информацией об объемах сырья, которое необходимо транспортировать, календарный план ремонтов будет происходить на базе "Укравтодора" с целью централизованного планирования всех работ.
тудух-тудух, тидищ-тидищ...
В нем когда-то правил племянник Брежнева, потом он уехал в рашу и стал там министром транспорта ( уже в 21 веке) очень уважаемым
Был с очень хорошим образованием. Трест строил по всей Украине Железные дороги и мосты
В каждой области были управления
Потом донецкие его РЕЙДАНУЛИ , перевезли куда-то в район вроде Уманской. В бывшем здании сделали офигенный ремонт и ПРОДАЛИ
И ТАКОЙ ЦИРК ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ . Кто будет строить - опять белорусы ? .
Гугл в помощь
А умного руководителя - специалиста отправили на пенсию,
После рейдерских захватов ВСЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕСТЫ меняют направление деятельности и начинают заниматься ерундой- строить дома
СЕРЬЕЗНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАНРИМАТЬСЯ В УКРАИНЕ УЖЕ НЕКОМУ
Хіба, що покращити індекс мобільності населення, збільшивши вдвоє вартість квитка.