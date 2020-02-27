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 Общество
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Все про:дороги (1905) Укравтодор (399) Укрзализныця (1824) Кубраков Александр (7)

 "Укрзализныцю" привлекут к ремонту и строительству автодорог, - "Укравтодор"

"Укравтодор" будет координировать работу "Укрзализныци" для того, чтобы предприятие вовремя привозило грузы, необходимые для строительства и ремонта дорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова "Укравтодор" берет на себя координационную роль для надлежащего планирования грузовых перевозок по дорожно-строительным маршрутам "Укрзализныци".

"Амбициозные планы требуют слаженной работы государственных и частных учреждений и в условиях разумной координации мы избежим задержек и срывов ремонтов", - отметил он.

Отмечается, что обмен информацией об объемах сырья, которое необходимо транспортировать, календарный план ремонтов будет происходить на базе "Укравтодора" с целью централизованного планирования всех работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3178176
 
 
 Топ комментарии
 
А автодор на шпали та рельси! Вже не смішно в цирку після 95го кварталу!
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Логично! По существующим ныне дорогам и так машина едет, как по шпалам...
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і буде в нас на дорогах:
тудух-тудух, тидищ-тидищ...
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Ось ще як автомобілісти залізницею керувати почнуть,ось тоді заживемо!!!
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Такая координация обойдется Укравтодору и всея Украине минус тысячи километров дорог.
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А автодор на шпали та рельси! Вже не смішно в цирку після 95го кварталу!
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Логично! По существующим ныне дорогам и так машина едет, как по шпалам...
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серОжа лещ уже накладные карманы себе пришил наверное...для бабла...
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Был такой трест ЮГО-ЗАПАД ТРАНС СТРОЙ ( Киев ул. Ветрова)
В нем когда-то правил племянник Брежнева, потом он уехал в рашу и стал там министром транспорта ( уже в 21 веке) очень уважаемым
Был с очень хорошим образованием. Трест строил по всей Украине Железные дороги и мосты
В каждой области были управления
Потом донецкие его РЕЙДАНУЛИ , перевезли куда-то в район вроде Уманской. В бывшем здании сделали офигенный ремонт и ПРОДАЛИ
И ТАКОЙ ЦИРК ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ . Кто будет строить - опять белорусы ? .
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Это вы про Железняка? Не помню его биографии, но министром транспорта он у них не был, главрй ОСЖД. А свалил потому что проворовался. Его племянник, кстати, сейчас первый зам Юго-Западной.
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Нет - жто фамилия Брежнев ВЛАДИМИР . Заканчивал одесский строительный
Гугл в помощь
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Он минтрансстрой возглавлял, а не минтранс.
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Трест МОСТОСТРОЙ рейданул торговец водкой из Винницы и любитель коней. Подружился с сыном головы треста и так решил вопрос
А умного руководителя - специалиста отправили на пенсию,
После рейдерских захватов ВСЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕСТЫ меняют направление деятельности и начинают заниматься ерундой- строить дома
СЕРЬЕЗНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАНРИМАТЬСЯ В УКРАИНЕ УЖЕ НЕКОМУ
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Еще можно и авиацию привлечь - сбрасывать щебенку. Это же они бомбили наши дороги? Мне, послезавтра, надо ехать к родителям, а это опять испытание, 70 км, по убитой дороге, ремонт которой откладывают уже не один год.
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ааа! а я думал, что по автодорогам теперь и поезда будут ездить....
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Надо еще сюда приписать и космическую отрасль, и не забыть о создании концессии на сооружение автодорог на Луне
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Замало грошви розкрадено ,підключать до розкрадання за новою тематикою "Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7522 Уря "Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8005
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Правильно, ************ залізні дороги вже побудовані, що Укрзалізниці ще залишається робити.
Хіба, що покращити індекс мобільності населення, збільшивши вдвоє вартість квитка.
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