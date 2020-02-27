 После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, - "Черноморнефтегаз"

Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³", – сказала она.



По данным руководителя "Черноморнефтегаза", объем добычи год от года снижается, в том числе из-за международных санкций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Судебные процессы против РФ, касающиеся крымских активов, продолжаются, - Витренко. ВИДЕО

Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м – уже 1,5 млрд м³.