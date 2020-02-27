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 Политика Украины
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 После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, - "Черноморнефтегаз"

С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, она добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.

Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³", – сказала она.

По данным руководителя "Черноморнефтегаза", объем добычи год от года снижается, в том числе из-за международных санкций.

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Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м – уже 1,5 млрд м³.

Источник: https://censor.net.ua/n3178174
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер ще треба дати на Крим безкоштовну воду?
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Треба дати свободу націям російської імперії та створити національні держави на місці цього тоталітарного утворення.
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Даа. Государство с неоднородной этническим составом называют ЛОСКУТНЫМИ
РАШУ как лоскутное государство, развалить легко ЕСЛИ МИР ЗАХОЧЕТ , но могут побоятся армии кацапских бомжей(120 млн) которые начнут лазить по свету и разносить туберкулёз
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Тепер ще треба дати на Крим безкоштовну воду?
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муха зє-зє скаже: "ониженашигражданє"!
А якщо без жартів, то воду на Крим, поки він окупований, не можна давати навіть за великі гроші, бо це, по-перше, порушення норм Женевської Конвенції (ст.54), по-друге, фактичне визнання окупації, а по-третє - просто аморально.
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Треба дати свободу націям російської імперії та створити національні держави на місці цього тоталітарного утворення.
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для того потрібно створити в Україні всі умови для діяльності національних структур народів раші После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, - "Черноморнефтегаз" - Цензор.НЕТ 7917
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Ні в якому разі, бо колишні російські раби будуть токсичними ще 50 років після розпаду росії.
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10-20 осіб погоди не зроблять під керівництвом зовнішньої розвідки
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Справа у тому, що токсичними будуть 99%. Рабиню Ізауру Ви дивилися?
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Даа. Государство с неоднородной этническим составом называют ЛОСКУТНЫМИ
РАШУ как лоскутное государство, развалить легко ЕСЛИ МИР ЗАХОЧЕТ , но могут побоятся армии кацапских бомжей(120 млн) которые начнут лазить по свету и разносить туберкулёз
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тому потрібно працювати з місцевими елітами народів раші про створення їх національних держав, для зовнішної розвідки це неоране поле Після окупації Криму РФ видобула з належних Україні родовищ 10,4 млрд м³ газу, - "Чорноморнафтогаз" - Цензор.НЕТ 2918
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Для этого должно бытьРНБО без Сивох и комнаты без прослушки 😀😀😀
Почему то в странах НЕ ЗАСЕЯННЫХ ФСБ - нет скандалов с прослушкой. А в Украине Ермак поручил прослушать Гончарука и все об этом молчат
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И перевели стрелки на 1+1 с согласия бени , мол там монтировали
А КТО ПИСАЛ ?
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Пора заводить полемику : БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ КУБАНЬ 😀😀😀
И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ - предлагаю сразу В МЕТИНВЕСТЕ забрать колючей проволоки для резервации . Территория большая- проволоки надо много. Ахметов как патриот должен это понимать - его и так вся Украина содержит
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зачем? она и сама развалится... отток капиталла за 2019 год $190 млрд. так что это только вопрос времени....
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Спортлото ждет вашего письма.
Они вернут газ взад в обмен на воду.... хм, а это идея(пишет письмо Зеленскому)
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Сценарист, биля. Боря ты настоящий Козлов.
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І що ви зробите? Дасте Зеркаль пошматувати мокшів і відсудити гроші? Чи бубоча не дозволяє сердити фуйло?
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На росции - ФАШИССКОЙ убили человека , которого подозревали зараженным на короновирус... ?.Человек оказался болен простым грипом... .
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Думаю что это можно отсудить с России.
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Забыли написать что там газ для населения в пять раз дешевле чем у нас. Встречный вопрос- а сколько добыли газа на материковой Украине? Где он? Почему продают населению по ценам выше раночных? Это секретная информация?
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Видобуток газу в Україні в січні-листопаді 2019 року зменшився на 0,8% (на 152,2 млн кубів) порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 18,915 млрд кубометрів.
Вас в ГУГЛі забанили?
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Все навпаки, бо ваше питання багато разів дискутувалося і цифри та відповідь давно відома.
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То, что написано ничего не объясняет а лишь констатирует факт грабежа потребителей. Вопросы к власти естественны.
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Плюсуйте мокшам, придет время - всё с них стянем.
А в первую очередь - ихний кремль, ихними же руками, под нашим присмотром,
по кирпичику разберем и заставим их мостить этими кирпичами разбомбленные
украинские дороги.
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Нормальна країна вже б подала позов до міжнародного суду.
Даптєстан треба задовбувати рішеннями авторитетних судових інстанцій, тим паче, що Україна має повне право на відшкодування завданих окупацією збитків.
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Так то нормальна країна. Нажаль наша далеко НЕ нормальна, по всім показникам.
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А что вы от ********** хотели!?,эти убогие бармалеи алкаши только воровать умеют всю свою жалкую историю!,потомки ига
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Так а шо вы сопли жуете? Подавайте в международный суд пусть возвращают ворованные деньги.
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наверное буровыми,которые зная что рашист будет оккупировать Крым,за деньги украинского народа купил Бойко по указанию рашиста...???
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