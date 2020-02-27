 МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом в Италии

Об сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них - у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", - отметил он.

Директор департамента сообщил, что больная украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние некритическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Погорельцев также сообщил, что Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что у украинки в Италии диагностировали коронавирус COVID-19.