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 МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом в Италии

Министерство иностранных дел Украины подтвердило наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

Об сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них - у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", - отметил он.

Директор департамента сообщил, что больная украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние некритическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Погорельцев также сообщил, что Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

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Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что у украинки в Италии диагностировали коронавирус COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3178172
 
 
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Думаю вірус вже ходить по Україні - просто рівень нашої медицини не дає змогу його виявити.
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даже если и подтвердят, замалчивать будут на сколько это возможно долго ..
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Какая она украинка, если родители тоже в Италии?
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Чтобы ты не обижался, если я тебе не говорил, то скажу сейчас - я не всегда идиотам отвечаю, чтобы ты знал на будущее.
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Ты пишешь под беларуским флагом, какой же ты украинец?
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ну его не угораздило стыдиться как мы тут, просто пишет себе.
правда белорусской мовы наверное не знает)
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Лишнехромосомное, а ещё я не полностью знаю таблицу умножения. :D
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В нього мова "методична", з шоколадним діалектом.
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Давайте не будемо - ви під українським прапором теж не на державній ваяєте. У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії - Цензор.НЕТ 2676
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о! так срочно эвакуируйте её сюда на обосрацию.
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"консульство"..... тьху

блогерша писала когда сбили рашики наш ИЛ-76 с десантниками и экипажем, то наше "консульство" в Вене, даже не повязало на флаг черную ленту, не говоря уже о том шоб приспустить. купила цветы и положила им под ограду.
по блату устраиваются туда походу. там и диппочта не проверяется, хотя было тут - поймали мужика работницы консульства Словении что-ли, на границе - пол-буса сигарет нашли.
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ну а что такого? я давно читал это, может под ворота, но основное - не приспустили флаг, запомнил.
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скажите с какого она города в Украине?)))
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Началось,сюда её не привозить,у неё есть медстраховка,пусть итальяшки её лечат.
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я вас расстрою: люди сотнями сами из Италии каждый день приезжают...
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ну так в чём дело? эвакуируйте её сюда скорее !
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