 В Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

25 февраля количество зараженных в Италии было 322 человек, сегодня - 453 больных, умерли 12 человек, 3 - выздоровели.

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