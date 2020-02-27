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 В Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453

За сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

25 февраля количество зараженных в Италии было 322 человек, сегодня - 453 больных, умерли 12 человек, 3 - выздоровели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек, инфицированных - 78,5 тыс., - госкомитет КНР

Источник: https://censor.net.ua/n3178163
 
 
 Топ комментарии
 
Если этот процесс не остановить, то нас ждут грустные времена. Хотя в Украине они уже давно настали.
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А где можно узнать статистику сколько в Украине за сутки попадает в больницы с пневмонией?
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Скорей всего в Укарине ещё больще, просто у нас об этом не знают
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правильно: "зе-******* збирається тестувати громадян на коронавірус неперевіреними тест-системами російського походження"
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В основному бууть тестувати сирою землею на цвинтарі.
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Хорошо что у нас этого нету.
Даже вирус сюда боится попа.дать В Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453 - Цензор.НЕТ 3973
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так вы определитесь - 453 или 553? или уже "какая разница"?
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сотней больше сотней меньше - люди это статистика
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А где можно узнать статистику сколько в Украине за сутки попадает в больницы с пневмонией?
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лучше по моргам поинтересуйся, в Европе по деньгам полный безлимит и есть больные и умершие, у наших дураков есть только зелёнка и клизма и вируса нет и медицинских масок в аптеках нет, сегодня купил на всю семью респираторы N95 запасные фильтры и очки не ждите от этих уродов ничего, покупайте всё сами.
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та да. уже страшновато в маркет заходить.
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Только что пришла знакомая из поликлиники, говорит, что людей почти нет. Никогда такого не было. Недоумевает.
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Есть, и давно, и везде. Просто никого не тестируют на этот вирус.
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Если этот процесс не остановить, то нас ждут грустные времена. Хотя в Украине они уже давно настали.
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Будем жить как в каменном веке - 30 - 35 лет и капец. Мементо море (с).
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Зато прикольно. Хоть посмеемся. Представляю, как бы Пороха рвали сейчас за преступную бездеятельность.
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Скорей всего в Укарине ещё больще, просто у нас об этом не знают
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*Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста*(с)---- Похоже, что кто то умышленно раздувает истерию.
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Возраст заболевших и умерших не наталкивает ни на какие мысли?

"В Украине вторую неделю подряд жертвами гриппа стали 10 человек. Эпидпорог превышен почти на 20%.
За неделю с 17 по 23 февраля в Украине из-за осложнений после заболевания гриппом умерли 10 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 26 февраля."(с)
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хотя бы для увеличения количества лайков под роликом
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Почитал что вирус умирает от этилового спирта, купил ящик водки.)
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и как ты за ним гоняться собрался и водкой поить?
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Ось воно яке - обличчя смерті в окулярах. В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453 - Цензор.НЕТ 4750
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Доречі, він міг сам нам привезти з Італії цей коронавірус, бо був там ще до початку епідемії.
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Коронавірус різновидність грипу. Тільки і всього.
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