 В Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
25 февраля количество зараженных в Италии было 322 человек, сегодня - 453 больных, умерли 12 человек, 3 - выздоровели.
Даже вирус сюда боится попа.дать
"В Украине вторую неделю подряд жертвами гриппа стали 10 человек. Эпидпорог превышен почти на 20%.
За неделю с 17 по 23 февраля в Украине из-за осложнений после заболевания гриппом умерли 10 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в среду, 26 февраля."(с)