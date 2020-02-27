 В Дании и Северной Македонии зафиксировали первые случаи коронавируса

Подтвержден первый случай коронавируса на территории Северной Македонии. Речь идет о женщине 1970 года рождения, которая некоторое время находилась в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
По словам министра здравоохранения страны Венко Филипче, женщина в течение месяца находилась у родственников в Италии. Она болела две недели, в связи с чем прошла первичную проверку на вирус в итальянской клинике. После возвращения в Северную Македонию женщина немедленно обратилась в инфекционную больницу.
Министр добавил, что инкубационный период у больной уже прошел, поэтому опасности передачи вируса нет.
Также сообщается о первом случае заражения вирусом Covid-19 в Дании.
"В Дании подтвердили первый случай заражения человека коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент является работником датского телевещателя TV2.
Мужчина вернулся из отпуска на севере Италии в понедельник, а в среду у него начали появляться симптомы заболевания. Сейчас он находится на карантине в своем доме на востоке Дании.
Средневековая логика...
Всех китайцев на костер?
Просто кто то на очень высоком уровне решил нагнать страху на темных и зашоренных людишек
Вот их с регулярностью и стригут под разными предлогами
Вот интересно кто первый изобретет чудо лики от этой хвори ужасной?
Кто и за сколько спасет новый Вавилон?))
Фармацевты стоя апплодируют этой панике...
От же мля вредный...
При этом всем пофиг на реальный телевирус поражающий порядка 73% поголовя некоторых стран)))