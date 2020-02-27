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 В Дании и Северной Македонии зафиксировали первые случаи коронавируса

Первый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Северной Македонии

Подтвержден первый случай коронавируса на территории Северной Македонии. Речь идет о женщине 1970 года рождения, которая некоторое время находилась в Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

По словам министра здравоохранения страны Венко Филипче, женщина в течение месяца находилась у родственников в Италии. Она болела две недели, в связи с чем прошла первичную проверку на вирус в итальянской клинике. После возвращения в Северную Македонию женщина немедленно обратилась в инфекционную больницу.

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Министр добавил, что инкубационный период у больной уже прошел, поэтому опасности передачи вируса нет.

Также сообщается о первом случае заражения вирусом Covid-19 в Дании.

"В Дании подтвердили первый случай заражения человека коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент является работником датского телевещателя TV2.

Мужчина вернулся из отпуска на севере Италии в понедельник, а в среду у него начали появляться симптомы заболевания. Сейчас он находится на карантине в своем доме на востоке Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3178160
 
 
 Топ комментарии
 
Вирусы были..есть..и будут
Просто кто то на очень высоком уровне решил нагнать страху на темных и зашоренных людишек
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Даешь пандемию всегалактического массштаба?
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все незя ,месяца три, в Европу ездить - переживем))
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Не, ну можно в голове прекратить чихать и обрести легкость мысли... прецеденты были...
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Даешь пандемию всегалактического массштаба?
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у Німеччині канікули, коли усі повернуться з лижних курортів - буде весело.
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Эти тараканы китацы разбрелись по всему миру ,,,,,,,,,,,, они что сговорились?
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В Новых Санжарах тоже китайцы?
Средневековая логика...
Всех китайцев на костер?
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Оказалось, что мтллиарду сговориться проще, чем 40 млн. Потому что среди 40 млн всегда найдется 73-процентное больгинство...
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китайцьі учатся и жвут везьде. как и итальяшки. они ездят на сторческую родну. как все.
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Илон Маск не успел построить свою межгалактическую вундервафлю.
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Я вот просматриваю новости и вижу в этой заразе приговор. А имеются ли сведения о симптоматике? Течении болезни? Ведь пневмония относится к осложнениям, но и она излечима. А в иных случаях наступает выздоровление без осложнений... вот и хотелось бы больше узнать не из апокалиптических страшилок, а из непредвзятой инфо. Простолюдин напуган... Цензор, просвети простого людина...
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Вирусы были..есть..и будут
Просто кто то на очень высоком уровне решил нагнать страху на темных и зашоренных людишек
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Большинство населения нашего шарика предпочитают жить в стадах...а не стаях
Вот их с регулярностью и стригут под разными предлогами

Вот интересно кто первый изобретет чудо лики от этой хвори ужасной?
Кто и за сколько спасет новый Вавилон?))
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странно ожидать в борделе проповедь. для просвещения есть сайты МОЗ. а тут за другим собираются..
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та нет ничего на сайтах моз кроме рапортов о готовности в Черкасах и бесконтактных проверках температуры пограничниками... меня это действительно настораживает, поскольку, зная статус кво отечественной медицины и пройдя недавно "лечение" в стационаре, моя обеспокоенность вполне обоснована.
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Беги в аптеку и скупай йод...валидол...и прочие бинты и повязки))))
Фармацевты стоя апплодируют этой панике...
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а ты пей ржавую воду и вешай на шею магнит...
От же мля вредный...
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Долгий инкубационный период, вирус у части пациентов хакает легкие и они отказывают. Двадцать процентов нуждаются в медпомощи.
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Весь мир обосрался от мифического короновируса от которого умирает каждый 10 инфицированный...
При этом всем пофиг на реальный телевирус поражающий порядка 73% поголовя некоторых стран)))
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цифра меньше. только проблема в легкости передаваимости.
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Шо ты всё вокруг да около. Пора бы резать правду по матке! Индия? Индия!
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это не вирус. это длина очереди за всем чем угодно, кроме мозгов.
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кстати? а Эболу уже победили? что-то о ней не слышно с 2015-го года.
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Не победили. Ряд инфекций не могут вылечить уже лет пятьдесят. Опасаются что этот вирус из таких. Эбола прекрасно себя чувствует там где она живет сейчас, но очаг локализован.
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