 Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
"Согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина", - говорится в сообщении.
В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при -20° C.
Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.
Что нет коронавируса.
Наоборот, последние дни надо прожить как надо - потратить все деньги на девочек и выпивку, сказать соседям все что о них думаешь, ограбить супермаркет МЕТРО.
На Ковид-19 умерших не проверяли - тесты есть, 100 штук, предоставлены ВОЗ, но их держат в Киеве - понятно, для самого бубачки и его жидов.
Так что избегайте людных мест, молитесь и радуйтесь "шо не барыха".
До людей им добраться не дали, хоть на собачках и котиках отыграются.
Институты вирусологии ЗРЯ В КУСТАХ УХАНИ НЕ СИДЕЛИ
Тем более этот не очень удачный, по сути чуть более опасный чем обычное ОРВИ.
Природа сама создает все что надо.
Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что у вируса именно после мутации в организме животного появилась возможность заражать человека.
Поначалу считалось, что это были морепродукты (но эта версия была крайне сомнительной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. На следующем этапе исследователи обнаружили, что вирус, вероятно, передался людям от змей
Значит некоторые люди стали как животные.