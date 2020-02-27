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 Общество, Здоровье
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 Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав

Промежуточными животными-носителями коронавируса COVID19 могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Согласно данным ВОЗ вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточной животного-хозяина", - говорится в сообщении.

В целом, коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживания до двух лет при -20° C.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У 89 эвакуированных из Ухани, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус не обнаружен, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3178159
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто уханьський песик не повернеться в Україну? Зє, тьі же обещаль! Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7047
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От курви, обвалюють фондовий ринок собак. Після таких слів таксу на 2 місяці не розтягнеш.
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Усё, капец! Теперь собаками за газ не заплатишь, принимать не будут.
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это шо - шоб бежали за коммуналку платить шо ли - нет - не дождетесь)))
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Усё, капец! Теперь собаками за газ не заплатишь, принимать не будут.
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У них там есть свой - беспородный "домашний" пес , кличут "Брагар".
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Будут, но со справкой. Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2890

Что нет коронавируса.
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зачем платить если все равно "мы все умрем".
Наоборот, последние дни надо прожить как надо - потратить все деньги на девочек и выпивку, сказать соседям все что о них думаешь, ограбить супермаркет МЕТРО.
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вы заучиваете парадигму, для обсервации, на Канарах?))
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18 из 38 случаев смерти от пневмонии в эту зиму - НЕ СМОГЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ВИРУСА.

На Ковид-19 умерших не проверяли - тесты есть, 100 штук, предоставлены ВОЗ, но их держат в Киеве - понятно, для самого бубачки и его жидов.

Так что избегайте людных мест, молитесь и радуйтесь "шо не барыха".
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Щас санжарцы устроят массовое аутодафе домашних животных на площади, под бой бубна и крестный ход по кругу
До людей им добраться не дали, хоть на собачках и котиках отыграются.
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От курви, обвалюють фондовий ринок собак. Після таких слів таксу на 2 місяці не розтягнеш.
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яка такса в таксах за 1 кв. м опалюваної площі? Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1892
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Раніше 1 такса- 2 місяці опалення. А після обвалу ринку- хоч би на місяць вистачило. Треба шарпея брати- вони розтягуються добре)))
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Тобто уханьський песик не повернеться в Україну? Зє, тьі же обещаль! Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7047
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Кто-то создал вирус и пытается его повесить на кошек и мышей.

Институты вирусологии ЗРЯ В КУСТАХ УХАНИ НЕ СИДЕЛИ
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всего лишь одна из гипотез. которую очень трудно доказать.
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ну то . что кошки болеют пневмонией и заражаются от тех же вирусов ею как и люди известно было ещё давно . а вот то . что китайцы ****..тые выкидывали отходы со своей лаборатории просто в контейнер мусорный возле рынка без всякой утилизации . что то стараются не упоминать . один американец учёный работал в ней так сбежал несколько лет назад домой и везде публиковал про это и предупреждал . что с этими идиотами нужно что то делать пока не заразили всех своей хренью .
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София, вирусы существуют миллионы лет, и каждый год мутируют.
Тем более этот не очень удачный, по сути чуть более опасный чем обычное ОРВИ.
Природа сама создает все что надо.
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як-то затерли новину з індійського науково-дослідного центру, який розшифрував днк вірусу та зробів висновок, що він штучно створений, і внього "вмонтовані" елементи віч.
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какие еще версии будут, минздрав ты наш недоразвитый ???!!!
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Они привели однозначные, неопровержимы, железобетонные доказательства - "считается", Броня!...
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может не нужно китайцам жрать этих животных
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А если так Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются работники минздрава, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного министра-хозяина", - говорится в сообщении. Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9255
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Ну как не передаются если верить официальной версии то китайцы заразились от:

Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что у вируса именно после мутации в организме животного появилась возможность заражать человека.
Поначалу считалось, что это были морепродукты (но эта версия была крайне сомнительной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. На следующем этапе исследователи обнаружили, что вирус, вероятно, передался людям от змей
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змеи и летучие мыши это конечно домашнии животные
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Раньше вирусы не передавались от животным к людям.

Значит некоторые люди стали как животные.
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СРОЧНО нужно распоряжение Зеленского послать самолёт Ахметова за собачкой проститутки!!!!
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агов, мінпіздрав, летучі миши та змії не є хатніми тваринами, принаймні, в Україні.
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Валютный рынок "газо-собак" обвалился.....
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понеслось. хоть один заразился вирусом от домашних животных? что там эти кретины пишут? или у нас начали массово жрать собак? сейчас из-за какой-то ***** которая мацкальского гноя нажралась начнут животных уничтожать.
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