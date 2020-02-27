 Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Эстонии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом в четверг, 27 февраля, в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV заявил министр социальных дел Танель Кийк.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.

"По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.

По его словам, заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги, воздушным и морским транспортом он не пользовался.

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По данным Департамента здоровья, заболевшего поместили в клинику инфекционных заболеваний при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Более подробную информацию эстонские власти намерены предоставить в течение дня на специальной пресс-конференции.

Советник Департамента здоровья Ирина Донченко от комментариев пока также отказалась. "Мы созываем пресс-конференцию, на которой все расскажем", - сказала она.

В последние дни Иран становится одним из эпицентров распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая. По данным на 26 февраля, число зафиксированных в Иране случаев заражения достигло 95, увеличившись за сутки более чем на 30. Из Ирана коронавирус попал в несколько соседних стран на Ближнем Востоке.

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Помимо Ирана, обеспокоенность вызывает начавшаяся в прошлую пятницу вспышка эпидемии в Италии, где по данным на 26 февраля заболели свыше трехсот человек, причем только три случая заражения были завезены извне. Из Италии вызывающий опасную для жизни пневмонию вирус попал еще в несколько европейских стран.

Первое сообщение о новом виде коронавируса в Китае было получено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Спустя неделю власти КНР официально подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Сначала ему было присвоено временное наименование 2019-nCoV, а с 11 февраля вирус официально называется Covid-19. В конце января ВОЗ объявила эту эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.