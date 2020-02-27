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 За рубежом, Здоровье
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 Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Эстонии

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом в четверг, 27 февраля, в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV заявил министр социальных дел Танель Кийк.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.

"По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.

По его словам, заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги, воздушным и морским транспортом он не пользовался.

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По данным Департамента здоровья, заболевшего поместили в клинику инфекционных заболеваний при Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Более подробную информацию эстонские власти намерены предоставить в течение дня на специальной пресс-конференции.

Советник Департамента здоровья Ирина Донченко от комментариев пока также отказалась. "Мы созываем пресс-конференцию, на которой все расскажем", - сказала она.

В последние дни Иран становится одним из эпицентров распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая. По данным на 26 февраля, число зафиксированных в Иране случаев заражения достигло 95, увеличившись за сутки более чем на 30. Из Ирана коронавирус попал в несколько соседних стран на Ближнем Востоке.

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Помимо Ирана, обеспокоенность вызывает начавшаяся в прошлую пятницу вспышка эпидемии в Италии, где по данным на 26 февраля заболели свыше трехсот человек, причем только три случая заражения были завезены извне. Из Италии вызывающий опасную для жизни пневмонию вирус попал еще в несколько европейских стран.

Первое сообщение о новом виде коронавируса в Китае было получено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Спустя неделю власти КНР официально подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Сначала ему было присвоено временное наименование 2019-nCoV, а с 11 февраля вирус официально называется Covid-19. В конце января ВОЗ объявила эту эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3178156
 
 
 Топ комментарии
 
Я думаю что по Украине уже десятки инфицированных бегают. Просто зелёная банда клоунов или не знает или сознательно замалчивает. Вот у нас в доме умер мужик якобы от гриппа!
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я часто літом чіпляю ріновірусну інфекцію
щось не дуже віруси жари бояться
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я часто літом чіпляю ріновірусну інфекцію
щось не дуже віруси жари бояться
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Вирусы проникают когда у нас пересыхает носоглотка, которая фильтрует воздух. Оттого зимой мы и заболеваем, так как воздух сухой. Если летом сухой воздух, то больше болезней. Оттого то самое глобальное потепление и повышение влажности воздуха нам только на пользу, так как наш иммунитет растет. Хотя при этом всякие паразиты тоже хорошо размножаются, чему пример Африка.
В Украине достаточно континентальный климат, моря далеко и прохладно, оттого этот вирус у нас может себя хорошо чувствовать.
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Зимой вообще то у нормальных людей на холоде, сопли бежать начинают... Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Эстонии - Цензор.НЕТ 8569
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Оттого и начинают. У нас внутри постоянно живут вирусы, но только зимой или вот у человека летом они пробивают себе дорогу, чтобы размножаться в достаточной степени.
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тут есть врач? Ну, такой какой-нибудь вирусолог? Бо хочется врача услышать...
Не обижайтесь. Я тоже из тех, кто, усиливая потенцию, пьет ржавую воду и подвешивает на шею магнит...
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Это обыкновенные научные факты. Человек это биохимический завод по своей сути, который носит в себе кучу всякой заразы.
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Нужен вирус, который бы только инфицировал зебилов.
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Ви провокатор?
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Как привидение возбуждай интерес!
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Не надо убивать зебилов вирусом. Пусть он просто прибавит им мозгов.
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Я думаю что по Украине уже десятки инфицированных бегают. Просто зелёная банда клоунов или не знает или сознательно замалчивает. Вот у нас в доме умер мужик якобы от гриппа!
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Цікаво що буде якщо інфекція почне поширюватися луГандоном, і як на це почнуть реагувати Зелені "сивухи"?..
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Пора уже говорить где вируса нет. В странах Скандинавии и Балтии он уже есть, даже в Финляндии со Швецией. Осталась Британия, страны Бенилюкса и Дания. Индия, Южная Африка, США, страны Южной и Центральной Америки, кроме Бразилии. Вся Африка, ряд стран юго-восточной Азии.
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Нет. Там только карантинные, типа наших. Разве что-то такое в Калифорнии. Но пока не особо подтверждено.
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Есть те, кого эвакуировали - они заболели. Этих людей можно не считать, так как они не очаги заражения. А те кого сейчас находят успели заразить сами кучу людей. Важны только такие инфицированные, которые могут заразить других.
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Ждем у нас через пару недель...
Только наша Скалецкая на вряд ли обявит о вспышке)))
При ЗЕне короновирусы...шмоновирусы не должны портить рейтинг малыша
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