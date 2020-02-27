 У 89 эвакуированных из Ухани, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус не обнаружен, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

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Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля с.г.

Следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта с.г.