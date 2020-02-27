 У 89 эвакуированных из Ухани, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус не обнаружен, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.
Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля с.г.
Следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта с.г.
Диарею- точняк!
Так хочетца ей исчо порукоблудить..
Очень информативно от специалиста Данилова. ВИЧ и СПИД - разные вещи...
Поставьте им по пятилитровой клизме и отпустите обратно в Ухань.
Просто прекращай кормить это грязное животное.
быдляк, сэээр...
Пенс тот еще мракобес, православнутый по полной программе. Считает что все болезни - от грехов, противник абортов в т.ч. и по медицинским показаниям. "перед уходом из Индианы в Белый Дом, Пенс подписал закон, обязывающий женщин хоронить зародыш - был ли это аборт или выкидыш. Разрешалось захоронение или кремация. Закон шокировал даже видных противников абортов, и в итоге был заблокирован федеральным судьей."
Его бы в Н.Санжары, он бы там возглавил сжигание автобусов
Как видим, мракобесие есть везде, даже в самых передовых странах.
...ну может бабульки на лавочках и поверят какому то Данилову ....но прочитав вчерашние новости как всплыла фамилия Тигипка я был ошарашен ..то что новые лица это одно, то что пенсионный реформатор тоже фигня но то что он овощевод в душе и махинатор в комерции это знали еще в 2000 годах при Кучме ...зеля клялось на стадионе на вопрос от барыги будет ли тот ко власти пускать регионалов тот зуб дал(тоже что и ответить на гея) что не будет
Он прошел процедуру омоложения ботаксом...
И теперь свеж как огурчик.
Тест-системы (100 шт.) подарены ВОЗ.
И на места они не пошли - лежа в Киеве.
Понятно, для бубачки, мамы-риммы и прочих "представителей избранного народа".
А славяне нехай дохнут.
отложите в сторону свои лохани