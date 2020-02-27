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 Политика Украины
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 Россия будет оставаться под санкциями США, пока не вернет Крым Украине, - американский дипломат Пеннингтон

США намерены продолжить применение санкции против Российской Федерации, пока она не вернет Украине контроль над аннексированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон на форуме Age of Crimea ("Время Крыма"), посвященного Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и российской незаконной аннексии Крыма. И вместе мы можем подтвердить сегодня, что Крым – это Украина. Как сказал госсекретарь США Майкл Помпео в Крымской декларации, наша неизменная позиция - мы отказываемся признавать любые попытки аннексии Крыма Россией. Мы призываем РФ уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине. Практически вчера президент Трамп выпустил официальное сообщение, продолжающее действие этих санкций", – рассказал Пеннингтон.

Он подчеркнул, что США поддерживают Украину на международном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продлил на год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации с Украиной

"Мы также ставим целью убедить, что российская незаконная оккупация Украины никогда не будет признана международным сообществом. В ООН мы постоянно обращались к России с призывом положить конец кампании запугивания крымских татар. На уровне ОБСЕ мои коллеги постоянно фиксируют нарушения прав человека в Крыму и преследования по религиозным и политическим убеждениям", – подчеркнул дипломат.

В то же время и. о. замглавы дипломатической миссии проинформировал, что США ставят целью помочь Украине с организацией телерадиовещания на территорию Крыма, чтобы у людей, которые там живут, "был доступ к свободным СМИ, а не к российской дезинформации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. Этот день будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178151
 
   
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Ядерна зброя, яка повинна була стримувати світ від ідіотів, нажаль перетворилась у засіб стримування демократичних сил тими самими ідіотами...
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Ядерна зброя, яка повинна була стримувати світ від ідіотів, нажаль перетворилась у засіб стримування демократичних сил тими самими ідіотами...
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А если дать воду в Крым, вы закончите эту русофобию?
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Таки шо непанятна? Независимо от билиАДских минских договорняков США
санкции не снимут!!
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Как бы Путин с "перепугу" от санкций Беларусь не анексировал.
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Почему ты ***** называешь каким-то "путиным"?
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бла- бла... лучше разок, по- серьёзному сделайте кремлёвский коксохим очень грустным: заведите в Чёрное море с десяточек ракетоносцев пусть постоят в нейтральных водах да перекройте Босфор, а там и посмотрим...
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https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpgРосія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5744
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кто знает, этот ублюдок может и не дожить до сорокового года ...
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Я є свідком того, як спалювали всі українські документи і книги. І палили наші, хто зрадив - поліцаї, під керівницством одного, двох ФСБ-бовців. Палили по всьому Криму одночасно.
СБУ в Криму всім своїм складом перейшли на бік ворога. А їм Україна виділяла все саме краще, як в оснащенні, так і в зарплаті. І коли зараз хтось волає, що треба відбудувати Донбас, то в мене запитання, для кого?
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..касапа..читаешь цензор, я знаю.. Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 7768...как тебе новость?))..сиди, хлебай щи лаптем и думай.. Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 7768
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Країни Балтії перебували під окупацією близько 50 років. Частина територій Японії, Фінляндії та Німеччини до сих пір окупована...
Підтримка - то добре, але й історію теж не потрібно забувати...
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я знову ж, в 3388-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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У кацапов чувствуется школа т. Жукова.

Турции потери два солдата.
У Асада и ополченцев РФ и Ирана -месиво.
Турецкие офицеры НАТО сумели просчитать главный удар и предугадать ход российских военных разрабатывающих контрнаступления. Полный провал Генштаба РФ на фоне профессионализма офицерского состава Турции.
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Скорее всего все проще - тупо подслушали эфир, свинособаки в звездах до сих пор(!) ведут базар без шифрования, хотя структура связанная с дочкой Кожееда такую технику официально в войска поставляла, правда технику эту никто так и не видел. Лень, тупость, покуизм и жуковская тактика боя.
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Призрак жукова -гепа снова "зашатает" Харьков
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ШАМ. Объединенные силы муджахидов и повстанцев "Явная победа" вошли ночью в Саракиб и достигли центра города Артиллерия и РСЗО турецких войск разгромили колонну асадитов, русских и иранцев между Саракибом и Тель-Мардих.
Уничтожено 14 ед. военной техники в т.ч. бронированной и не с читано 200
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Я только выучу английский язык из-за того, что на этом языке разговаривает братский американский народ, который поддерживает и помогает Украине.
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Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5922

«Меня в подвале пытaли не американцы, а русские», - ученый из Донецка о "дружбе" с РФ
Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину.
Об этом заявил известный украинский ученый Иван Козловский, который долгое время провел в плену у кацапов в оккупированном Донецке.
Комментируя лживость тезиса о «братстве Украины и России», Козловский эффектно поставил сторонников «русского мира» на место. «Когда Я слышу про «хороший русский мир» и «плохих американцев», то отвечаю: «Американцы не забирали нашу землю. Меня не американцы пытали в подвалах, а русские. За что? За то, что я украинец и живу на своей земле» - говорит ученый.

Более того, ученый не сомневается, что между украинским и российским народом братства не существует вовсе, а позиция России полностью лицемерна.
«Так оскорбить Украину, как оскорбила Россия… Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, убийства людей, всевозможные провокации - это же страшные преступления не только с точки зрения международного законодательства, но и духовные» - говорит Козловский.

Не обошел стороной Козловский и вопрос Московского патриархата, чья одиозная позиция по войне на Донбассе возмущает украинцев до сих пор.
Московский патриархат не только не осудил российскую оккупацию, но и вовсе называет войну с россиянами на Донбассе «гражданской войной Украины».
«После того, как весь мир поднялся в мою защиту, только одна церковь промолчала - Московского патриархата.
О чем это говорит? Об отсутствии христианской любви. А ведь Христос призвал любить даже врагов. Так какие же это братья?»' - подытожил ученый.
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Кремль вимагає від Зеленського капітуляції

Росіяни відмовляються від участі в "нормандському форматі" до закріплення т.зв. "особливого статусу" Донбасу в законодавстві України.

Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 7409

Ось і все. Відсьогодні Зеленьский на розтяжці. Хочеш показувати своїм виборцям поступ у вирішенні питання війни - іди на поступки перед ворогом (а ні - "наживаєшся на війні", втрачай рейтинг). Підеш на поступки перед ворогом - натикайся на спротив всередині країни (громадянська війна).

Політика прогибів перед ворогом привела до того, що ворог підловив і змусив виконувати обіцянки.
При чому ворог продовжує вбивати наших військових. Жодного домовленого припинення вогню немає. А ти виконуй.
Джон Сміт
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Це пряма вимога до Зеленського капітулювати. Але зважитись на неї рейтингозалежному президенту буде складно - співвідношення противників "спецстатусів" до готових на компроміс українців 62% до 21%.

Війна продовжиться, тиск Кремля продовожиться, всі поступки, "перемірія" та "развєдєнія" виявилися марними.

Відбувається все те, про що восени попереджало "воінствєнноє мєньшинство" під час "дождіков" на акціях "Ні капітуляції."

Вибачатися будемо? тє.
Валерій Прозапас
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Кто сказал, что Райка Богатырёва и Гепуций Кернесовский с неким расейским сенатором Шишкиным утратили хватку? "В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из горловского "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
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Дякуємо дійсним друзям. Від їх одного руху засрашка упісюються і хочуть їм сподобатися, показують із себе миротворця. А США роблять на користь України, не тільки вводять санкції, а реально кожного року віддають більше як 500 млн.доларів США. Від московії ви таке колись хоч раз бачили? Да, контракт підписали, з їх слів "піндосам" по 200 доларів за 1 тис.кубометрів, а нам 450 доларів. По братські. І якби не стокгольмскький трибунал, то ще б і наші внуки мали відшкодовувати те, чого не було в природі. Дякуємо США!
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