 Россия будет оставаться под санкциями США, пока не вернет Крым Украине, - американский дипломат Пеннингтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон на форуме Age of Crimea ("Время Крыма"), посвященного Дню крымского сопротивления российской оккупации.
"Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и российской незаконной аннексии Крыма. И вместе мы можем подтвердить сегодня, что Крым – это Украина. Как сказал госсекретарь США Майкл Помпео в Крымской декларации, наша неизменная позиция - мы отказываемся признавать любые попытки аннексии Крыма Россией. Мы призываем РФ уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине. Практически вчера президент Трамп выпустил официальное сообщение, продолжающее действие этих санкций", – рассказал Пеннингтон.
Он подчеркнул, что США поддерживают Украину на международном уровне.
"Мы также ставим целью убедить, что российская незаконная оккупация Украины никогда не будет признана международным сообществом. В ООН мы постоянно обращались к России с призывом положить конец кампании запугивания крымских татар. На уровне ОБСЕ мои коллеги постоянно фиксируют нарушения прав человека в Крыму и преследования по религиозным и политическим убеждениям", – подчеркнул дипломат.
В то же время и. о. замглавы дипломатической миссии проинформировал, что США ставят целью помочь Украине с организацией телерадиовещания на территорию Крыма, чтобы у людей, которые там живут, "был доступ к свободным СМИ, а не к российской дезинформации".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. Этот день будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.
санкции не снимут!!
СБУ в Криму всім своїм складом перейшли на бік ворога. А їм Україна виділяла все саме краще, як в оснащенні, так і в зарплаті. І коли зараз хтось волає, що треба відбудувати Донбас, то в мене запитання, для кого?
Підтримка - то добре, але й історію теж не потрібно забувати...
Турция разочаровалась в С-400 и просит США ЗРК Patriot.
Турции потери два солдата.
У Асада и ополченцев РФ и Ирана -месиво.
Турецкие офицеры НАТО сумели просчитать главный удар и предугадать ход российских военных разрабатывающих контрнаступления. Полный провал Генштаба РФ на фоне профессионализма офицерского состава Турции.
Уничтожено 14 ед. военной техники в т.ч. бронированной и не с читано 200
«Меня в подвале пытaли не американцы, а русские», - ученый из Донецка о "дружбе" с РФ
Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину.
Об этом заявил известный украинский ученый Иван Козловский, который долгое время провел в плену у кацапов в оккупированном Донецке.
Комментируя лживость тезиса о «братстве Украины и России», Козловский эффектно поставил сторонников «русского мира» на место. «Когда Я слышу про «хороший русский мир» и «плохих американцев», то отвечаю: «Американцы не забирали нашу землю. Меня не американцы пытали в подвалах, а русские. За что? За то, что я украинец и живу на своей земле» - говорит ученый.
Более того, ученый не сомневается, что между украинским и российским народом братства не существует вовсе, а позиция России полностью лицемерна.
«Так оскорбить Украину, как оскорбила Россия… Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, убийства людей, всевозможные провокации - это же страшные преступления не только с точки зрения международного законодательства, но и духовные» - говорит Козловский.
Не обошел стороной Козловский и вопрос Московского патриархата, чья одиозная позиция по войне на Донбассе возмущает украинцев до сих пор.
Московский патриархат не только не осудил российскую оккупацию, но и вовсе называет войну с россиянами на Донбассе «гражданской войной Украины».
«После того, как весь мир поднялся в мою защиту, только одна церковь промолчала - Московского патриархата.
О чем это говорит? Об отсутствии христианской любви. А ведь Христос призвал любить даже врагов. Так какие же это братья?»' - подытожил ученый.
Росіяни відмовляються від участі в "нормандському форматі" до закріплення т.зв. "особливого статусу" Донбасу в законодавстві України.
Ось і все. Відсьогодні Зеленьский на розтяжці. Хочеш показувати своїм виборцям поступ у вирішенні питання війни - іди на поступки перед ворогом (а ні - "наживаєшся на війні", втрачай рейтинг). Підеш на поступки перед ворогом - натикайся на спротив всередині країни (громадянська війна).
Політика прогибів перед ворогом привела до того, що ворог підловив і змусив виконувати обіцянки.
При чому ворог продовжує вбивати наших військових. Жодного домовленого припинення вогню немає. А ти виконуй.
Джон Сміт
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Це пряма вимога до Зеленського капітулювати. Але зважитись на неї рейтингозалежному президенту буде складно - співвідношення противників "спецстатусів" до готових на компроміс українців 62% до 21%.
Війна продовжиться, тиск Кремля продовожиться, всі поступки, "перемірія" та "развєдєнія" виявилися марними.
Відбувається все те, про що восени попереджало "воінствєнноє мєньшинство" під час "дождіков" на акціях "Ні капітуляції."
Вибачатися будемо? тє.
Валерій Прозапас