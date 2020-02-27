 Россия будет оставаться под санкциями США, пока не вернет Крым Украине, - американский дипломат Пеннингтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон на форуме Age of Crimea ("Время Крыма"), посвященного Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и российской незаконной аннексии Крыма. И вместе мы можем подтвердить сегодня, что Крым – это Украина. Как сказал госсекретарь США Майкл Помпео в Крымской декларации, наша неизменная позиция - мы отказываемся признавать любые попытки аннексии Крыма Россией. Мы призываем РФ уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине. Практически вчера президент Трамп выпустил официальное сообщение, продолжающее действие этих санкций", – рассказал Пеннингтон.

Он подчеркнул, что США поддерживают Украину на международном уровне.

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"Мы также ставим целью убедить, что российская незаконная оккупация Украины никогда не будет признана международным сообществом. В ООН мы постоянно обращались к России с призывом положить конец кампании запугивания крымских татар. На уровне ОБСЕ мои коллеги постоянно фиксируют нарушения прав человека в Крыму и преследования по религиозным и политическим убеждениям", – подчеркнул дипломат.

В то же время и. о. замглавы дипломатической миссии проинформировал, что США ставят целью помочь Украине с организацией телерадиовещания на территорию Крыма, чтобы у людей, которые там живут, "был доступ к свободным СМИ, а не к российской дезинформации".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. Этот день будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.