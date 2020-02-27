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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6318) отставка (2516) Загороднюк (142)

 Если Зеленский скажет, то мне хватит двух минут, чтобы написать заявление, - Загороднюк о своей возможной отставке

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения относительно планов руководства страны уволить его с должности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос, собираются ли его уволить Загороднюк ответил, что ему ничего не известно об этом: "У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так".

"Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, Тигипко, - поиск продолжается, - Бутусов

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.

Источник: https://censor.net.ua/n3178149
 
 
 Топ комментарии
 
А помнишь как ты за него тут пукан разпывал?!
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Да причем Зеленский? Была бы у тебя совесть сам бы написал. Ну какой с тебя министр? Ты хоть автомат видел вживую , а не на картинке?
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всё что нужно знать о соевых псевдопатриотах

Якщо Зеленський скаже, то мені вистачить двох хвилин, щоб написати заяву, - Загороднюк про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 9627
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А тепер запости таку ж картіночку, де буде показаний в кількісному вимірі депутатський склад міськради пофракційно!
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откуда самопальная картинка? она в интернете появилась 12 часов назад
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Да причем Зеленский? Была бы у тебя совесть сам бы написал. Ну какой с тебя министр? Ты хоть автомат видел вживую , а не на картинке?
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Та автомат тут не при чому , мін. оборони Німеччини наприклад теж не тримала в руках автомат і не проходила службу в Бундесвері але ніхто тут не жаліє що вона - доктор мед. наук - командує обороною провідной європ. краіни.
Але я теж не бачу Загороднюка в упор на цій посаді..
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Полагаешь министр должен быть с пузом, усами и в лампасах?
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Ну не прямопятый-же им ходить .... "где такие злые бесы, чуть друг-друга не едят" Якщо Зеленський скаже, то мені вистачить двох хвилин, щоб написати заяву, - Загороднюк про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 7282
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Я тобі і зеленій шмарклі кажу - валіть н..хер, поки живі...
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Некоторые и так хотят "по тихому" уйти. Не по Сеньке шапка оказалась. Скоро будет много новых - не факт что "кращих".
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....це туди !
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Дмитро, але ж Пономаренко правий. Ти доклав чи не найбільше зусиль на ЦН, щоб привести моніку до влади.
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Так він ніби і не сперечається. Він просто пропонує слідувати за ним і вказує на напрямок свого руху.
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ПЕСики хочуть повернення соєвого бариги !?
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Lvbnhj, малоросс, "ПЕСики" говорят, что ты всегда умный, и когда за Зелемойского ж рвал и сейчас, когда хочешь изобразить, что не рвал за него ж.
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По-перше, хто такі песики?
По-друге, хто такий соєвий барига.
По-третє, з 2014 по 2019 жоден з кацапів не хвалив президента України.
До Пороха дуууже багато питань. Це і патріотичний популізм, і корупція оточення. Проте Україна була гравцем міжнародного масштабу, з нами рахувались. ***** ніколи не піде з Донбасу і Криму добровільно, і Порох це знав. Тому він зробив єдиний правильний вчинок- зупинив нарасєйцев. Оборонні ракетні програми, розробки бойових модулів, модернізація техніки.
А зараз що? Аби не дратувати *****, моніка поводить себе як желейна медуза- оминає усі дратівливі питання.
А просування російськомовних законів слугами моніки? А переслідування волонтерів та військових? Ти зробив це. Ти особисто приклав до цього чимало зусиль.
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100%! До Порошенка, дійсно, багато запитань, але ж у виборчому бюлетні не було графи "ПРОТИ", а була лише графа "ЗА". Це ж наскільки мали бути атрофовані мізки, щоб вибрати ось таке... А тепер Дмитрик отямився? А пізДно, пілять...
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Не тупіть соєві ...Я відразу писав .що проти обох що мальдівського .що оманського ..
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Як правдиво ти описав позицію колишнього ригіанала св.Пецика .
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Невже?))) Чому Порох вийшов з ПР? Бо підтримав Ющенка. І ти про це знаєш. Дмитрик, а ти ще той маніпулятор)))
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ПС ))) Чому Пецик працював в уряді пре-зека Янука ? ..То він теж повинен бути люстрований !?

А загравання з кумом ***** ( і своїм ) Мертвячуком ? ..
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Да не гони. Это как сказать что я не спал с козой я только её гладил. Мы имеем память и помним как ты каликатурки тут на Порошенко лепил перед вторым туром. Я тебя сам за флуд в бан засовывал! Или ты думал что если ты будешь поливать Порошенко гамном перед вторым туром то победит не Зеленский а эльф из страны розовых пони?!
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Ваш *малдівський барига * просто ...*святий Пецик * !
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Стопудово ты думал что ЗЕ Осел оманский эльф из страны фей! А что поменялось фэнтезийный ты наш?!
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"Если партия скажет надо, комсомольцы ответят есть!" (с)
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Поручений? Ти, что посыльный? Где программа развития ВСУ? Где стратегия развития обороноспособности Украины? Где территориальная оборона по примеру Швеции? Школота.
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Да этот "Мыныстр" наверняка, даже не служил))) О какой программе вы говорите, если этот клоун даже не знает систему званий в ВСУ...
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тихо пришел - тихо ушел..., просто пешка в чьей-то игре, никто ни за что не тримається, це ж треба...
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А ШО ЕЖЕЛЬ УЖЕ БЕЗ РАБОТЫ ? Тоже пообносился в Беларуси ?

Как Вы , зебилы, легко отдаёте доверие 73 лягушек в руки РЫГОВ
Кто Вам давал на это право? Сивохо ?
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НАПОМНЮ ВСЕМ ЗЕБИЛАМ - не у рыгов максимальное доверие народа и ОТДАВАТЬ ЭТО ДОВЕРИЕ ВОРОВСКОЙ КРОВАВОЙ ВЛАСТИ ЯНЕКА - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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Тобто, Загороднюк, саме зараз показує нам яких людей обирає Зе і на які із людських якостей, він ставить. Зараз ми бачимо систему аля-Совок, в якій людей на посади обирали по принципу "вірності", а не по професійних якостях. І оці бовдури будуть будувати процвітаючу Україну ? Не смішіть.
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при совку до 80х дебілів на посади пов"язані з промисловим виробництвом не ставили ... бо не було б що до цього часу красти ...
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Ринат! ты что против зели попер Якщо Зеленський скаже, то мені вистачить двох хвилин, щоб написати заяву, - Загороднюк про свою можливу відставку - Цензор.НЕТ 9722? уважение от всех соевых!
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сказали, занял пост. сказали. сделал чтото. сказали, проголосовал. скажут. уволюсь. вы, тупое. бесхребетное стадо и этим все сказано. не только стратегически думать, вы думать вооюще не можете. физически не можете. забирай с собой еще 250 голов мелкого, рогатого скота из вр. они тоже свои копыта подимают когда им скажут.
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Владимир Александрович Зеленский не набирайте всякое дерьмо в свою комаду, вы говорите одно, а они делают все наоборот, поэтому у вас рейтинг изза них начал падать.
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Лучше Загороднюк , расскажите ПО КАКИМ СТАНДАРТАМ КОРМИТЕ ВОЕННЫХ
Как бы пора отчитаться за бюджетные деньги .
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Твоя посада вже не потрібна. Оманський Брехун війну вже закінчив побачивши в очах ***** бажання миру.
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1. Війну обіцяв припинити Брехун оманський ідучи на вибори.
2. Чому ти впевнений що порох мій? Доведи це, інакше тріпло. І будеш занесений до списку тріпачів з порядковим номером згідно абетки.
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Да какая разница ты или другой пока рыба с головы амбре??
🤣
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простите за нежный тон, но такое впечатление, что они (зеленые) играют в карты "в дурачка"на вылет
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Тоесть просто пришел нихера в этом не понимая, капитулировал сдавая наши территории русне, увеличил количество погибших наших солдат по сравнению с предыдущими годами, и вот так ПРОСТО УЙДУ???? А ОТВЕЧАТЬ ЗА ЭТО КТО БУДЕТ???????????? Нет друг ситный, посидеть в тюрьме прийдеться несколько годиков, не при зесцыкуне конечно, но платить надобудет за то что ты натворил!!!
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Тупе безхребетне чмо "міністр оборони" воюючої країни?!
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а моника вААще сказать способно...хоть что нить?
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А я не вижу Зебила Омонского в этой должности и что?
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а ты сам за кого голосовал во втором туре?
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Загороднюку яростно дышит в затылок сИВОХА, жаждет стать новым министром Обороны Украины, чтобы в темпе сдать ее под управление *****, пока тот не подох.
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Ты с отводом сил доиграешься," скажет" уже не нужно будет
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Какое убожество. Еще один слуга без совести ума и чести.
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K0५EGAR

@Rage4oK

·14 чПашинян пришел к власти в результате Майдана, зеленский в результате закулисных договорняков украино-росийской мафии. Пашинян вернул в бюджет 115 000 000$, засадив 346 корупционеров, Зеленский обложил народ налогами на трубы и предложил продавать собак. Ещё вопросы будут?!!
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це вам ЗЕбілам по темі про х#йових бояр ...гніда скаже , підгнідок "напише" ...всім бардаком рулює сцар
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Объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Та нееее. Давай еще!!!
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Бабла, звязків підзаробив. Побавився. Та й боїться залишатися в країні, де медициною керує юристка. Час на вольні хліба
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Народ! А хто задумувався чому міністри коментуючи свої можливі відставки так легко готові полишити свої посади? Як тільки Зеленський скаже. Чи красти в масштабах не дають, чи вже хапнули, і, щоб не відповідати, тікають? А може такі вони "обделані проффесіонали", що толку з них як з козла молока? Не повезло Президенту з бажаючими змінити Україну на краще. Наших треба так розпинати як Лукашенко, тоді тол буде.
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Давно пора,сворачивай манатки и пиндуй на...й
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