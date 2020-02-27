 Если Зеленский скажет, то мне хватит двух минут, чтобы написать заявление, - Загороднюк о своей возможной отставке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью LB.ua.
Отвечая на вопрос, собираются ли его уволить Загороднюк ответил, что ему ничего не известно об этом: "У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так".
"Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - сообщил он.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.
Але я теж не бачу Загороднюка в упор на цій посаді..
По-друге, хто такий соєвий барига.
По-третє, з 2014 по 2019 жоден з кацапів не хвалив президента України.
До Пороха дуууже багато питань. Це і патріотичний популізм, і корупція оточення. Проте Україна була гравцем міжнародного масштабу, з нами рахувались. ***** ніколи не піде з Донбасу і Криму добровільно, і Порох це знав. Тому він зробив єдиний правильний вчинок- зупинив нарасєйцев. Оборонні ракетні програми, розробки бойових модулів, модернізація техніки.
А зараз що? Аби не дратувати *****, моніка поводить себе як желейна медуза- оминає усі дратівливі питання.
А просування російськомовних законів слугами моніки? А переслідування волонтерів та військових? Ти зробив це. Ти особисто приклав до цього чимало зусиль.
А загравання з кумом ***** ( і своїм ) Мертвячуком ? ..
янелоха здесь делают?
Как Вы , зебилы, легко отдаёте доверие 73 лягушек в руки РЫГОВ
Кто Вам давал на это право? Сивохо ?
- Всегда ))
Как бы пора отчитаться за бюджетные деньги .
2. Чому ти впевнений що порох мій? Доведи це, інакше тріпло. І будеш занесений до списку тріпачів з порядковим номером згідно абетки.
🤣
K0५EGAR
@Rage4oK
·14 чПашинян пришел к власти в результате Майдана, зеленский в результате закулисных договорняков украино-росийской мафии. Пашинян вернул в бюджет 115 000 000$, засадив 346 корупционеров, Зеленский обложил народ налогами на трубы и предложил продавать собак. Ещё вопросы будут?!!
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Та нееее. Давай еще!!!