EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом, Здоровье
  6961  80
Материалы по теме:
Все про:вирус (385) Италия (990) COVID-19 (360)

 У украинки в Италии диагностировали коронавирус COVID-19: девушка в больнице, ее семья на карантине, - местные СМИ

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает итальянское издание "Fanpage".

"Первый случай коронавируса в Кампании….Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ее подвергли тесту для вируса Ковид-19, который уже дал положительный результат в больнице Котуньо в Неаполе. Наличие коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены на карантин", - говорится в сообщении, на сайте издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину, вернувшегося из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА

Как сообщалось ранее, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

Источник: https://censor.net.ua/n3178148
 
 
 Топ комментарии
 
Вот дура...надо было в Санжары ехать...там цельный министр здравоохранения есть...вылечил бы на раз...
 показать весь комментарий
 
А сколько не выявленных носителей бродит уже по Украине?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот дура...надо было в Санжары ехать...там цельный министр здравоохранения есть...вылечил бы на раз...
 показать весь комментарий
 
 
Да-да... везите их в Украину, срочно! Украина своих не брАсает и все такое и херня что если пойдет эпидемия то лечить нечем и некому и передохнут тысячи... главное даму с собачкой с Китая и больных из Италии привезти...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что считают правильным делать сторонники тезиса, что Украина - это вата, пропитанная бензином, а вирус - это зажжённая спичка: только поднеси и... Пущать девушку домой или не пущать?
 показать весь комментарий
 
та пох, всяких "свидетелей скорого конца света" всегда хватает.
Украина - это вата пропитанная бензином невежества, а такая же тупая вата во власти - это спичка .
 показать весь комментарий
 
А сколько не выявленных носителей бродит уже по Украине?!
 показать весь комментарий
 
 
У нас и без короны грипп косит людей. Если ещё и эта зараза к нам проникнет, то последствия будут печальными. Видела видео, как в китае дезиныицируют воздух и все вокруг- и то не могут справиться с вирусом. У нас это делать 6икто не будет.
 показать весь комментарий
 
Хтів у травні до Венеціі поіхати але бачу там така байда...
 показать весь комментарий
 
 
Мав на увазі, що будуть не поодинокі випадки, а як у Венето.
 показать весь комментарий
 
В мае может все будет хорошо. Будем надеяться.
 показать весь комментарий
 
в травни ничего не будет, ОРВИ (к которым относится и этот вирус) по весне пойдут на убыль. Так что не парься, бери билеты.
 показать весь комментарий
 
Таки ці батраки привезуть цю заразу сюди. Нєфіг шастать.
 показать весь комментарий
 
 
Батраки это на заводах и шахтах Ахметова и Коломойского!
 показать весь комментарий
 
 
А ещё кто решил в Лаптестане поработать! Мне кажеться если и завезут вирус то с Лаптестана или Луганды!
 показать весь комментарий
 
 
Більшість тих батраків баблос якраз в Україну завозять .
 показать весь комментарий
 
 
А яка від цього користь? Доляр дешевшає, а ціни ростуть. Патамушта не працює економіка.
 показать весь комментарий
 
 
ти штопай свої діряві шкарпетки і не вякай
 показать весь комментарий
 
 
А ти не вези сюди різну заразу з-за кордону.
 показать весь комментарий
 
Патамушта през.для быдла показывает,во я мол какой вумний,долляр понизился,а люди из за этого ( цены растут,понижение ФИКЦИЯ), обеднели,и те кто долляры получает тоже
 показать весь комментарий
 
 
А потім той баблос, богатые в Україні витрачають собі на закордонні цяцьки, а за кордоном відпочивають і купують хатинки по 200 лямів... В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 5967
 показать весь комментарий
 
 
На самолете Зеленского и в присутствии Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
Погано що українці не потрібні нашій владі...
 показать весь комментарий
 
 
Срочно причем. Може полоумных как ты немного передохнет... плять вы что реально епа-е???
От этой заразы человек копытится за неделю. Для лечения нужен аппарат вентиляции легких.
Сколько в Украине таких аппаратов?
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы увидеть какое количество наших граждан там находится, миллион или больше.
 показать весь комментарий
 
Oleksandra Ustinova
17 ч. ·

Документи! Важливо!
Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походження
Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в РІШЕННІ РНБО СПЕЦІАЛЬНО зроблені ПОМИЛКИ в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це.
Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш - ЯрОш!
Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу!
І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва.
За моєю інформацією, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні, недаремно ж колишнього соратника Азарова - Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням.
По лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не те, а що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали.
Отже нам з вами зараз під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі та не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід. ****** нам це все - призначений новий заступник секретаря РНБО - Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав!

https://www.facebook.com/100000494527006/posts/3512760842083699/
 показать весь комментарий
 
 



Щош, так нас

@krasnomovets


Я перевірив юрособи, що згадуються у пості.
Все, на жаль, вірно. РНБО якимось чином допустило дві помилки в назвах, і фірма дійсно пов'язана з руснею....Ось останній виграний ними тендер - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-26-001311-a
Власне він якраз на тести на той самий коронавірус, замовник - харківська лікарня.

В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 1188
 показать весь комментарий
 
 
Вопрошающая вата . С чего тебя беспокоят патриоты и западная Украина?
 показать весь комментарий
 
 
Там завжди давали собі раду і не верещали "памагітє", "всє нам далжни", "услиштє дамбас"
 показать весь комментарий
 
 
Короновирус уже давно в Украине. Он заехал вместе с нашими заробитчанами. Просто нет тест систем,чтобы выявить его. Сейчас самое время вводить карантин в школах.
 показать весь комментарий
 
 
Более того, многие уже переболели им в Украине сами не зная того, а много болеет но с диагнозом "ОРВИ", грипп.
А так да, нет тест-систем нет и Covid-19.
В Украине он появился гораздо раньше чем в Европе, еще с января его с РФ завезли.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это возможно. Я тоже думала об этом. У нас у ребёнка одного в классе уже болеет 10 человек, с температурой 40 , у некоторых пневмония как осложнение. Что-то все очень похоже по симтомам
 показать весь комментарий
 
 
у детей как раз болезнь протекает легко, тем более без пневмонии. То что описано - это обычный грипп.
 показать весь комментарий
 
Правильно пишете. Там, где начинают тестировать на этот вирус - находят его.
А до этого было - орви с воспалением легких.

СОVІD-19 уже давно в Украине, причем везде.
 показать весь комментарий
 
Да, все страны будут констатировать у себя наличие короновируса и только мы, будем гордо утверждать, что его у нас нет...а, тысячи смертей от невылеченого гриппа
 показать весь комментарий
 
 
Така ж паніка була коли був пташиний грип. Паніка, щоб купити таміфлю. Грип і тепер є але ніхто вже про нього не говорить і лікується як і всі інші грипи - теплим чаєм з лимоном та парацитамолом
 показать весь комментарий
 
и со свиным гриппом та же история. А сейчас свиной гр ипп - основной вид гриппа в Европе, но никто не скулит.
 показать весь комментарий
 
Как бы не поверить в мантру "одинарот". Почти во всех странах - коронавирус, а Украину и Россию избегает.
 показать весь комментарий
 
 
я это сразу сказал когда началась паника у мракобесной части населения
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх