 У украинки в Италии диагностировали коронавирус COVID-19: девушка в больнице, ее семья на карантине, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает итальянское издание "Fanpage".
"Первый случай коронавируса в Кампании….Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания, где ее подвергли тесту для вируса Ковид-19, который уже дал положительный результат в больнице Котуньо в Неаполе. Наличие коронавируса должно быть подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены на карантин", - говорится в сообщении, на сайте издания.
Как сообщалось ранее, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
Украина - это вата пропитанная бензином невежества, а такая же тупая вата во власти - это спичка .
От этой заразы человек копытится за неделю. Для лечения нужен аппарат вентиляции легких.
Сколько в Украине таких аппаратов?
17 ч. ·
Документи! Важливо!
Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походження
Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в РІШЕННІ РНБО СПЕЦІАЛЬНО зроблені ПОМИЛКИ в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це.
Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш - ЯрОш!
Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу!
І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва.
За моєю інформацією, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні, недаремно ж колишнього соратника Азарова - Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням.
По лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не те, а що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали.
Отже нам з вами зараз під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі та не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід. ****** нам це все - призначений новий заступник секретаря РНБО - Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав!
https://www.facebook.com/100000494527006/posts/3512760842083699/
Щош, так нас
@krasnomovets
Я перевірив юрособи, що згадуються у пості.
Все, на жаль, вірно. РНБО якимось чином допустило дві помилки в назвах, і фірма дійсно пов'язана з руснею....Ось останній виграний ними тендер - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-26-001311-a
Власне він якраз на тести на той самий коронавірус, замовник - харківська лікарня.
А так да, нет тест-систем нет и Covid-19.
В Украине он появился гораздо раньше чем в Европе, еще с января его с РФ завезли.
А до этого было - орви с воспалением легких.
СОVІD-19 уже давно в Украине, причем везде.