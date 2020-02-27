 США никогда не признают Крым российским, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в обращении, которое было опубликовано Госдепартаментом 27 февраля, в шестую годовщину оккупации Россией Крымского полуострова.

"Крым - это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил американский дипломат.

"Российская оккупация Крыма и возрастающая милитаризация полуострова являются угрозой нашей общей безопасности. Российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко подавляя критиков из гражданского общества, средства массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь заявил, что США призывают Россию освободить всех украинцев, незаконно заключенных в тюрьму за их мирный протест, и положить конец нарушениям основополагающих гражданских свобод в Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле посольства РФ прошла акция "Россия должна освободить Крым!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В течение шести лет Россия продолжает полагаться на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить беззаконие. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", -- говорится в заявлении Помпео.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. Этот день будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.