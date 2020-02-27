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 США никогда не признают Крым российским, - Помпео

США никогда не признают российские притязания на то, чтобы считать украинский Крым суверенной территорией России, и призывают Москву прекратить оккупацию полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в обращении, которое было опубликовано Госдепартаментом 27 февраля, в шестую годовщину оккупации Россией Крымского полуострова.

"Крым - это Украина. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил американский дипломат.

"Российская оккупация Крыма и возрастающая милитаризация полуострова являются угрозой нашей общей безопасности. Российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко подавляя критиков из гражданского общества, средства массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания", - подчеркнул  Помпео.

Госсекретарь заявил, что США призывают Россию освободить всех украинцев, незаконно заключенных в тюрьму за их мирный протест, и положить конец нарушениям основополагающих гражданских свобод в Крыму.

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"В течение шести лет Россия продолжает полагаться на ложь и дезинформацию в своей неудавшейся попытке узаконить беззаконие. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину. Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям", -- говорится в заявлении Помпео.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. Этот день будет отмечаться ежегодно, 26 февраля.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178147
 
   
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смерть россии в возврате Украинского Крыма! кажется до США дошло
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"Помпео" - это название легковоспламеняющейся смеси, поджигающей парашские пердаки. Сделано в США !
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