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 Один украинский воин погиб, один получил ранение и еще один боевую травму, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- два раза рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и осуществил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
- трижды вблизи Павлополя и один раз неподалеку от Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил четыре обстрела по  позициям ВСУ, а именно:

- рядом с Орехово - из 120-мм миномета - 4 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 25 выстрелов;
- за пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Один украинский воин погиб, один получил ранение и еще один боевую травму, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178145
 
 
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отступление ВСУ их только раззадорило. еще и ультиматумы ставят...
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Но эти подлые провокации не замедлят нашего отведения войск.
Аминь
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Сплчивай з миром Воїне!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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Вечная и светлая память погибшему........ Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления.......
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