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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3758) Донбасс (20799) минские соглашения (2763) Загороднюк (142)

 "Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк

Существующие предложения об изменении способа урегулирования ситуации на Донбассе никак не меняют стратегические позиции Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, "Минские соглашения" нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - сказал Загороднюк.

По его словам, заключенные "минские соглашения" Украина выполняет и готова выполнять.

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"Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015 года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - сказал министр обороны.

На сегодняшний день у Минобороны есть четкая канва действий.

"Есть "минские соглашения", переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы как Министерство обороны идем по тем документам, которые у нас есть. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет что предложить, это сделает МИД", - отметил Загороднюк

Он также отметил, что все известное ему о возможных планах изменения урегулирования ситуации никак не меняет стратегические позиции Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178144
 
 
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что вещает бомж с мусорки, где он надыбал костюм
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То, что там написано, нас устраивает.
Источник: https://censor.net.ua/n3178144
Это ж только до выборов их ничего не устраивало ... Или он жили в другой стране?
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Можно подробней. Что именно в минских соглашениях нас обезопасит? Народная милиция ФСБ? Или народные прокуратура и суды ГРУ? Или депутаты из тех же организаций в парламенте Украины?


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...чего же бл. такие наивные то!!!...никто вам территории без боя смертного не отдаст....или только пока кацапия ласты не склеит под действием санкций...не для этого фюрер все это начинал, чтобы взять, и так просто отдать такую территорию, заселенную такой кол-ством верных дебилов...играет кацап, как кот с глупой мышью, мышь радуется, и на эту х***ю дешевую ведется....
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Сурков и ***** открытым текстом сказали что даунбас и крым Украине не отдадут. Возможно только присоединение Украины к даунбасу. Несмотря на ето дебилы или предатели продолжают играть х*ем на пианино под аккомпанимент *****
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Оп-па... А що було до виборів? "Злочинні мінські договорняки кривавого бариги"?
Пердімонокль, зебіли!

"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8496
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Це мені нагадує максиканський серіал.Марія Розарія,хоть ти мене і не любеш,ти все одно будеш моєю.--Йди нах Луіс Енріке.--Марія Розарія,ти все одно будеш моєю..........
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