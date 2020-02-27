 Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью UA: Українське радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура должна быть лидером в борьбе с преступностью. Собственно прокуроры должны управлять расследованиями. Вести вперед следователей, предотвращать преступности в будущем и эффективно расследовать дела. К сожалению, пока это не так. Наша реформа направлена ​​на то, чтобы изменить ментальность прокурора, чтобы он понял, что он является лидером в процессе расследования уголовного производства и на нем лежит основная ответственность", - сообщил генпрокурор.

Он уточнил, что изменять ментальность прокурора будут при помощи обучения, в частности тренингов.

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"Мы создаем новый тренинговый центр, вводим принципиально новые тренинговые программы, по которым будем пытаться менять ментальность прокуроров, повышать их профессиональный уровень, и стимулировать активную позицию. Во-вторых, следует обратить внимание на то, как прокуроры ведут себя в суде. Они должны быть убедительными и качественно представлять позицию обвинения в суде", - отметил Рябошапка.

Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

В августе генеральным прокурором назначен Руслан Рябошапка. С 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.

В ходе первого этапа реформы из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629.

До конца мая будет проходить аттестация прокуроров областных прокуратур.

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