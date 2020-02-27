EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  215  25
Все про:прокуратура (3871) реформы (3482) Переаттестация (129) Рябошапка Руслан (293) Офис генерального прокурора (112)

 Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка

Офис генпрокурора занимается созданием нового тренингового центра и вводит принципиально новые программы, цель которых - повышать профессиональный уровень прокуроров и стимулировать активную позицию.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью UA: Українське радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратура должна быть лидером в борьбе с преступностью. Собственно прокуроры должны управлять расследованиями. Вести вперед следователей, предотвращать преступности в будущем и эффективно расследовать дела. К сожалению, пока это не так. Наша реформа направлена ​​на то, чтобы изменить ментальность прокурора, чтобы он понял, что он является лидером в процессе расследования уголовного производства и на нем лежит основная ответственность", - сообщил генпрокурор.

Он уточнил, что изменять ментальность прокурора будут при помощи обучения, в частности тренингов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

"Мы создаем новый тренинговый центр, вводим принципиально новые тренинговые программы, по которым будем пытаться менять ментальность прокуроров, повышать их профессиональный уровень, и стимулировать активную позицию. Во-вторых, следует обратить внимание на то, как прокуроры ведут себя в суде. Они должны быть убедительными и качественно представлять позицию обвинения в суде", - отметил Рябошапка.

Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

В августе генеральным прокурором назначен Руслан Рябошапка. С 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.

В ходе первого этапа реформы из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629.

До конца мая будет проходить аттестация прокуроров областных прокуратур.

Также читайте: Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3178143
 
 
 Топ комментарии
 
и изменить прокурорость ментов
 показать весь комментарий
 
Шедеврально ляпонул---Браво! То то хор всех прокуроров страны заржал на ночь глядя!
 показать весь комментарий
 
Говорят употреблением ЛСД можно быстро достичь изменения ментальности.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говорят употреблением ЛСД можно быстро достичь изменения ментальности.
 показать весь комментарий
 
 
Дякую! Дуже дякую!

На Павлоградському хімзаводі пройшли масові скорочення та зупинено процес з утилізації старого ракетного палива

Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7151
 показать весь комментарий
 
 
Шедеврально ляпонул---Браво! То то хор всех прокуроров страны заржал на ночь глядя!
 показать весь комментарий
 
 
Маниловские планы и воздушные замки! Снимите лапшу с ушей! Раз наказаний и расследований нет, то всё это не реальные фантазии ! Опять БРЕХНЯ.
 показать весь комментарий
 
А все это возможно в рамках действующего законодательства ? Функции ведения следствия каким образом будут реализованы?
 показать весь комментарий
 
Всем прокурорам дом во Франции и французское гражданство!
 показать весь комментарий
 
 
каждый хочет захотеть а парижжж, за счет налогоплательщиков...
 показать весь комментарий
 
 
Ментальность прокуроров меняется посадкой половины прокуроров на зону. Там и так, по маетку видно, кто проворовался. Сразу ментальность меняется и становятся честными.
Но поскольку вы у власти, пока вы у власти - Украине ничего не светит. Среди прокуроров царит безответственность и покрытие беззакония.
 показать весь комментарий
 
*****, что эта рябокуйка делаеи в украине, а не в париже. чей заказ отрабатывает...
 показать весь комментарий
 
 
Ментальность? Это теперь все будут иметь дом в Париже ИЛИ хотеть иметь дом в Париже ИЛИ опять хотеть в Париж???
 показать весь комментарий
 
 
Нет, у остальных это - как в песне: -
А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны - как в русской бане
- лыжи!
 показать весь комментарий
 
 
Альо! Феофанія? Дайте лікаря Хату! Так, ТЕРМІНОВО! Григорію? Вибачте за нічний дзвінок. Тут Рябокапелюхові зуйово! Так, як завжди передоз! Таке верзе! Таке...
...
Що ви кажете? Тобто як це - ґевтаназія?
Але втім... Цілком з вами згоден, докторе!..
 показать весь комментарий
 
губошлепка, проживающий в парижже. верю что ты переживаешь, кушать не можешь...
 показать весь комментарий
 
 
А знаете, почему они все стали нести такую несусветную чушь, что сова, натянутая на глобус воробьем кажется? Очень просто. Они почувствовали свою безнаказанность. Что бы они не говорили, как бы потом своим словам не противоречили, другими словами или действиями - им ничего не будет. И эти твари поверили в это...
 показать весь комментарий
 
бред сивойрябокепки или наухау как администрированием из мафиози сделать пай-мальчиков...
....... очередная шютка клоун-шоу.............
 показать весь комментарий
 
зы. а вы хавайте зебилы, хавайте...... де вы там попрятались ??? где беснующиеся стадионы
............ дайоШШШШШШШШШШШШ !!!!!!!!!!!!!!! пасадимФСЕХХХХХХХХХХХ !!!!!!!!!!!
где ???
 показать весь комментарий
 
 
***** трускавецкая подлизвающая зеле кремлеаскому зраднику
 показать весь комментарий
 
 
Судьям уже ментальность изменили,остались прокуроры.
 показать весь комментарий
 
Поміняти на абсолютну відданістъ ''партии и правительству, а также лично...''?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх