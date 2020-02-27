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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6318) Донбасс (20799) Загороднюк (140) Золотое (181) разведение сил (126)

 Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк

Обострение ситуации на линии фронта в Луганской области не повлияет на планы разведения сил на Донбассе.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что атаку наемников РФ в районе Золотого можно объяснить либо попыткой срыва переговоров, либо расшатыванием ситуации в обществе, любо попыткой занять позиции украинских бойцов. Министр также выразил убежденность, что эта военная операция не удалась.

"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - считает Загороднюк.

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Министр также заверил, что бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках.

"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", - пояснил он.

Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России.

"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014 года и не поменялось до сих пор", - добавил он.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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На саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне". В ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое.

Источник: https://censor.net.ua/n3178141
 
 
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И ЭТО ЛЕПЕТ ТАК НАЗЫВАЕМОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ?
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какой верховный главнокомандующий, такой и министр
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Кто-бы сомневался? На ваши обещания уже можно не обращать внимания - пустой звук.
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Значить, збираються і надалі відступати.
Що це, якщо не капітуляція?
Нехай повзуча, але капітуляція перед ******, перед касапами...
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Членомкомандуючий буде продовжувати здавати територію. Зебіли, кого ви обрали?
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Зебіли, при Верховному Головнокомандуючому Порошенку, якщо ЗСУ і відступали - то лише в результат боїв, після поразок!
Чому ви допускаєте, що при вашому бубочці наша армія відступає добровільно?
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они "миротворят"...любой ценой...и с "какой разницей"...теперь пуйло снова ударит...и видимо -сильнее...зебилы как в Писании-получили по одной щеке,теперь подставят другую...
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ничему смерти наших солдат зебилов не учат...вместо наступления-"разведение"...а потом и "атступление"...они не стратеги...они-болваны...6 лет войны...и такая тупость..."миратворцы" Х-вы... Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7903
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От зараз підполковник-вошдь Бєлєцкій як встане з усім своїм корпусом-дружинами,як об'явить убойний ультиматум !!!
У-гу-гу !!!
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Нічого крім мату на адресу адресу цього гівнюка і Гівнокамандующего
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СиЧ ,Свобода та ПС щось геть забигли в "пидпилля"...чи то щось надумали,чи то просто здалися...сумно...
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У Пороха было "ползучее наступление".
У Зели - "ползучая капитуляция".
...
Вот и "вся разница".

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Попытку можно объяснить либо попыткой... Спасибо Кеп, что внёс ясность. Такой ценный кадр возможно сможет это объяснить и главе офиса президента Арахамии? Или это заоблачный и непосильный уровень. Я б ржал как конь если б вы все судили в чужой стране. Но от того что вытворяете в моей - плакать хочется.
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ЗЕбилы(по другому вас уже не назовешь) вы зробылы цэ разом.
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Тоесть опасно ли это для наших военнослужащих и пострадают ли интересы Украины, это не суть важно, главное нас успокоить - отступление идет по плану.
Ну спасибо, а то я ночей не сплю, беспокоюсь, а достаточно ли быстро мы ********* с освобожденной территории, а то вдруг Путин осерчает.
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*..... а можно я вас буду называть при жене---товарищ лейтенант? Да можно. Старшой лэйтенант.......Ага....*.
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Ну конечно. Жесткое нарушение договоренностей со стороны Рашки ето еще не повод чтобы отменить капитуляцию. Даже смерти и кровь наших людей не помешают ЗЕ стать на колени и лизнуть анус *****
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