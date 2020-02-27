 В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор. КАРТА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

На этом этапе в зависимости от объекта проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и т.п., отметили в ведомстве.

Срезы выполнения работ на дорожных объектах Укравтодор планирует делать на регулярной основе.

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Детальный список ремонтируемых участков дорог можно посмотреть здесь .