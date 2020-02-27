 В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор. КАРТА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
На этом этапе в зависимости от объекта проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и т.п., отметили в ведомстве.
Срезы выполнения работ на дорожных объектах Укравтодор планирует делать на регулярной основе.
Детальный список ремонтируемых участков дорог можно посмотреть здесь .
Проект «Велике Будівництво», яке повинно було стартувати 1 березня. Але не стартуватиме. І ось чому.
"...Пам'ятаєте гучний тендер з будівництва мосту в Запоріжжі на 12 МЛРД грн, яку щасливо виграла "Онур"?
Так от, сьогодні Уряд затвердив програму відбудови мостів в Україні у 2020 році. На всю державу і всі мости - 500 МЛН грн ..."