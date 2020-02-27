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 В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор. КАРТА

По состоянию на 26 февраля в 17 областях Украины стартовали ремонтные работы на 68 объектах дорожного хозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

На этом этапе в зависимости от объекта проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и т.п., отметили в ведомстве.

Срезы выполнения работ на дорожных объектах Укравтодор планирует делать на регулярной основе.

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Детальный список ремонтируемых участков дорог можно посмотреть здесь .

В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178140
 
 
 Топ комментарии
 
Че, серьезно? 68 объектов? Да у них денег должно хватить - недели на две, ну если там не по два человека работает...
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В юго-восточных областях автобаны не нуждаются в ремонте.
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Че, серьезно? 68 объектов? Да у них денег должно хватить - недели на две, ну если там не по два человека работает...
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Ну, "геодезические и дренажные работы, фрезерование"- це не зовсім ремонт.
Проект «Велике Будівництво», яке повинно було стартувати 1 березня. Але не стартуватиме. І ось чому.

"...Пам'ятаєте гучний тендер з будівництва мосту в Запоріжжі на 12 МЛРД грн, яку щасливо виграла "Онур"?
Так от, сьогодні Уряд затвердив програму відбудови мостів в Україні у 2020 році. На всю державу і всі мости - 500 МЛН грн ..."
В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 7169
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Ну конечно ведь по всей територии дожди,наконец то дорожники дождались погоды.Видимо какой старт такой и плачевным будет и финиш.
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В юго-восточных областях автобаны не нуждаются в ремонте.
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Рано как то. Всегда начинали в июне---когда ливни начинаются. Ну что бы воду возить меньше, а кидать дальше. Технологично же----ну профаны!
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ЯМКОВИЙ РЕМОНТ,ТЕПЛОСЕТЬ И " ОКЛАДЫ"( вместо оплаты почасовой,как во всех нормальных странах) это вечный пи..ц в нашей стране. Типа ТРудовой кодекс реформировали,НО ЗА ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТИШИНА
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