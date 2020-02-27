 Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, в Норвегии коронавирус обнаружили у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор на карантине. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

В столице Финляндии Хельсинки COVID-19 подтвердился у женщины, которая вернулась из Италии.

Также сообщается, что она контактировала с двумя людьми, которые сейчас находятся на карантине дома.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.