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 За рубежом, Здоровье
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 Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии

Новый коронавирус выявили у вернувшихся из путешествий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, в Норвегии коронавирус обнаружили у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор на карантине. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

В столице Финляндии Хельсинки COVID-19 подтвердился у женщины, которая вернулась из Италии.

Также сообщается, что она контактировала с двумя людьми, которые сейчас находятся на карантине дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3178139
 
 
 Топ комментарии
 
А в Украине таких случаев благодаря усилиям Зебуинов еще нет...Сцука !!! Просто Зевласть будет это утаивать до последнего - как с Чернобылем.. грустно это все, страшно и противно... Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 9552
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Вже в Норвегії? Все, хмизда. 1349 рік повторюється...

Теодор Северин Кіттельсен "Мамо, до нас йде чума!" (1894-95)

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 5041
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Совет форумчанПравила форума
 
Европа настолько густо заселена, что остановить в Европе эпидемию почти невозможно.
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В Китае не принятно здороваться за руку и там многие и без вируса носили маски.
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В Китае не принято прикрывать рот когда чихаешь, и потому многие в масках.
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А на українців зараза не діє,бо ми обрані.
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ГРВІ, Пневмонія це і є

СО вид19

смертність в Україні вже є
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Я взагалі намагаюсь підтримати оптимістичний настрій
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Приєднуюсь! Всі народи повмирають, а залишаться тільки один нарід - українці! Коронавірус українців не бере! Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 2821
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обібрані...
Три стадії зубожіння українця:
- Немає грошей.
- Зовсім немає грошей.
- Так немає грошей, що треба міняти доллари.

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А в Украине таких случаев благодаря усилиям Зебуинов еще нет...***** !!! Просто Зевласть будет это утаивать до последнего - как с Чернобылем.. грустно это все, страшно и противно...
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я боюсь за Зеклоунов и их покуизм - и что с ними будет если пандемия расползется по всей Украине с непредвиденными последствиями(смертями) а ведь вирус уже не при дверях - а уже зашел к нам на огонек и всему виной эти ЗеПадлы !!!..
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Здриснуть кудись.
Якщо ще не здриснули.
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Сьогодні на ПРЯМОМУ в студію запросили вірусолога і він ясно і доходчиво все розповів що і як потрібно робити щоб мінімізувати вірогідність зараження.
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#coronavirus #коронавирус #COVID19 🇨🇳14% "вылеченных" от коронавируса в Китае заболевают повторно. Шах и мат, человечество!
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Некоторые местные блогеры говорят, что многих тупо выписывают раньше времени, чтобы, в частности, улучшить статистику по выздоровлению.
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Цей вірус як та чупакабра. Ніхто її не бачив, але всі баяцца.
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Вже в Норвегії? Все, хмизда. 1349 рік повторюється...

Теодор Северин Кіттельсен "Мамо, до нас йде чума!" (1894-95)

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 5041
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Бачив ці малюнки. Деякі надають )))
Але тут в тему похмура серія Svartedauden (Чорна Смерть) норвежця Кіттельсена.
Ось ще жахливо: "Чума на сходах" (Pesta i trappen), 1896

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 4425
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Італія зробила 10 тисяч проб на вірус,Франція 600. Ніхто не робив аналіз на вірус без симптомним особам без підозри. Це не значіть що у Франції інфікованих мало,а в других країнах їх немає.
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50 % інфікованих не потребують лікування.
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>Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.


Ну слава Богу, первые зачатки здравого смысла.
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Причиною розповсюдження і виявлення випадків спричиненого коронавірусом захворювання більше як в сорока країнах світу є відсутність там Найвеличнішого Політика Світу Вовкі Віслюка Сцикливого та його Зє-команди праффесіаналов
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Колись у Скандинавії було подібне... Невже знов?
Darkthrone - Inn I De Dype Skogens Favn Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 2636

Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...

Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...

Чорна Смерть заморозила душу
Поплямувала шкіру під північним небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...

Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти місце, давнє й покинуте...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 8177
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