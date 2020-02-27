 Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, в Норвегии коронавирус обнаружили у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор на карантине. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.
В столице Финляндии Хельсинки COVID-19 подтвердился у женщины, которая вернулась из Италии.
Также сообщается, что она контактировала с двумя людьми, которые сейчас находятся на карантине дома.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
СО вид19
смертність в Україні вже є
Три стадії зубожіння українця:
- Немає грошей.
- Зовсім немає грошей.
- Так немає грошей, що треба міняти доллари.
Якщо ще не здриснули.
Теодор Северин Кіттельсен "Мамо, до нас йде чума!" (1894-95)
Але тут в тему похмура серія Svartedauden (Чорна Смерть) норвежця Кіттельсена.
Ось ще жахливо: "Чума на сходах" (Pesta i trappen), 1896
Ну слава Богу, первые зачатки здравого смысла.
Darkthrone - Inn I De Dype Skogens Favn
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...
Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...
Чорна Смерть заморозила душу
Поплямувала шкіру під північним небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти місце, давнє й покинуте...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...