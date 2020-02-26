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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1470) Кабмин (11664) Слуга народа (689) Европейская Солидарность (272)

 Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко изложила свой взгляд на возможные кадровые изменения в правительстве Украины.

Свой комментарий она сделала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, на замену мальчикам с квартала приходят взрослые дяди, которые их заказывали на корпоративы. Хотя и раньше мальчиками дергали взрослые дяди, которые их поставили работать "новыми лицами". Но те лица в реальной, а не киношной жизни не смогли даже сыграть роли самостоятельной "команды технократов"… Печально это все и предсказуемо. Страшно, что скамейка запасных этой команды короче табуретки, и из 250 новых лиц парламента нет 20 нормальных управленцев", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, Тигипко, - поиск продолжается, - Бутусов

Похоже, на замену мальчикам из квартала приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве 01

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3178137
 
   
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Дожили. Довыбирались...
Обо... лись, потому что вот такая "какая разница"(((((((((((((((((((((
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Тётя Ира надеется, что скоро и её сосать пригласят.
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Та вряд ли она хочет тебе конкуренцию составлять
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Куда там! Все забито мальчиками из криворожского колхоза. Разве что ты, по блату.
Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 1672
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політика, кловани, це вам не в піськи-попки бавитись
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"Похоже, на замену мальчикам с квартала приходят взрослые дяди, которые их заказывали на корпоративы. Источник: https://censor.net.ua/n3178137

Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 9467
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ДЕВОЧКА БЫЛА ПОДСТИЛКОЙ ЮЩА, А ПОТОМ ПОДСТИЛКОЙ БОРОВА !
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страшный голос из-за кадром:
"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо"

Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 981

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Делаем ставки на то, кто заменит жабу зеленую. Бойко?
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"страшно" коли не біля кормушки...хоч і зараз не зовсім бідно...
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