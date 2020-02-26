 Военнослужащий Черновицкого погранотряда попался на взятке 1 тыс. евро за участие в сигаретной контрабанде, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, пограничник наладил механизм перемещения через государственную границу Украины вне таможенного и пограничного контроля табачных изделий из Румынии за финансовое вознаграждение", - говорится в сообщении.
26 февраля военнослужащего задержали во время получения очередной взятки в размере 1 тыс. евро в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.