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 В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19

Германия находится в начале эпидемии вируса COVID-19, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он подчеркнул, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации. На этом фоне, по словам министра, нет уверенности, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса.

За последние сутки коронавирус обнаружен у двух жителей Северного Рейна - Вестфалии, у четырех - Баден-Вюртемберга и одного - Рейнланд-Пфальца, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну.

После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) местные власти намерены поместить большое количество людей под домашний карантин.

Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду, поэтому все дети этого заведения и их родители должны оставаться дома. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.

Под домашний карантин помещены также все пациенты и персонал двух частных медицинских кабинетов, а также ряд сотрудников кельнской университетской клиники, с которыми контактировали заболевшие, ходившие туда на прием. Информацию о заражении передали также в гостиницу в Нидерландах, где немецкая семья недавно провела короткий отпуск. С 26 февраля закрыты все школы и детсады в округе Хайнсберг, они откроются не раньше начала следующей недели.

Пока неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа, отмечает издание.

"Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Геппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы COVID-19 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. По данным медучреждения, отслежены все контакты врача - анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Четвертый инфицированный из Баден-Вюртемберга - 32-летний житель округа Ротвайль. Он также ездил недавно в Италию.

В земле Рейнланд-Пфальц вирус обнаружен у военнослужащего, он помещен в центральный госпиталь бундесвера в Кобленце.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии (16 случаев). Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178134
 
   
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Неужели вызовут Штанмаера и поедут в минск на переговоры с вирусом. Ведь чтобы избежать человеческих потерь нужно просто перестать лечиться. Ето правило знают все участники минских переговоров
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В этой новости немцы сказали, что невозможно проследить цепочки заражения этим вирусом. Это серьезное заявление. Возможно он кем -то специально распространяется. Дело пахнет керосином.
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А "керосин" этот,cкорее всего,сидит в кремле.Новый вид бактериологического оружия.И до жопы все маски
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Все ближе и ближе приближается эта зараза к Украине.
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С этой супружеской парой вообще полная ж.......=>не зная, что уже «инфицированы», они были на карнавале, который проходил в прошедшие выходные во многих городах. Тетенька работает в детском садике........☹️
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Нужно было вовремя подумать о запрете массовых мероприятий, а не шляться по карнавалам. Как это немцы не учли такое , прямо удивительно.
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А в северной корее, в рашке и в Украине нет ни одного вируса.
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А в Белоруссии, Прибалтике, Молдове? В Кацапии вроде есть двое на Дальнем Востоке.
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В Казани трое....в Украине уже десятки как минимум.
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Слишком много проблем накопилось нерешаемых. И от мировой войны последней спасает только пандемия...поголовно вымрут дикари и слабые. Выжившие некоторое время не смогут представлять угрозу планете с ее обитателями.
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Предлагаю им при помощи бундесвера разместить больных в гостинице какого ни будь курорта. Вертолеты и БТР обязательно.
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Скоро все по миру будут жахатся друг от друга вот уже Корея в каронтине!и дальше будет все хуже
Южная Корея приостановила выполнение ряд рейсов в связи коронавирусом.
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