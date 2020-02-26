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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Денисова (574) Россия (75051) Якименко (53) Москалькова (180)

 Администрация российской тюрьмы грозит незаконно осужденному украинцу Якименко изнасилованием, - Денисова

Гражданина Украины, которого незаконно удерживают в "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", планируют перевести в тюремную больницу "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области", якобы для лечения.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют. Перевод в тюремную больницу и угрозы о причинении там вреда нашему соотечественнику связаны с его неоднократными обращениями ко мне и представителям дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения.

Кроме того, несмотря на все мои требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Владимиру, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует. Он до сих пор не осмотрен врачами", - подчеркнула она.

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Омбудсмен снова попросила Москалькову "немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Владимира Якименко, а также оказать содействие в обеспечении безопасности и оказания надлежащей медицинской помощи незаконно осужденному гражданину Украины".

"Прошу представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Владимира Якименко, в частности право на жизнь и личную неприкосновенность, гарантированные международными конвенциями", - отмечает Денисова.

Администрация российской тюрьмы грозит незаконно осужденному украинцу Якименко изнасилованием, - Денисова 01

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Напомним, ФСБ РФ обвинила Якименко в перевозке наркотиков. Владимир работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с Крымом. Жена считает, что кто-то узнал о его проукраинских взглядах и подставил. В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3178133
 
 
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Пора уже спецслужбам начать охоту на офицеров ФСБ. Ролики с изнасилованием оных приветствуются.
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