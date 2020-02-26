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 Фоторепортаж, За рубежом
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 У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма. ФОТОрепортаж

В Латвии в День сопротивления оккупации Крыма активисты провели пикетирование посольства Российской Федерации в Риге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 01

В пикетировании-манифестации под украинскими, крымскотатарскими, латвийскими флагами приняли участие около двадцати активистов.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 02

Участники скандировали лозунги в поддержку Украины, её независимости и территориальной целостности, а также требование об освобождении украинских политзаключенных (на одном из плакатов был приведен полный их список). В общей сложности, на плакатах напротив окон российского посольства были антиокупантские надписи на четырех языках - латышском, украинском, крымскотатарском и английском.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 03

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У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 04
У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 05

В мероприятии приняла участие депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Во время акции выступали латвийский журналист, публицист, волонтер Имант Лиепиньш, активисты Айнис Спрогис и Андрей Анцанс. Организатор мероприятия, руководитель Общества поддержки Украины/Ukrainas atbalsta biedriba Татьяна Лазда, зачитала обращение в поддержку украинских политзаключенных.

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма 06

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Источник: https://censor.net.ua/n3178132
 
   
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егор



На фото мер-сепаратист Валерий Гнатенко из Дружковки, на сепаратистском митинге против Украины весной 14-го. А недавно стало известно что этот кадр может стать судьей конституционного суда

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1571
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Приєднуюсь до мітингуючих у Латвії.
У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7219
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Sandra как всегда, если гнобить рашку, то в первых рядах, но это и понятно. Ведь она родилась в сылке, в сибире.
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Когда уже Латвия выйдет с требованием разобраться с мутняками в Омане?..
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а белорусов устраивает окупация Крыма мордором? что то не помню солидарнось беларусов с нами ни разу возле рос посольства в Минске не митинговали даже одиночных не было в поддержку нас или суверенитета отмазки что разгонят не прокатит так как они даже не пытались выйти -это говорит что большинство это их единомышленники из "какаяразница"
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