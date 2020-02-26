 У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В пикетировании-манифестации под украинскими, крымскотатарскими, латвийскими флагами приняли участие около двадцати активистов.
Участники скандировали лозунги в поддержку Украины, её независимости и территориальной целостности, а также требование об освобождении украинских политзаключенных (на одном из плакатов был приведен полный их список). В общей сложности, на плакатах напротив окон российского посольства были антиокупантские надписи на четырех языках - латышском, украинском, крымскотатарском и английском.
В мероприятии приняла участие депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Во время акции выступали латвийский журналист, публицист, волонтер Имант Лиепиньш, активисты Айнис Спрогис и Андрей Анцанс. Организатор мероприятия, руководитель Общества поддержки Украины/Ukrainas atbalsta biedriba Татьяна Лазда, зачитала обращение в поддержку украинских политзаключенных.
егор
На фото мер-сепаратист Валерий Гнатенко из Дружковки, на сепаратистском митинге против Украины весной 14-го. А недавно стало известно что этот кадр может стать судьей конституционного суда