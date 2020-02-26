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 Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко

Ситуация в Черноморском регионе остается нестабильной и тенденции к ее улучшению нет.

Об этом во время форума Age of Crimea (Время Крыма) заявил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет... Приднестровье, Крым, Донбасс, Осетия и Абхазия - это критические точки, на которые опирается РФ, и фокусируется все внимание для переброски и проекции силы на Средиземноморье и восточную часть планеты. Ограничение доступа для конкурентов в мире - это задача Кремля", - заявил Воронченко.

По словам адмирала, наращивание Россией силы в Черноморском регионе началось с 2003 года, когда был подписан договор между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря. Договор предусматривает ограничение для захода сюда кораблей третьих стран. Аналогичный договор в 2018 году относительно Каспия подписали пять стран.

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"И там Россия преследует свои интересы, ведь именно с Каспия были выпущены первые калибры по Сирии", - отметил Воронченко, добавив, что из Крыма обеспечивается театр военных действий в Сирии, Ливии, Африке.

По информации командующего ВМС, Россия перепланирует свои активы для достижения максимального эффекта в Средиземном море и для дальнейшего распространения влияния на другие регионы. "Цифры говорят сами за себя: из всего нового оборудования и вооружения флота, 60% получил Черноморский флот, 20% - Балтийский флот, и по 10% соответственно Северный и Тихоокеанский флот. То есть Путин аккумулирует внимание на Черном море", - подчеркнул командующий.

Воронченко привел статистику усиления военного присутствия РФ в Черноморском регионе и угроз для Украины. "Практически за 6 лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей - уже 42, из них 12 носителей ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы "Бастион" и "Бал" - то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", - спрогнозировал Воронченко.

Кроме того, в Крыму Россия разместила семь подводных лодок, шесть из которых современные и очень эффективные. Также россияне усилили сухопутный компонент. "Показатели свидетельствуют, что россияне в несколько раз увеличили сухопутный компонент. Там создан 22-й Армейский корпус и есть прогнозы, что армейский корпус будет превращен в двадцать вторую Армию", - сообщил адмирал.

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Если противокорабельных комплексов в Крыму раньше вообще не было, то сейчас они присутствуют в составе 15-й противокорабельной бригады. По всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная.

Относительно противовоздушной обороны, то, по словам Воронченко, россияне переоснастили ее новейшими комплексами С-400, которые разбросаны практически по всему Крыму.

Главнокомандующий вспомнил захват в 2014 году платформ и месторождений, строительство Керченского моста, переброску сил с Каспийской флотилии к Азовскому морю, запрет свободного судоходства в 2018 году, перекрытие в 2019 году четырех участков в Черном море во время проведения многонациональных учений, что создало препятствия для гражданского судоходства. Все эти действия негативно влияют на экономику Украины.

По мнению Воронченко, РФ имеет большие геополитические интересы в Черноморском регионе, которые ведут к ее господству здесь. "Россия стремится консолидировать свои силы в треугольнике Каспий-Азов-Черное море. Для какой цели? Накрыть "зонтиком" Кавказ, заставить Украину отказаться от моря, для стратегического господства над Украиной и ее союзниками в Черном море, а также, если брать такое геополитическое понятие - для блокировки китайских проектов на Запад. И непосредственно - это продвижение силы через Средиземное море в Западную Азию", - заявил адмирал.

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Он также напомнил, что с открытием Турецкого потока Россия установила гидроакустические станции вдоль всего Турецкого потока и "видит, что делается под водой". Аналогичный рубеж она создала с Тарханкута, установив тотальный наблюдательный контроль за судами, которые идут в порты Черного моря Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178131
 
 
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И что? "Один из величайших лидеров мира" не может порешать эту пустяковую проблему с Пукиным, с которым у него "полный контакт"?.... Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7319
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а Зє!льона плєсєнь щитає москалів братьями, шо нас не тронуть
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зачем цитировать мнение тех, у кого ума никогда не было...
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"Цифры говорят сами за себя: из всего нового оборудования и вооружения флота, 60% получил Черноморский флот...", - подчеркнул командующий.
Воронченко привел статистику усиления военного присутствия РФ в Черноморском регионе и угроз для Украины. "Практически за 6 лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей - уже 42, из них 12 носителей ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами "Калибр" составляет 72 пуска..."

Да фигня, адмирал. Мы сейчас расскажем тебе про "Кузю" и "Ашота" - единственное, что знаем, - и ты успокоишься. Проблем вааще нет!
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Турция прокладывает новый судоходный канал СТАМБУЛ в Черное море.
Согласно плану строительства, новый канал будет построен параллельно Босфору. Он пройдет из Мраморного моря через озеро Кючюкчекмедже, водохранилище Сазлидере и выйдет к Черному морю, обогнув Стамбул с запада, фактически превратив европейскую часть Стамбула в остров. Планируется, что длина канала составит 45 километров, ширина до 400 метров, глубина - 25 метров. Завершить строительство канала должны к 2023 году. Его пропускная способность будет составлять 160 судов в сутки - именно столько, сколько каждый день пропускает Босфор. За год здесь проходит 53 тысячи судов.»
А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ПРОХОД ПО ЦЬОМУ КАНАЛУ НЕ ПІДЛЯГАЄ ПІД УМОВИ МОНТРЕ.
Тобто флот США, може проводити в Чорне море навіть авіаносці (!), осадка 11,5 м , і тримати їх там НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС !!!!!
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Даже если этот канал будет построен (в чём большие сомнения), .... ну зачем в Чёрном море авианосцы??? При 3-х странах НАТО с нормальными аэродромами... Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 8497
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Построят. Турки у німців навчились. У 2023 сдадуть 100%.
А у кассабов вже палає: « По мнению российского востоковеда Евгения Сатановского в случае такого сценария развития событий «будет похоронена конвенция Монтрё, и статус проливов вернётся к состоянию на 1913 год, а транзит будет зависеть от настроения Анкары»[11]. »

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Как дополнительный канал может изменить статус естественных проливов? Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 2765
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Из всего изложенного один вывод: если не хотите, чтобы глобальное потепление затронуло всю планету, оно должно первым затронуть Москву:
Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5615
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Ну так поцелуйте в сраку Оланда, и Меркель которые посоветовали побыстрее и без лишнего шума и единого выстрела вывести ВСУ из крыма. Ето еще цветочки. Нужно было думать раньше перед тем как сдавать крым без боя. Мечта кремля отрезать Украину еще и от Черного моря, чтобы Украина перестала быть черноморской державой и не смогла приглашать корабли НАТО в черноморский регион. Так что давайте отводите войска дальше под какими то там формулами Штанмаера и аплодисменты ***** и Микрона.
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Главное, чтоб бубочка еще новые территории для "братьев" освободил.
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