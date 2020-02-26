 В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского маршала Жукова, - Нацкорпус

На информацию о возвращении названия уже отреагировали местные патриоты и представители "Национального Корпуса", которые активно выступали за "декоммунизацию" проспекта имени Жукова.
В телеграм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил , что считает решение харьковских депутатов незаконным."52 ватника под руководством Кернеса сегодня снова решили назвать проспект Григоренко именем Жукова. Непонятно, чем харьковским депутатам не нравится Петр Григоренко: тоже, кстати, советский военачальник. Но им в качестве символа нужен именно Жуков, который ненавидел Украину и все украинское. Ранее мы выиграли суд и признали переименование в Жукова незаконным. Они снова плевали на Закон (ст. 1 ЗУ о декоммунизации), снова показали, что вата в Украине таки может поднять головы", - написал Билецкий.
Политик также добавил, что отстоять названия украинских улиц - это дело чести всех патриотов Харькова. Очевидно, баталии по проспекту то Жукова будут продолжаться.
Цигани і жиди не відносилися до окупованих народів, бо не мали своїх держав. Нацисти уважали їх паразитами і здійснювали політику знищення.
Для такої політики стосовно євреїв, зокрема, нацисти мали свої підстави про які євреї вроліють змовчувати, а треба було би проаналізувати...
При любих обставинах - не впутай і не "підписуй" мій народ до нацистсько- жидівсько- циганських розборок...
Гуманізм до ватників, сепарив, зрадників - нас погубить, тут не морду треба бити, а вішати або саджати.
Конев освобождал Харьков. на честь его есть Высота Конева - мемориальный комплекс в поселке Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.
Торопится Гепа, забегает вперед, работает на опережение.
Очень переживает за бизнес, накажут сильно, если что.
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
Если сложить все вместе, в 1941 году в плен попало невероятных 4 миллиона советских бойцов, объявленных Сталиным и его приспешником Жуковым врагами и дезертирами
Как результат - людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов: 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь - это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.
Поэтому там, где люди всё ещё считают себя "бывшими советскими", но где "сталинолатрия" (эта подлинная стигма "русского мира") уже невозможна, эксплуатация "тени Жукова" оказывается очень удачной пропагандистской находкой: дескать, мы любим не правителя-душегуба, но полководца-победителя.
Дополнительную глубину в харьковскую историю привносит то, что генерал Григоренко - не только герой последовательной диссидентской борьбы (и герой борьбы за права крымскотатарского народа), но как военный теоретик - безжалостный критик методов Жукова. Он честно писал о провальной тактике маршала, которая приводила к неимоверным потерям, о его немыслимой жестокости, в том числе о массовых расстрельных приговорах собственным офицерам (Жуков начал эту практику еще с Халкин-гола, но тогда обречённых на казнь успели помиловать), о том, что в армии куда больше ценили Конева и Рокоссовского, которые куда более солдат берегли...
Особенный шок вызвал Акт о передаче Управлению Делами Совета Министров СССР изъятого Министерством Госбезопасности СССР у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:
Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями - 13 штук.
Часы 24 штуки. Среди них 21 штука золотые и 3 с драгоценными камнями.
Серьги золотые с бриллиантами - 2 пары.
Другие золотые изделия (браслеты, цепочки) - 9 штук.
Украшения из серебра, в том числе под золото - 5 штук.
Металлические украшения (имитация под золото) с драгоценными камнями (кулоны, цепочки, кольца) - 15 штук, из них 8 с брильянтами.
Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие предметы) - 713 штук.
Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы, подносы) - 14 штук.
Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, фланель - 4 000 метров.
Меха (скунс норка, выдра, нутрии, чёрно-бурые лисы, каракуль и каракульча) - 323 штуки.
Шевро и хром высшего качества - 35 кож.
Дорогостоящие ковры и дорожки больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов Германии - 44 штук.
Гобелены больших размеров художественной выделки - 5 штук.
Художественные картины классической живописи в золочёных рамах, часть из которых представляют собой музейную ценность - 60 штук.
Дворцовый золочёный гарнитур гостиной мебели - 10 предметов.
Художественно выполненные антикварные вазы с инкрустациями - 22 штуки.
Бронзовые статуи и статуэтки художественной работы - 29 штук.
Часы каминные антикварные и напольные - 9 штук.
Дорогостоящие сервизы столовой, чайной посуды (частью некомплектные) - 820 предметов.
Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы, кувшины) - 45 предметов.
Уникальные охотничьи ружья фирмы "Толанд-Голанд" и других заграничных фирм - 20 штук.
Баяны и аккордеоны художественной выделки - 8 штук.
Золотые ожерелья с подвесками - 15 комплектов.
Золотой брелок с большим количеством драгоценных камней - один
Пианино, рояль, радиоприёмники, фарфоровая и глиняная посуда и другие предметы, прилагается описей 14 описей.https://www.proza.ru/2016/02/28/1886