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Все про:Кернес (1166) Харьков (4593) Билецкий (158) Национальный корпус (236)

 В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского маршала Жукова, - Нацкорпус

На очередной сессии Харьковский городской совет проголосовал за возвращение старого названия проспекта Григоренко - его снова переименовали в проспект имени советского маршала Жукова. Несмотря на предыдущий приговор суда о незаконности такого решения, за него проголосовали 52 депутата. Также возвращение старого названия поддержал городской голова Геннадий Кернес.

На информацию о возвращении названия уже отреагировали местные патриоты и представители "Национального Корпуса", которые активно выступали за "декоммунизацию" проспекта имени Жукова.

В телеграм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил , что считает решение харьковских депутатов незаконным."52 ватника под руководством Кернеса сегодня снова решили назвать проспект Григоренко именем Жукова. Непонятно, чем харьковским депутатам не нравится Петр Григоренко: тоже, кстати, советский военачальник. Но им в качестве символа нужен именно Жуков, который ненавидел Украину и все украинское. Ранее мы выиграли суд и признали переименование в Жукова незаконным. Они снова плевали на Закон (ст. 1 ЗУ о декоммунизации), снова показали, что вата в Украине таки может поднять головы", - написал Билецкий.

Политик также добавил, что отстоять названия украинских улиц - это дело чести всех патриотов Харькова. Очевидно, баталии по проспекту то Жукова будут продолжаться.

Смотрите также: Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178130
 
 
 Топ комментарии
 
В период войны иметь в Харькове, прифронтовом городе, пророссийскую власть - это преступление и Зеля отвечает за это в полной мере, так как поощряет не патриотов, а ватников в Украине, работает на Путина, а не на Украину. Какой Жуков может быть? Жуков ср-л на украинцев с высокой горки и относился к народу как пушечному мясу. Какое он имеет положительное отношение к Украине? И какое право имеют харьковская сепарная власть голосовать за возвращение кацапских идеологических личностей? То есть это прямой сепаратизм. Всю харьковскую власть - в отставку, харьковчане должны высказаться по этому поводу.
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Нацкорпус тільки проти Порошенка сміливий. А от бандитську владу зеленського побоюється.
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Поцкорпус авакян курирует, значит они титушки в законе, что касается парашенко, его как вора и бандита вся Украина знает,что касается зеленского, начал он плохо мягко говоря, я о его назначениях и действиях, надеюсь плохо и закончит, закон бумеранга никто не отменял
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Жуков это великий полководец который переломал хребет нацисткой Германии ранее покорившей всю Европу. Такому человеку Вечная Слава и Честь!
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Гитлер считал славян низшей расой как евреев и цыган массово уничтожал их.. если бы не родился этот великий человек Жуков Германия бы выиграла Вторую Мировую войну и те же украинцы были бы большей частью уничтожены а остальные были бы рабами *высшей расы арийских господ*.
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Ещё одно чмо из ольгинского ануса вылезло...
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Не треба лукавити, юдею. Національна політика 111 Райху до окупованих народів (у т.ч. і слов"янських) і жидів з циганами була абсолютно різною. Щодо окупованих країн (у т.ч. і слов"янських) політика заключалася у створенні лояльних Райху окупаційних режимів, використання ресурсів країни для потреб Райху і окультурювання народів до рівня арійців на основі арійської культури.Нацисти винищували партизанів, диверсантів, комуністів та ін форми спротиву, але тотального винищення слов"янських народів не було і не передбачалося. Ніхто не винищив сербів, хорватів, поляків, українців, болгарів іт.п., їхні держави були збережені.
Цигани і жиди не відносилися до окупованих народів, бо не мали своїх держав. Нацисти уважали їх паразитами і здійснювали політику знищення.
Для такої політики стосовно євреїв, зокрема, нацисти мали свої підстави про які євреї вроліють змовчувати, а треба було би проаналізувати...
При любих обставинах - не впутай і не "підписуй" мій народ до нацистсько- жидівсько- циганських розборок...
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Расскажи эту чушь шести миллионам уничтоженных нацистами поляков уже после того как они капитулировали а потери Украины во второй мировой войне тебе известны? около 10 миллионов человек! И только 1 миллион 650 тысяч из них были солдаты.. остальные мирные. Нацисты уничтожали мирное население Украины как животных страшными темпами а ты их защищаешь.. ты лжец и лжец сознательный https://gordonua.com/infographics/poteri-ukrainy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-infografika-79751.html
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Гепа просто ставит реперы для кремлядей-я свой.Само собой чего-то оттуда капает водопадом.И бюджетные деньги на все,который раз,новые таблички на дома,остановки и т.д.(я хз,не умею бабло списывать).Бл,проспект от Московского пр. через 5 остановок 1-м тралликом упирается в Героев Сталинграда.Режет глаз вывески,правда?.Шо за кипешь,любитель героев русских военных мифов,православный наш?В гробу вместимость карманов не имеет значения.Или ваши по дгугому думают?
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Не пересажал порох РыгоАналов и позволил поднять головы ОПЗЖ оппым.
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Якби 2014 Допу і Кернеса, Порох посадив на холодну гору за грати, зараз цього не було!!! Барижние договорняки.
Гуманізм до ватників, сепарив, зрадників - нас погубить, тут не морду треба бити, а вішати або саджати.
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теперь придут братушки освобождать жукова
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А какими краями Жуков вообще до освобождения Харькова?
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А в чьем подчинении были Конев, Ватутин, и Малиновский?
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Жуков никого отношения не имеет к Харькову... просто сепару совкодрочеру Кернесу так хочется и необразованным ватным депутатам от Оппоблока-ОПЗЖ.

Конев освобождал Харьков. на честь его есть Высота Конева - мемориальный комплекс в поселке Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.
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Докидались свинячими головами пане Білецький?
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а вот теперь -дело принципа-или слово Кернеса или слово Президента...если Зе проглотит-то он не есть "гарант" и Президент с большой буквы...интрига бешенна.ждёмссс... У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 7486
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и шо характерно-наш "главнокомандующий" проё...-шо на Донбассе что в Харькове...нет ни опыта,ни влияния ни "стержня"...человек пришёл в Президенты ради прикола...и хайпа...всё...вот и маем шо маем...
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Очень жаль но СБУ туда прийти и всем депутатам по горбу а Кернесу твари дважды.И вы ещё спрашуете почему у нас идёт до сих пор война когда такие убл@дки сидят?
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(АРХІВ) Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. Спогади про нього збереглися завдяки офіцерові з особливих доручень командувача Першим Українським фронтом Миколи Ватутіна, Юрія Коваленка. Коли на цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих новобранців українців з звільненій від німців? Тобто Української території але вже тепер окупованої кремлівськими комунофашистами Східної України в тому числі і Харківщини, як їх хоч трохи озброїти, одягати, підготувати і навчити заряджати гвинтівку. Кривавий «маршал перемоги» кат кремлівських комуно - фашистів Г.Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чём хохлы пришли, в том и воевать будут!» Автоматическим оружием этих людей не вооружать. У них же за спиной заградительные отряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заградительных отрядов ничего не останется. Они их всех перекосят и чкурнут до УПА к Бандеровцам.» «Та и зачем мы с вами, здесь головы морочим. Наху ... одевать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать и в Сибирь после войны ссылать ». Навіть у відповідь Рокоссовський сказав, що «це - геноцид» Українського народу. З 300 тисяч насильно відмобілізованих і майже беззбройних українців 280 тисяч за наказом кремлівського комуно -фашиста кривавого ката окупанта Жукова втопили в р. Дніпрі.
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Харків це територія зрадників. І те що там зараз не в'ється стяг ХНР це заслуга СБУ яка на пряму Кернесу погрожувала ліквідацією, так само як і його холуям. Тільки відро холодної води спасло цих серарів від смерті а місцеве населення та країну в цілому від вони на Харківщині. Але бацила все одно ще є.
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Тут не стільки зрадники, скільки пофігісти, воздихателі за СРСР і просто "какая разница".
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Гепа на візку потрібен всім,і Мародеру і Зешмарклі і *****.
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ХНР - Харьковская Народная республика.
Торопится Гепа, забегает вперед, работает на опережение.
Очень переживает за бизнес, накажут сильно, если что.
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первый пошел..., они ж закон нарушили, но похоже это никого не волнует...
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я знову ж, в 3387-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Харьковский городской совет - сборище сепаратистов1
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Не вірю я Вам пане Білецький. Ви такий самий ватнік, тільки іншої дії. Не Ваші "бійці" бігали за самим проукраїнським президентом Порохом? Не з Вашоїх допомоги його змістили і всіх, хто був за Україну? Якраз це і є наслідки Ваших непродуманих, чи навмисних дій. Мають всі національні сили об*єднатися, окрім Вашої сили, і швабоди. Бо Ви декларіруєте одне, а робите інше.
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Свобода такі самі як Білецький. Хоча є там патріотичні люди.
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а что, так можно было?!!! так теперь каждый гражданин Украины может чихать на решения суда и делать так как ему хочется, раз "слуги народа" - депутаты, "образец законопослушности" могут плевать на закон, почему-бы и нам так не делать?! жду реакции ... ну хоть кого-нибудь, прокуратуры, министра МВД, президента...
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В принципе, Григоренко действительно хороший компромисс - он тоже советский военачальник, не на Бандеру же Жукова поменяли. Полагаю, Кернес так показывает, кто в доме, то есть в Харькове, хозяин.
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Знову рекламують ката українців! Катсабський нацизм намагається брати реванш.НСДАП й фашисти відпочивають... У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 6830
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Жуков: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
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Жуков: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
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Когда Жуков был начальником Генштаба, в Киевско-Уманском котле в плен попало 768 тысяч красноармейцев, в Брянско-Вяземском - 663 тысячи, в Витебско-Могилевско-Гомельском - 580 тысяч, в регионе Гродно-Минск - 300 тысяч советских воинов, под Черниговом и под Мариуполем еще по 250 тысяч.
Если сложить все вместе, в 1941 году в плен попало невероятных 4 миллиона советских бойцов, объявленных Сталиным и его приспешником Жуковым врагами и дезертирами
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Именно маршал Жуков приказал не щадить украинских новобранцев четырех Украинских фронтов (которые несколько лет жили под нацистским управлением), считая их подозрительными элементами.
Как результат - людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов: 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь - это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.
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Степень «жуковизации» - это и есть степень советизации
Поэтому там, где люди всё ещё считают себя "бывшими советскими", но где "сталинолатрия" (эта подлинная стигма "русского мира") уже невозможна, эксплуатация "тени Жукова" оказывается очень удачной пропагандистской находкой: дескать, мы любим не правителя-душегуба, но полководца-победителя.
Дополнительную глубину в харьковскую историю привносит то, что генерал Григоренко - не только герой последовательной диссидентской борьбы (и герой борьбы за права крымскотатарского народа), но как военный теоретик - безжалостный критик методов Жукова. Он честно писал о провальной тактике маршала, которая приводила к неимоверным потерям, о его немыслимой жестокости, в том числе о массовых расстрельных приговорах собственным офицерам (Жуков начал эту практику еще с Халкин-гола, но тогда обречённых на казнь успели помиловать), о том, что в армии куда больше ценили Конева и Рокоссовского, которые куда более солдат берегли...
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ТРОФЕИНОЕ ДЕЛО МАРШАЛА Г,К, ЖУКОВА
Особенный шок вызвал Акт о передаче Управлению Делами Совета Министров СССР изъятого Министерством Госбезопасности СССР у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:
Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями - 13 штук.
Часы 24 штуки. Среди них 21 штука золотые и 3 с драгоценными камнями.
Серьги золотые с бриллиантами - 2 пары.
Другие золотые изделия (браслеты, цепочки) - 9 штук.
Украшения из серебра, в том числе под золото - 5 штук.
Металлические украшения (имитация под золото) с драгоценными камнями (кулоны, цепочки, кольца) - 15 штук, из них 8 с брильянтами.
Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие предметы) - 713 штук.
Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы, подносы) - 14 штук.
Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, фланель - 4 000 метров.
Меха (скунс норка, выдра, нутрии, чёрно-бурые лисы, каракуль и каракульча) - 323 штуки.
Шевро и хром высшего качества - 35 кож.
Дорогостоящие ковры и дорожки больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов Германии - 44 штук.
Гобелены больших размеров художественной выделки - 5 штук.
Художественные картины классической живописи в золочёных рамах, часть из которых представляют собой музейную ценность - 60 штук.
Дворцовый золочёный гарнитур гостиной мебели - 10 предметов.
Художественно выполненные антикварные вазы с инкрустациями - 22 штуки.
Бронзовые статуи и статуэтки художественной работы - 29 штук.
Часы каминные антикварные и напольные - 9 штук.
Дорогостоящие сервизы столовой, чайной посуды (частью некомплектные) - 820 предметов.
Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы, кувшины) - 45 предметов.
Уникальные охотничьи ружья фирмы "Толанд-Голанд" и других заграничных фирм - 20 штук.
Баяны и аккордеоны художественной выделки - 8 штук.
Золотые ожерелья с подвесками - 15 комплектов.
Золотой брелок с большим количеством драгоценных камней - один
Пианино, рояль, радиоприёмники, фарфоровая и глиняная посуда и другие предметы, прилагается описей 14 описей.https://www.proza.ru/2016/02/28/1886
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типичный коммуноурод, как и вся срань коммуняцкая.
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