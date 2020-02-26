 В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского генерала Жукова, - Нацкорпус

На информацию о возвращении названия уже отреагировали местные патриоты и представители "Национального Корпуса", которые активно выступали за "декоммунизацию" проспекта имени Жукова.
В телеграм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил , что считает решение харьковских депутатов незаконным."52 ватника под руководством Кернеса сегодня снова решили назвать проспект Григоренко именем Жукова. Непонятно, чем харьковским депутатам не нравится Петр Григоренко: тоже, кстати, советский военачальник. Но им в качестве символа нужен именно Жуков, который ненавидел Украину и все украинское. Ранее мы выиграли суд и признали переименование в Жукова незаконным. Они снова плевали на Закон (ст. 1 ЗУ о декоммунизации), снова показали, что вата в Украине таки может поднять головы", - написал Билецкий.
Политик также добавил, что отстоять названия украинских улиц - это дело чести всех патриотов Харькова. Очевидно, баталии по проспекту то Жукова будут продолжаться.
Итак, маршал, первый заместитель Верховного жаждет встретиться с полковником и узнать его «точку зрения». А тот счел, что командующий армией и член Военного совета как-нибудь и без него, страшно занятого, сумеют объяснить Жукову ситуацию на Малой земле".
не будет проспект в Харькове носить имя советского упыря-карателя(Жуков лично собственноручно убивал крестьян Тамбовской губернии, воставших против большевицкой тирании: он сам об этом писал в своих мемуарах), ибо общегосударственный Закон о декоммунизации обладает более высокой юридической силой, нежели решения муниципальных органов власти.
Активные свидетели "преступлений" Порошенко - Нацкорпус.
и куда Бакланов смотрит?
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса -
Авось они перебьются."
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Дайте хорькам жукова -
может они заткнутся.
В библии написано "тот кто спас хоть одну человеческую жизнь, тот спасает все человечество". Для Жукова человеческая жизнь мелочь
Представить себе, к примеру, что в 1942 году горсовет Ленинграда голосует за переименование Невского проспекта в проспект Геббельса. Переименовывают, и... ничего не происходит. Остальная страна на это не реагирует. Не знаю, можно ли это вылечить, или уже поздно...
Это вопрос национальной безопасности, СБУ - ау!! Или мы хотим ХНР забитую кацапами в краткосрочной перспективе? Совкодрочеры *****...
Коронная фраза Жукова: «Зачем мы, здесь головы морочим. Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать».
Из 300 тысяч насильно мобилизованных и почти безоружных украинцев 280 тысяч по приказу кремлёвского палача Жукова утопили в Днепре.