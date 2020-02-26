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Все про:Кернес (1164) Харьков (4593) Билецкий (157) Национальный корпус (235)

 В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского генерала Жукова, - Нацкорпус

На очередной сессии Харьковский городской совет проголосовал за возвращение старого названия проспекта Григоренко - его снова переименовали в проспект имени советского генерала Жукова. Несмотря на предыдущий приговор суда о незаконности такого решения, за него проголосовали 52 депутата. Также возвращение старого названия поддержал городской голова Геннадий Кернес.

На информацию о возвращении названия уже отреагировали местные патриоты и представители "Национального Корпуса", которые активно выступали за "декоммунизацию" проспекта имени Жукова.

В телеграм-канале лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил , что считает решение харьковских депутатов незаконным."52 ватника под руководством Кернеса сегодня снова решили назвать проспект Григоренко именем Жукова. Непонятно, чем харьковским депутатам не нравится Петр Григоренко: тоже, кстати, советский военачальник. Но им в качестве символа нужен именно Жуков, который ненавидел Украину и все украинское. Ранее мы выиграли суд и признали переименование в Жукова незаконным. Они снова плевали на Закон (ст. 1 ЗУ о декоммунизации), снова показали, что вата в Украине таки может поднять головы", - написал Билецкий.

Политик также добавил, что отстоять названия украинских улиц - это дело чести всех патриотов Харькова. Очевидно, баталии по проспекту то Жукова будут продолжаться.

Смотрите также: Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на маршала Жукова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178130
 
   
 Топ комментарии
 
глотайте, нацсуки. Нова влада. Головне - нова. Ага...
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В период войны иметь в Харькове, прифронтовом городе, пророссийскую власть - это преступление и Зеля отвечает за это в полной мере, так как поощряет не патриотов, а ватников в Украине, работает на Путина, а не на Украину. Какой Жуков может быть? Жуков ср-л на украинцев с высокой горки и относился к народу как пушечному мясу. Какое он имеет положительное отношение к Украине? И какое право имеют харьковская сепарная власть голосовать за возвращение кацапских идеологических личностей? То есть это прямой сепаратизм. Всю харьковскую власть - в отставку, харьковчане должны высказаться по этому поводу.
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Они не Украина? Может уже отделяться будете? Иди, поцелуй Кернеса в одно место и скажи спасибо за Жукова. Разгонять нужно то, что вы избрали и чем скорее, тем лучше. Бандиты у вас там сидят и сепары конченые. В Харькове сепарский сговор и скоро будут новое ОРДЛО организовывать эти суки.
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Кацапская свинособака, нехрен тут материться. Вали, тролль ольгинский отсюда. Понаскакивали тут воду мутить, собаки сатанячьи.
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Я украинка, а ты сепарская тварь.Ишь как запел, не власть Харькова дестабилизирует , а украинцы. Тролль ватный.
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глотайте, нацсуки. Нова влада. Головне - нова. Ага...
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в смысле "нова"? их главарь как был во владе, так и остался. А остальное - пыль в глаза
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а Сталин бы расстрелял и закопал в могилу без имени
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Причем всех кто против працпекта этому Жукову.
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А теперь первоисточник: "... анекдоты про Малую землю пользовались не меньшей популярностью, чем про Штирлица, Чапаева и Рабиновича. Собственно, первый анекдот из этой серии опубликовал сам Леонид Ильич, или те, кто за него писал «Малую землю»: «18 апреля в штаб Северо-Кавказского фронта... вылетела группа представителей Ставки во главе с маршалом Г.К. Жуковым. В тот же день... они приехали в штаб 18-й десантной. Об этом мне сообщил один из штабных полковников, прибывших на Малую землю, и добавил: - Маршал хотел вас видеть. - Это что, приказ? - спросил я. - Приказа такого от него я не получал, - ответил полковник. - Но он сказал, что хотел бы с вами поговорить.... Как писал потом в своих мемуарах Г.К. Жуков: «Всех нас тогда беспокоил один вопрос, выдержат ли советские воины испытания, выпавшие на их долю в неравной борьбе с врагом, который день и ночь наносил воздушные удары и вел артиллерийский обстрел по защитникам плацдарма». Далее маршал писал, что именно об этом он хотел знать мою (Брежнева ) точку зрения...
Итак, маршал, первый заместитель Верховного жаждет встретиться с полковником и узнать его «точку зрения». А тот счел, что командующий армией и член Военного совета как-нибудь и без него, страшно занятого, сумеют объяснить Жукову ситуацию на Малой земле".
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Т.е. этот пид*рас Жуков (на совести которого миллионы убитых в организованных им мясорубках "советских" солдат) просит совета идиота и маразматика Брежнева о том, как ему воевать? Это ему Гепа памятник поставил? Этому мяснику и уроду? Или Брежневу, у которого мозгов и в молодости не было и который в старости довёл совок до полного экономического краха? В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 4122
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Давно треба їх депортувати до Параші разом з "Гор-совєтом".
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В Палестину их депортировать нахрен они знают что с ними делать! Хватит уже с этими пейсатыми церемониться!
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Вот где людям делать некуй... цельный год одно голосуют за названия улиц...
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Ватные ушлёпки из горсовета все равно проиграют:

не будет проспект в Харькове носить имя советского упыря-карателя(Жуков лично собственноручно убивал крестьян Тамбовской губернии, воставших против большевицкой тирании: он сам об этом писал в своих мемуарах), ибо общегосударственный Закон о декоммунизации обладает более высокой юридической силой, нежели решения муниципальных органов власти.
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Переименование, в том числе, не с этой целью делается, а для достижения цели - "агульнай млявасьцi i абыякавьцi да жiття"...
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так а что Андрей, нет среди ваших Голоробородька?..и пары Узи или Скорпионов?...они же, твари эти библейные, вкупе с кацапсинами пробитыми , провоцируют вас, и в какой уже раз, на слабо пробуют гепы эти и допы малахольные В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 9138 ....
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Посадить Порошенко - "общественный запрос" ((c) Портнов).
Активные свидетели "преступлений" Порошенко - Нацкорпус.
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ну так если Зе сам подает пример, что можно, и нарушает закон о декоммунизации...
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деньги в мацкве на жукова кернесу давали, поэтому за жукова и голосовали В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 4597
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Той факт, що харків'яни вибрали це чмо, не дає йому право порушувати Закон України про декомунізацію. Прокуратура, фас
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Он, наверно, в такие моменты семью во Франции навещает...
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Disclamer: я к этому обрезанному говну отношения не имею. Также никто из моего окружения не отдал ни полголоса за эту жимассонскую срань... гепе недолго осталось. Старая болячка, в связи с которой этот хорек инсцинировал покушение, дает о себе знать - морда вон как распухла... так что, скоро Лудшый ласты склеит. И никто о нем песню не сложит, памятник не поставит, а на могилу помочиться отбою не будет...
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Задовбав цей підполковник ! Напиши заяву і віднеси своєму хазяїну особисто !
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Российский наемник: "Половина ополченцев - из России. Мне помогают спонсоры. Мы возьмем Львов"26.07.14.-Уралец Сергей бывший десантник, воевал в "горячих точках": Харьков под правосеками.Это наша земля, наш русский мир.Если "Правый сектор" не задавить, они пойдут в Россию. А что вы делали с пленными?- "правосеков" в плен не брали, расстреливали.
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Имейте совесть, Жуков самый бездарный военный стратег. Ради него сотни тысяч украинцев погибло. Ни капли грамотности в военном деле, только одно "баня ещё наражают".
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В войну только за японский остров американцы потеряли 12 тыс человек...
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И что? Вы думаете не зря столько парней погибло? Герой не тот кто одержал победу за счёт тысячи жертв, а тот кто предостерёг от такой битвы
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"Дайте собакам мяса -
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса -
Авось они перебьются."
----------------
Дайте хорькам жукова -
может они заткнутся.
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Я был не против ул. Стадионной и станции метро Дворец Спорта.
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Какая разница, если наше мнение их не волнует
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Прочел мемуары генерала Петра Григоренко, рекомендую. Особенно было интересно наблюдать как он сам себя убеждал в истинной правильности сталинизма. Благодаря чему и выжил. Ну и фарт конечно.
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Советский горсовет, однако, обратно в СССР хочет. Как бы Харьков с собой не утащили. Президент, тут закон о декомунизации нарушают. А слабо горсовету поставить ещё один бюст перед входом в офис президента. А чё, нормально бы смотрелось. И надпись, "а вам какая разница?"
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Какой маршал, для него солдаты только пушечное мясо.
В библии написано "тот кто спас хоть одну человеческую жизнь, тот спасает все человечество". Для Жукова человеческая жизнь мелочь
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Ну если в современной Украине Харьковом правит открытый враг Украины, городской совет бьётся не на жизнь а на смерть за наименование проспекта именем убийцы сотен тысяч украинцев, и это тот совет, который избрали жители этой страны... То Украину жалко. В ней нет механизма защиты от заболевания, от очищения себя от мрази, которая старается уничтожить независимую Украину.
Представить себе, к примеру, что в 1942 году горсовет Ленинграда голосует за переименование Невского проспекта в проспект Геббельса. Переименовывают, и... ничего не происходит. Остальная страна на это не реагирует. Не знаю, можно ли это вылечить, или уже поздно...
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Нарушен Закон Украины - должно быть возбуждено уголовное дело с передачей в суд и реальным судебным приговором для каждого коллаборанта.
Это вопрос национальной безопасности, СБУ - ау!! Или мы хотим ХНР забитую кацапами в краткосрочной перспективе? Совкодрочеры *****...
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Гепу ещё на пять лет выберут, главное чтобы Бабкам нравилось
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гепа и допа стояли под рашинскими флагами в самое жуткое для Украины время.Насовершали,понятное дело, кучу тяжких преступлений.Оба остались в Украине.Никак не были(естественно,при пете) наказаны.Аргументы петефанов: харьковчане ж избрали!Порошенко ж не суд!Сейчас будет неестественное негодование по поводу того,что даже не состоялось(И что никак не угрожает Украине,по сравнению с теми событиями).Почувствуйте разницу.
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Когда то в Харькове повсюду были вывески на украинском ...

В Харькове депутаты проголосовали за возвращение проспекту имени советского генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 5554

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Так признайте этих депутатов коммунистами и декоммунизуйте их.
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Далі какая разніца і хуже нє будєт, скажуть зелені...
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раскачивают суки а когда заискрит по европам драпонут....
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Харьков против НАЦИСТОВ !!! Наши предки дошли до Берлина, а не пили самогон по схронах.
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Сотни тысяч советских солдат погибло во Вторую мировую. Даром погибло, с точки зрения нынешних историков. Только всем этим не понять, что они спасли мир от ядерной зимы. Именно они своими жизнями остановили создание Гитлером ядерного оружия. И благодаря таким как Жуков. Я не представляю себе, защиту Одессы, Киева, Сталинграда с помощью типа ОБСЕ и освобождение от фашизма с помощью дипломатии.... Только забыли Историю.....
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Освободили Харьков 23 августа , а далее....

Коронная фраза Жукова: «Зачем мы, здесь головы морочим. Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать».
Из 300 тысяч насильно мобилизованных и почти безоружных украинцев 280 тысяч по приказу кремлёвского палача Жукова утопили в Днепре.
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