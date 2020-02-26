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 Политика Украины
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Все про:Полтавщина (582) Синегубов (4)

 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов считает главной задачей на посту - преодоление коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Синегубов сообщил на пресс-конференции по поводу первых 100 дней на посту.

"Уже с первых дней в должности ко мне пытались подойти со взятками. Все получили заявление в правоохранительные органы. Коррупционные потоки наверху Полтавской ОГА отрублены. Ни я, ни мои заместители взяток не берем, - заверил Олег Синегубов. - Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады. Надеюсь, что все правоохранители области услышат и сделают правильные выводы. Если нет, то кадровые выводы будут сделаны по ним".

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов 01

По словам председателя Полтавской ОГА, коррупция имеет не только экономический характер. Ее политический характер ярко прослеживалась во время провокаций в Новых Санжарах.

"За протестантами стоят определенные бизнес и политические группировки. Они боятся потерять прибыль, которую раньше постоянно получали от коррупционных схем. И стремятся дестабилизировать ситуацию, но мы не допустим этого сделать", - сообщил Олег Синегубов.

Источник: https://censor.net.ua/n3178128
 
 
 Топ комментарии
 
Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады.(с)
Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9041

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567


Источник: https://censor.net.ua/n3178128
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Наверное не с того входа зашёл Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 8470
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Пока ничего не меняется ,февраль материально тяжёлый месяц, проверяющие органы лютуют.так как в их семьях почувствовался денежный голод, даже у верхней власти средства заканчиваются...я представляю если перестанут платить низы,может новая власть откажется от московско ордынской системы управления государством и перейдёт наконец то на систему управления государством,которая практикуется в ЕС Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7924
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Пока ничего не меняется ,февраль материально тяжёлый месяц, проверяющие органы лютуют.так как в их семьях почувствовался денежный голод, даже у верхней власти средства заканчиваются...я представляю если перестанут платить низы,может новая власть откажется от московско ордынской системы управления государством и перейдёт наконец то на систему управления государством,которая практикуется в ЕС Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7924
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В Полтаве коррумпированы ВСЕ. Так что там работы непочатый край было бы желание работать.
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Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады.(с)
Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9041

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567


Источник: https://censor.net.ua/n3178128
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Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 6455
)))))))))) где они мля таких берут?))
смотрю сейчас сериал американский 7-ой сезон
"Мыслить как преступник"
)))))))
какой типаж(с)
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йа тібє, канєшно, вєрю - развє могут бить самнєньйа?
развє ето взятка, йєслі там нє міліон
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Я один углядел в этом меседже предварительную предьяву к силовикам, что дескать если меня и моих замов за взятку спровоцирует, то поддержка коррупции (вот тут я ни силен, запутался) и следовательно будут кадровые решения... Угроза или кажется?
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А по мне так 3,14здит!! Если такой честный и порядочный, то уже бы взяли тезх кто давал, а так я не я и хата не моя! Т.е. типа предупредил заявой, что вы приходите, я же вас не сдал, но несите побольше, побольше!! Тфю...
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