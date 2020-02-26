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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Минэкономразвития (524) Милованов Тимофей (169) Глущенко (5)

 Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен заместителем министра экономики, - Милованов

Новым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который будет отвечать за аграрное направление, назначен Сергей Глущенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет Министров 26 февраля 2020 года назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.

Имеет более 10 лет опыта в вопросах реформирования отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, государственного контроля, лицензирования и разрешительной системы. Долгое время специализируется на вопросах дерегуляции и евроинтеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3178127
 
 
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І скільки то Милованову залишилося часу експерементувати над українською економікою?
Коли вже його заберуть у дурдом? Чи краще на зону?
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І скільки то Милованову залишилося часу експерементувати над українською економікою?
Коли вже його заберуть у дурдом? Чи краще на зону?
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Яночка Глущенко и умнее, и красивее. Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен заместителем министра экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 6046
Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен заместителем министра экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 9728
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...До этого был советником IFC из группы Всемирного банка...чергові соресовські ГЛИСТИ ...Источник: https://censor.net.ua/n3178127
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будет отвечать за аграрное направление под руководством Милованова /Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов/ "Я этого и не скрываю, что я дебил ", - Милованов
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психохворі ********** з себе психіятрів удавати
Дохтар Федя
ги
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"як завжди" на письмі виділяється комами, шановний дохтаре (чи, може, академік?)
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якщо вже призначати замміністра економіки якогось чьоткого свого пацанчіка, то чому не лисого Женю?
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«Глущенка «подсовывают» как безальтернативного кандидата на пост председателя Госпотребслужбы. Историю с его провальной работой на этой должности пытаются замять», - сообщил собеседник. https://znaj.ua/ru/kompromat/281540-sergiy-glushchenko-yak-na-posadu-propihayut-odioznogo-chinovnika-z-temnim-minulim
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