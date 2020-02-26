 Мы не настаиваем на российских реагентах для тест-систем на коронавирус, - представитель производителя

Об этом в комментарии Радіо Свобода 26 февраля рассказал руководитель научного отдела компании-производителя ООО "Диаген" Александр Коляда, передает Цензор.НЕТ.

"Тест-системы отечественного производства. К тест-системам рекомендуются реагенты для подготовки. Эти реагенты российского производства. Мы на них не настаиваем. Можно использовать реагенты любого другого производства - немецкого, украинского, если найдут, хотя их нет, любого другого. Те реагенты, которые мы предлагаем, на них и так работает половина лабораторий в Украине, учитывая, что они российского производства, и они уже много лет зарегистрированы в Минздраве", - отметил Коляда.

По его словам, компания предлагает российские реагенты, поскольку они дешевле. Коляда также рассказал, что сейчас тест-системы компании "Диаген" переданы на проверку.

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"Мы абсолютно бесплатно передали свои тест-системы в Центры общественного здоровья для их валидации. В штабе МОЗ приняли решение начать тестирование наших тест-систем, как и всех остальных, которые есть на территории Украины", - добавил Александр Коляда.

Ранее 26 февраля Министерство здравоохранения сообщило, что сейчас в Украине применяются только те тест-системы для выявления нового коронавируса, полученные от Всемирной организации здравоохранения.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ведомство не устанавливает рекомендаций относительно выбора тест-систем для государственных закупок.

Напомним, нардеп от "Голоса" Александра Устинова сообщила, что украинцев могут начать тестировать на наличие коронавируса непроверенным тест-системами с реагентами российского происхождения.