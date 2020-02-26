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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (1019) прокурор (961) электронное декларирование (705) НАПК (809) Офис генерального прокурора (112)

 Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности по обеспечению конфиденциальности данных, указанных в декларациях должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были введены прошлым руководством ГПУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Отныне вся информация о доходах прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших сотрудников Генпрокуратуры и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Соответствующие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

Источник: https://censor.net.ua/n3178125
 
 
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Это зрада! Да такоГа не было при мародёре! Верните нам мародёра!!!!!!!!!
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Когда СБУ свои страшно секретные декларации откроет интересно?

Про долларового миллионера жлоба СБУшника из Николаева у Бигуса сюжет отличный получился.
И это только верхушка айсберга.
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Рух Опору Капітуляції 10 год
Заткни пельку Портнову !!!
Портнов знову відновився у Фейсбуці, попри те, що попопередні рази йому "прикривали лавочку" за мову ненависті
.Тож маємо терміново виправити це нерозуміння.Зробити це дуже просто:
Заходимо на його сторінку: https://www.facebook.com/pg/aportnovua/posts/?ref=page_internal
Праворич від кнопки "Поширити" натискаємо три крапки, обираємо опцію "Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку".
Далі з'являється віконечко,обираємо опції - або "Переслідування", або "Насильство", або "Фейкова сторінка", або "Мова ворожнечі".

Після того з'явиться наступне віконечко, там внизу біля напису "Я вважаю, що сторінка порушує норми спільноти Фейсбук" поставте галочку і натисніть конпку "Поскаржитися". Готово!І не забувайте залишати коментарі та відгуки. Але не вдавайтеся до прямих образ чи погроз, інакше ФБ може заблокувати саме вас. Краще пишіть, наприклад, "портнов - підарешт!", використовуйте стьоб тощо.Друзі, сторінка реваншиста не має "дожити" до сьогоднішнього вечора! Тож беремося до справи!

Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ - Цензор.НЕТ 4731
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Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ - Цензор.НЕТ 5960
Олег вынеси козла!(с)
))) шо то вспомнилось)))
при Петре реально веселее жилось Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ - Цензор.НЕТ 4411
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