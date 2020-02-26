 Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобразования.
"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.
Аттестационная коллегия МОН отменила несколько решения спецсоветов, в том числе:
Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия соответствующим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации - "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)"
Янукович - доктор наук.
Звучит, как "2 in 1".
Потому что он был - "проффесор", а эта должность соответствует степени доктора наук.
https://youtu.be/mFtM4LxNJCs
на скрепы замахнулись?
А кто читал работы коммуноакадемика Толочко, к которому нет претензиц?
А почитайте этот антинаучный бред...
А вон на физфаке университета опять баллотируется в деканы доктор наук, заслуженный деятель науки с индексом цитирования - 4.
Для тех, кто не знает, это уровень первого курса аспирантуры.
А 100% докторов наук в универе имеет индекс цитирования 10 и ниже.
Это максимум кандидат наук
Вот такая у нас вся наука.
Не дивись на мене -
Грай музико, грай.