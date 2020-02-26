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Все про:история (1682) плагиат (98) Ющенко Петр (28) Минобразования (1181)

 Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям на заседании 26 февраля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобразования. 

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Аттестационная коллегия МОН отменила несколько решения спецсоветов, в том числе:

Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия соответствующим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации - "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)"

Также смотрите: Дом Петра Ющенко: суды оставляют брату экс-президента особняк рядом с Майданом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178124
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть какую-то пакость сделать. Если не волонтёрам, то хоть брату Ющенко. Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 1811 Такого даже янык не делал.
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янык скоро вернётся. лекции читать буИт... Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 4949
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янык скоро вернётся. лекции читать буИт... Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 4949
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Потрібно відмінити всі наукові ступені які присвоєні після 1991 року і призначити переатестацію кандидатів та докторів наук! Там в 99% випадків плагіат та невідповідний рівень дисертацій!
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Это что-то новое в работе ВАКа. А этому действующему "прохфессору" отменят или "святое" трогать нельзя?

Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 4377
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януковоща не трогайте!...он Анну Ахметову читал! )))) а это вам не фунт изюму ))))
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я проверил.

Янукович - доктор наук.

Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 9570
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Там еще гепа с мишейЙопкиным. Гепа - тот похитрее будет, на кандидате остановился, этот яркий выпускник ПТУ No14 по классу "чертежник". Гу а мишаЙопкин, ни дня нигде кроме школы не учившийся вдруг докторскую потянул. Доктор юр. наук миша!!! Его оппонентом мог быть только дельфин Миша, бо там ума, как мяса в привокзальном беляше в кафешке "У Галины"...
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сперва доценты .... с Пети Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 2952
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ты опять вылезло блистать феноменальной тупизной ?
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Хоть какую-то пакость сделать. Если не волонтёрам, то хоть брату Ющенко. Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 1811 Такого даже янык не делал.
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Так мы можем легко лишиться 70% ученых, а историков - 99%.
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если они с народным пчоловодом-бухгалтером близднецы, то тогда пётр фёдорыч ющенко, вааще 3 в одном!
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та тут скорее владимир фёдорович ***** вырисовывается
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шо,до сих пор типает от шоколадных померанчей? Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 5526
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А какая тема была у Яныка?
Потому что он был - "проффесор", а эта должность соответствует степени доктора наук.
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«Управління розвитком інфраструктури великого промислового регіону»
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Не обязательно - он может быть не "ВАКовским", а университетским. Какого-нибудь ДонГУ
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Тема: "Покращення життя вже сьогодні, в умовах пенькобєжного шапкокрадства".
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Тігіпко замість Гончарука? Зеленський підбирає нового Прем'єр міністра
https://youtu.be/mFtM4LxNJCs
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Стесняюсь спросить, а нашими проблемами они когда займутся?
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ваши проблемы? они чисто ваши и не вешайте их ни на кого... тем более на Зеленых, они к вашим проблемам никогда не дозреют.
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Гы-гы.
А кто читал работы коммуноакадемика Толочко, к которому нет претензиц?
А почитайте этот антинаучный бред...
А вон на физфаке университета опять баллотируется в деканы доктор наук, заслуженный деятель науки с индексом цитирования - 4.
Для тех, кто не знает, это уровень первого курса аспирантуры.
А 100% докторов наук в универе имеет индекс цитирования 10 и ниже.
Это максимум кандидат наук
Вот такая у нас вся наука.
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... сумно аж за край,
Не дивись на мене -
Грай музико, грай.
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Зачем пинать дохлую собаку? Отмените лучше звание Героя Украины Бойко (да-да, Бойко Герой Украины) или заслуженного юриста Медведчуку. Или Портнову доктора наук отмените. Но нет, они продолжат бороться с Ющенко.
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проффесор он же такой, как и недоросли из квартала... в одну школу ходили... вместе грамматику прогуливали... играя членом на рояле... а моет просто, вместе дрочили в подвале...
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Почему вфя не отменили? Так и останется проффессор.
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Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей(с)

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Я так понял, что освободившееся место доктора наук перейдёт Зеле. Новая научная специальность- игра хреном на рояле. Кто угадает мелодию с 3-х нот- доктор наук, кто с 1-й ноты- академик.
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