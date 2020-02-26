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 Происшествия, Здоровье
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 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.

В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением

Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.

Также читайте: Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3178122
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Вообщем пандемия и план золотой миллиард в действии
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А причем тут золотой миллиард к вирусу? Золотому миллиарду выгодно что-бы таких как ты ослов было как можно больше! Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии - Цензор.НЕТ 681
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а мне может выгодно что бы таких как ты было меньше)
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18 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
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Гдето и по Украине бродит бацыла но нашим клоунам пох они на самокате!
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Грузія кажете.Мєня тєрзают смутниє сомнєнія...
Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 17.02-23.02

"За минулий тиждень (17.02-23.02) на ГРВІ захворіли 217 459 людей, із них 61,3 % - діти.
Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3 % більше епідемічного порога по Україні.
У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в м. Київ зберігається ************* рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
Нагадуємо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності..."
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ВОЗ либо идиоты либо всё делают специально-не закрыли границы во всех странах где выявили вирус теперь будете пожинать смертельный урожай по всему миру...
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А в Украине..как Багдаде...все спокойно...
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Дивно, що москалі не хворіють.
Настільки проспиртовані, що навіть вірус ними гидує.
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