 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в среду вечером на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По словам министра, вирус выявлен у гражданина Грузии, который накануне прибыл через Азербайджан из Ирана.
Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, а также эвакуировала выразивших желание покинуть территорию КНР своих граждан.
В КНР с декабря общее число жертв коронавируса COVID-19 составило 2,7 тыс. человек, зарегистрировано более 78 тыс. случаев заболевания. Около 30 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением
Позже, 23 февраля, Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.
По последним данным, число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Иране достигло 19 человек. Число заболевших возросло до 139 человек.
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 17.02-23.02
"За минулий тиждень (17.02-23.02) на ГРВІ захворіли 217 459 людей, із них 61,3 % - діти.
Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3 % більше епідемічного порога по Україні.
У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в м. Київ зберігається ************* рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
Нагадуємо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності..."
Настільки проспиртовані, що навіть вірус ними гидує.