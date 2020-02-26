 Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, анализ провел Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

В зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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