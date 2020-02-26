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 Мониторинговый визит комиссара СЕ Миятович в оккупированный Крым может состояться по согласованию с Украиной, - Зеленко

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович сможет посетить оккупированный Крым с мониторинговой миссией после того, как будет четко определен формат этого визита.

Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала во время марафона на Радио Крым.Реалии "Россия в Крыму. 6 лет сопротивления", информирует Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос может быть рассмотрен тогда, когда мы будем четко понимать, каким будет формат этой поездки и какова возможность рассмотреть все аспекты защиты прав человека в Крыму. И, конечно, это будет зависеть от того, насколько этот визит будет полноценным с точки зрения привлечения Украины", - сказала пресс-секретарь украинского МИД.

По ее словам, Украина готова "создать все условия для того, чтобы наши международные партнеры увидели реальную картину" в Крыму.

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"Не такой, какой ее представляет Москва, устраивая какие-то точечные мероприятия. Чтобы этот мониторинг осуществлялся с привлечением крымскотатарской общественности, которая рассказала, какова реальная ситуация с соблюдением их прав и свобод. Потому что мы видим, что до сих пор многие крымские татары находятся в заключении, как в Крыму, так и в России", - отметила Зеленко.

Напомним, летом 2019 года пресс-служба Министерства иностранных дел России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

В Офисе комиссара по правам человека Совета Европы подтвердили, что Дуня Миятович планирует посетить оккупированный полуостров. При этом добавили, что "есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы она могла заниматься правозащитной деятельностью в Крыму".

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, ищите дураков", - заявил тогдашний глава МИД Павел Климкин

Визит не состоялся.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178119
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ставить комиссару ЕС условия - это большой минус!
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тебе, касапський резидент, СБУ ще не прищучило?
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почему же? Если это косаеться страны которая не член ЕС при том комисар едит в ту часть которая окупированна, то выдвигать некие принцыпи или условия - весьма позитивный и приличный поступок.
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Потому что ты безграмотный лабус, который не может отличить Совет Европы (комиссар которого Миятович) от Европейского Союза. И Украина и РФ члены Совета Европы тупица.
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витёк, ты ещё жив, ах да, ты же умница знне знаешь разницы между ЕС и что такое ЕвропеискыйСовет. Но это меня не удевляет - ты русскии, раб латышей на данный момент. А ведь ты предпочитаешь быть рабом латышей, чем бить рабом "истенно руцких" типа жирик или соловёв.
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если Дунька поедит с командой в которой не будет представителей стран Балтии, Польши или Швеции, то уже настораживает, ведь доклад одной курвы о том как Грузия напала на бедных руцких ведь помним и хорошо.
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"Моніторинговий візит комісара РЄ Міятович до окупованого Крим може відбутися за погодженням з Україною і в супроводі українських офіційних осіб" - НЕ ЗАБУВАЙТЕ ДОДАВАТИ!
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Реальный рейтинг Зеленского - ЗА - 12% против 88%
https://www.5.ua/live/
можно проголосовать тут онлайн
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Цікавіше було би проголосувати на Г+Г...
Роман Чайка, до речі, щойно сказав, що на мертвечуківському 112-му цифри підтримки ЗЕклована трохи більші, хоча не набагато.
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я теперь кого не спрашиваю (из тех кто реально ссался зелёными какашками за зеленского) довольны ли они.. тупо глаза отводят и говорят что они за него не голосовали..

что за ****** такой то? а кто за него голосовал тогда? покажите мне хоть одного этого одного идиота!!!
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ой, якщо тут посидиш - побачиш таких дофіга.
Інша частина правди - свистять "а я проти пороха"...
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