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Все про:прокуратура (3869) Prozorro (115) Национальный институт рака (3)

 По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева

Прокуратура города Киева внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможной растраты бюджетных средств при проведении государственных закупок должностными лицами Национального института рака Министерства здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

"Согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму в 199 тыс. грн во избежание проведения онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон", - отмечается в сообщении.

По этому факту прокуратура Киева начала уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Досудебное расследование будет осуществлять следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Также читайте: Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178118
 
 
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причому - "...закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro".

Не раків, а рака. Національний інститут не міг нормально купити одного рака?

По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 9531
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так вони і купили одного за 199000 грн По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 2707
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А из чего Вы взяли что воруют?Вы хоть представляете что это такое ,,Прозоро,,?Попробую обяснить на пальцах,мне нужна надежная продукция ну скажем ,,Simens,, а меня через это ,,Прозоро,, в принудительном порядке заставляют покупать оборудование китайского ширпотреба ,,Shimens,, и обязан оплатить за покупку китайского говна ,,Прозоро,, процент за их услуги.А если я это не сделаю то становлюсь сразу вором,корупционером и затаскают по судам.
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P.S.А Вы знаете что ,,Прозоро,, в 2019 году заработала свыше 10 миллиардов ничего не произведя а только на посредничестве беря проценты за услуги от тех кто продает и от тех кто покупает.И как это называется?
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Замовники по "Позоро" нічого не платять, платять тільки учасники. Головна проблема в "Прозоро" із якою я зіткнувся як "Замвоник" в самих учасниках, які готові друг-другу глотку перегризти, завалюючі недолугими скаргами аби дескримінувати іншого учасника бо того аукціон визнав переможцем (іноді навіть не шкодують 5тис.грн щоб подати на антимонопольний комітет, навіть якщо програють його - були у мене і такі випадки), заради грошей плювати вони хотіли на те, що створюють проблему і зривають поставки тих самих продуктів харчування до закладів (шкіл, лікарень і т.д.).
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«Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева»
Тоесть одна из самых коррумпированных и бездарных связок)
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Відкриті торги починаються від 200 тис.грн. До 200 тис.грн. можна заключати прямі договора без проведення закупівель за процедурою "відкриті торги". Із статті не зрозуміло, чи це був поділ суми щоб уникнути торгів чи разова річна закупівля згідно річного плану.
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