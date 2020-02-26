 По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

"Согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договора по закупке продуктов питания с "нужными" поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет допороговую сумму в 199 тыс. грн во избежание проведения онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон", - отмечается в сообщении.

По этому факту прокуратура Киева начала уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Досудебное расследование будет осуществлять следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

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