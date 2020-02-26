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Все про:Конотоп (60) Мариуполь (3717) пропаганда (2421) СБУ (14389) сепаратизм (11210) Русский мир (391)

 СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе

В Донецкой и Сумской областях Служба безопасности Украины недавно выявила женщин, использовавших интернет для пропаганды сепаратизма.

В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах "ДНР", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным следствия, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистское контент.

"В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Злоумышленница популяризирует террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований", - уточняют в СБУ.

Отмечается, что жительница Конотопа Сумской области действовала аналогично.

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"В частности, в соцсетях женщина агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковых "Сумской народной республики", - говорится в сообщении.

В квартирах женщин правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3178115
 
   
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Це жарт такий?! -У вас відкриті сепаратисти сидять в раді депутатами!
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Это как мыть руки в то время когда страну разъедает зеленая раковая опухоль .
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Маріупольський суд випише три роки умовно та випустять з залу суду , так буде і в Конотопі .
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Сто відсотків так і буде , там судді всі з Донецька , проукраіньских там немає
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Я бы всех сторонников "рюцького мира" туда и посылал! Пусть кайфуют от подвалов нео-НКВД! СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 6051
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..закинуть курв этих в зинданы поглубжес крысами...пусть остынут немного... СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 4297..
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нечего комментировать... спросите у ермака с рабиновичем...подтвердят...
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Монтажна пінка може таки допомогти радикально...
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Якісь чорнороті хабаліща ісчізли з Цензора останнім часом?
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Швидко саджать, та збільшувати "обмінний фонд" такими дибілєтами, щоб не віддавати реальних злочинців. Але це тіко моє ІМХО
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"СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе..."

А чому "разоблачила" а не "ліквідувала"?
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"СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе" - Бужанского тоже разоблачили?
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А шо их разоблачать? Заходи в верховную раду и собирай пачками!
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"В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя"
Смешно читать.
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отвезти к новому мосту который зельц в резервацию построил и поджопниками в лугандон..... паспорта Украины порвать, больше вмУкраину не пускать никогда.
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По десятке СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 6811по десятке на душу населения а после отсидки отправить в ******** ...
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агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковых "Сумской народной республики"Источник: https://censor.net.ua/n3178115

Все такие сообщения СБУ как под копирку. Агитировали, за Сумскую, Одесскую, Полтавскую, Харьковскую далее по списку республику.... Попахивает лажей.
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та не...пованивает.особенно от таких ников
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Может это им это для отчета нужно. Но с воображением у них полный капец.
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а шо кацапня может нового придумать? СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 1622методички одни,меняют только названия рыцпублик в зависимости от региона проживания черноротых .ибо ленивы и нелюбопытны
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А неприкосновенность отменили, по словам зебанатов ,так что забирайте все опзж и 80% с#к урода за тоже самое...
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