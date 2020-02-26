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 Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля"

Прокуратура Автономной Республики Крым завершила процесс сообщения о подозрении представителям оккупационных правоохранительных структур в рамках "дела 26 февраля".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Накануне прокуратура АР Крым закончила процесс сообщения о подозрении оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям", всего 25 человек, которые незаконно преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием парламента АР Крым", - сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный во время выступления на международном форуме "Age of Crimea - Время Крыма".

Он отметил, что все подозреваемые нарушили нормы международного гуманитарного права, реализуя оккупационную политику, направленную на преследование проукраинского населения полуострова, и понимая, что на территории Крыма действуют исключительно нормы законодательства Украины.

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26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым в Симферополе прошли два митинга – пророссийских активистов партии "Русское единство" и проукраинский, поддерживающий территориальную целостность Украины. После аннексии полуострова оккупационная администрация начала незаконные, политически мотивированные преследования граждан Украины, выступавших против оккупации. "Дело 26 февраля" стало одним из первых судебных разбирательств, во время которого крымскотатарских активистов обвинили в организации и участии в массовых беспорядках и незаконно осудили на сроки от 3 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178111
 
 
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Тётя Роза

Надежды на то, что всё начнётся
с окончанием нефти и газа, напрасны.
У КНДР нефть и газ и не начинались.
А режим и не думает кончаться!
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Кива - Рабиновичу:
- Хочу сложить депутатский мандат, Вадим Зинович..
- Шо такое, Илюша ? Вроде и местечко теплое, ничего делать не надо.
- Да задрочился я, ЗА-ДРО-ЧИЛ-СЯ !!

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Збирайте доказову базу! Тіко не таку, як у справі Шеремета, а таку, щоб міжнародний трибунал взяв ці докази до уваги. Зробіть хоч щось по-людськи!
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кто собирать то будет? зебилы? оно им надо?
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Нажаль, не можу з вами не погодитись... Але надія на професіоналів своєї справи, реальних, а не таких, як у кабміні, в мене все ж є. Без надії краще вже самому себе закопати на кладовищі.
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