 Россия подтвердила задержание 4 украинцев во Владимирской области по делу о наркотиках, - МИД

Об этом сообщил 26 февраля директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриинформ.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ.

В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ направлена нота относительно предоставления дополнительной информации по делу", - рассказал чиновник.

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Напоминаем, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали большую нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти 1 тонну синтетических наркотиков, среди задержанных - якобы граждане Украины.