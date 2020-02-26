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Все про:МИД (5304) наркотики (1680) Россия (75032) украинцы (3103)

 Россия подтвердила задержание 4 украинцев во Владимирской области по делу о наркотиках, - МИД

Российская сторона официально подтвердила Посольству Украины в РФ факт задержания четырех украинцев в связи с возбуждением против них дела относительно попыток сбыта наркотических средств.

Об этом сообщил 26 февраля директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриинформ.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ.

В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ направлена нота относительно предоставления дополнительной информации по делу", - рассказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД РФ заявило о задержании четырех "украинских наркопроизводителей" и изъятии около тонны "синтетики"

Напоминаем, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали большую нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти 1 тонну синтетических наркотиков, среди задержанных - якобы граждане Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178110
 
 
 Топ комментарии
 
Хроника одного Президента ...

26.02.2020 г.

В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
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Был бы человек,а дело найдется.В Мордоре вас могут обвинить в заговоре против человечества. Не ходите люди по Мордору гулять.
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они могут ловит таких пачками, а зеля все будет меняться и меняться, пока все не сдаст... рабочая схема
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Ого, аж Владимирская область - гнездо всех москалей? (Если кто думает, что гнездо в Масквабаде, то сильно ошибается).
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Хроника одного Президента ...

26.02.2020 г.

В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
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Москалі дозволяють озброєним динирійцям шастати по росії?
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а шо,хіба динирійці запитують в москалів?
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Был бы человек,а дело найдется.В Мордоре вас могут обвинить в заговоре против человечества. Не ходите люди по Мордору гулять.
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Там багато дебілів з громадянством України працюють наркокур'єрами, і їх час від часу зливають для статистики.
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Сами вы дэбилы, они выполняли свой долг вдали от родины. Они подрывали экономику не дружественной с нами страны, конечно надо обменять.
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Підрив економіки- якби вони товар з України гнали, а гроші з кацапів ішли б назад)
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вот тут я могу подписаться под каждым словом, да да, русские к вам так и относиться, к каждому, кто едит туда говорить, говорить а не довать в морду:

https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2144
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сама правда и думка которая может откроет глаза тем кто с любовью к рассие и её стаду рабов.

https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2406
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І цих чмирів обміняємо на вбивць і терористів?
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они могут ловит таких пачками, а зеля все будет меняться и меняться, пока все не сдаст... рабочая схема
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Зі "Стірола", на якому налагоджений випуск наркоти під керівництіом "місцевої влади", на московію відправили чергову партію. Але кур'єри вирішили підзаробити... Обмінний фонд ерефії виріс. А в наших тюрмах ще стільки вбивць патріотів та просто латентного непотребу, який прийде зі зброєю на Донбас, що хоть греблю гати!
Це так, одне з можливих пояснень того, що сталося. Правду ми, мабуть, ніколи не дізнаємось.
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