 Россия подтвердила задержание 4 украинцев во Владимирской области по делу о наркотиках, - МИД

Об этом сообщил 26 февраля директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укриинформ.
"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ.
В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ направлена нота относительно предоставления дополнительной информации по делу", - рассказал чиновник.
Напоминаем, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали большую нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти 1 тонну синтетических наркотиков, среди задержанных - якобы граждане Украины.
Доброе дело делали
26.02.2020 г.
В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2144
https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2406
Це так, одне з можливих пояснень того, що сталося. Правду ми, мабуть, ніколи не дізнаємось.