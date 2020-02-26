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 Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял запрещенное минскими договоренностями оружие.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Враг дважды открывал огонь рядом с Марьинкой (11 мин из миномета калибра 120 мм и 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета) и трижды - вблизи Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций ОС - неподалеку от Орехово (4 мины из 120-мм миномета, 25 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета) и за пределами участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

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"Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорск результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Без потерь.

Источник: https://censor.net.ua/n3178107
 
 
 Топ комментарии
 
И чё бубочка? Предложит отводить дальше? До польской и румынской граниицы? Да? Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8959
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Шкода загиблого.. Царство Небесне.
Одужання пораненому бійцю.
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И чё бубочка? Предложит отводить дальше? До польской и румынской граниицы? Да? Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8959
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Не все артскладьі взорваньі российскими диверсантами?
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перелічте, будь ваша ласка, його військові успіхи..без пахвосу..бажано почати з Іловайську..дяки..
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бо їх нема..і це не його особиста заслуга..але він дуже в темі..
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не в этом дело. мне не охота "входить в клинч". понятно, о чём я?
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на жаль є лише олігархат з його кланами..а клінч то для простого піпла..а вони далі жирують..
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не врубился ты. или сделал вид, что не врубился.
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Пропагандонська брехня? Ні. Брехня мені не болить. Мені страшно, що хомчак командує армією. І що ним керує капітулянт та його хазяїн
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Клоуна отправить обратно в цирк ну или в филармонию 95 квартала писюном на пианино у него лучше получается
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я не проти, але з адекватами серед кандидатів ще гірше ніж у 2010..
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Тема ниже - "Стороны уделили много времени и усилий вопросу определения новых участков разведения сил на Донбассе..............."


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надо бы с газом "шарики".... немцам когда-то применять, я просто так сказал. может бы якуты щас жрали "Баварское" Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3517
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Шкода загиблого.. Царство Небесне.
Одужання пораненому бійцю.
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Прочти еще раз весь текст и особенно последний абзац, а потом свой коммент ....
выздоровления погибшему? - это юмор такой?
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26 февраля.
#Макеевуголь сидит без зарплаты.
#джд ждет очередную тысячу ржублей.
#Макеевпогрузтранс - сначала деньги, потом вагоны.
Немного потерпеть осталось. Скоро трава пойдет в рост. С
голоду не помрем, разве только от вируса, кому не повезет.
#процветание
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Більше двох десятків пострілів із станкового граномета!!!Наших воїнів рострілюють,як в тирі!
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