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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2793) НБУ (4562) программа (148) Сологуб (9)

 Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб

Работа над предварительными шагами для согласования новой программы МВФ для Украины уже почти закончилась.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, технически уже достигнута договоренность относительно расширенной трехлетней программы финансирования. Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительными шагами уже тоже почти закончилась", - сказал Сологуб.

По его словам, это обычный стандартный диалог с МВФ: все параметры программы понятны, озвучены предварительные шаги, которые Фонд ожидает от Украины, чтобы вынести новую программу сотрудничества на рассмотрение Советом директоров.

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Замглавы НБУ добавил, что у МВФ нет замечаний относительно вопросов монетарной политики.

"Во время визита миссии МВФ в Киев представители Фонда встретились с рядом государственных органов, в том числе и НБУ. Во время встречи с представителями Фонда в НБУ мы обсуждали привычные вопросы: рост экономики, динамику инфляции, монетарную политику, состояние банковской системы. Новых вопросов не было. У МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - отметил он.

Напомним, 17 февраля 2020 года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). В 2019 году финансирование отсутствовало.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019-го договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер.

Национальный банк Украины ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178104
 
 
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зюзя готовий прийняти з любої сторони у любій кількості!
але ніхто не дає...
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нарит уже требовал...теперь требует отменить требуемое Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 9750.зелень мозги заполнила.
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зюзя готовий прийняти з любої сторони у любій кількості!
але ніхто не дає...
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так это он считает что он красавец, а что считает другая сторона, вот что важно, да и почти все требования таки не все требования.
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А інша сторона хоче всього лиш гарантії, що Приватбанк не буде повернуто справжньому власнику діючого президента.
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Гонконг выплатит жителям по $1200 из-за коронавируса. А что выплатит Зеленский людям, которых он пугал коронавирусом 2 месяца перед тем, как пиариться? https://www.capital.ua/ru/news/138534-gonkong-vyplatit-zhitelyam-po-1200-iz-za-koronavirusa
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Горіла шмаркля , палала. Пусть лысый споёт песню про горелый бюджет.
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Ну так шо банкіри з Бєньою рєшили ? Скинемся на компенсацію потерпілому ?
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У НБУ никто и не спрашивал. - Нафиг, если уважаемый ИВК так убедительно просит... можно сказать - приказывает, Как ослушаться
Вот уже и МВФ уговорили, Благодать. Всеобщая. Все готовы скинуться!, разве не? Да и чувствительному Зе комфортнее. А то было изнервничался весь.
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Большинство не значит, что главное, а главное ЗЕМЛЯ.
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Дайт нам большинство денег, потому что мы выполнили большинство требований!
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Послать МВФ на ХЕР, вот требование народа Украины !!!
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нарит уже требовал...теперь требует отменить требуемое .зелень мозги заполнила.
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Угумс. А дірку в бюджеті закриємо продажом землі і настане в нас Аргентина! А наступну дірку чим затулять? Звідки брати гроші на розвиток науки та виробництва продукції з високою доданою вартістю? З бюджету, в якому мільярдні дірки? Чи ви пристали на пропозицію Коломойського - продати Україну за 100 лярдів зелених московії?
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Давай для ВСУ упр. мины и бабло на ракеты.
хотя, надо просто не делать ракет? оп, у меня уже спичрайт готов - надо просто не иметь ракет!
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Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). В 2019 году финансирование отсутствовало. Источник: https://censor.net.ua/n3178104

І чого б це? Прахфесіанали щось напрахфесіаналілі?
Доречі! Вимоги по "Привату" виконані? Чи я щось проґавив?
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кажись сошлись посредине...банк каломойше не отдавать,зато разрешить брать натурой ,сколько получится
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Че там туману напускать, ИВК циферь давно озвучил: $2 ярда, отмена ареста активов, - и нафиг тот выпотрошенный банк кому сдался... А мудрый нарид - он покладистый, завплатит.
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здается мне что многие скучают за порохом а в скором будущем скажем что при янике было не так уж и плохо. и это не подъ....бка. это реальные разговоры между людьми. ЗЕ, никто даже не обсуждает, только говорят что так плохо небыло лет 15
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при яныке было ощущение наступающего пи%?ца, при порохе было ощущение что из пи%?еца мы выкарабкиваемся, при зе ощущение что к пи%?цу мы еще даже до этого и близко не подходили.
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мвф як наливайка у депресивному містечку..усім наллє оковитої..але потім..... Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 684
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Та да, вали на бармена, ибо пьяница - ни при чем
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ханич теж винен..але "совістні" тьотки ніколи пляху не продадуть..
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Поки не вирішиться питання з видачею бєні у США, то повноцінного співробітництва не буде.
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співробітництва у чому ...у продажі Землі ?
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Уменьшили субсидию с мая 2020 ( заменой цифр в формуле) с автоматическим увеличением обязательного платежа на 25%, вот только "земля" зависла , но то такое дело, наживное.
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Та головного не виконала. Беня на свободі і вкрадене віддавати не збираєтся, мало того продовжує тирити з поміччю свого "дресованого песика"
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По 10341 параметру из 10342 клиент морга жив.
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...А: Пошёл он как-то в лес без ружья.Герцог: В каком смысле без ружья?
Б: Ну, в смысле на медведя.
Главнокомандующий: Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья.
В: Из ружья?
Г: Да. Косточкой от вишни.
Д: Черешни!
Главнокомандующий: Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
А: Медведи?
Главнокомандующий: Ну не мамонты же!
Герцог: А почему же тогда всё это выросло у оленя?...
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Осталось "малость" - решить что то с Беней, но у Ишачка на Беню решалка не выросла
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"Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб..."

Каломойша вже сидить?
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Це так вважає салогуб , а МВФ вважає що в ВР мають прийняти Закон про "Приватбанк" та стягти з злодюги бєні 5 млрд. зелені . Після цього обіцяли розпочати перемовини по темі .
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