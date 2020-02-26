"Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб..."

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, технически уже достигнута договоренность относительно расширенной трехлетней программы финансирования. Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительными шагами уже тоже почти закончилась", - сказал Сологуб.

По его словам, это обычный стандартный диалог с МВФ: все параметры программы понятны, озвучены предварительные шаги, которые Фонд ожидает от Украины, чтобы вынести новую программу сотрудничества на рассмотрение Советом директоров.

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Замглавы НБУ добавил, что у МВФ нет замечаний относительно вопросов монетарной политики.

"Во время визита миссии МВФ в Киев представители Фонда встретились с рядом государственных органов, в том числе и НБУ. Во время встречи с представителями Фонда в НБУ мы обсуждали привычные вопросы: рост экономики, динамику инфляции, монетарную политику, состояние банковской системы. Новых вопросов не было. У МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", - отметил он.

Напомним, 17 февраля 2020 года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). В 2019 году финансирование отсутствовало.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019-го договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер.

Национальный банк Украины ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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