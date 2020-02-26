 На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону".

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