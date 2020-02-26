 На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону".
Ну, во первых, не им, а в них (в пунктах пропуска - КПП).
Во вторых, в пунктах пропуска необходимые средства контроля не предусмотрены по штату и по финансированию. Это очень серьёзный вопрос - какой врач просто так захочет дежурить на КПП? Вывод: КПП - это дыры для свободного проникновения вирусов.
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