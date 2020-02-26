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 На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер обнародовала информацию о сегодняшнем раунде переговоров по Донбассу в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "В гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц. Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, - Кучма на переговорах по Донбассу в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3178101
 
 
 Топ комментарии
 
война войной, а коронавирус по расписанию На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер - Цензор.НЕТ 1862
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самые лучшие санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19 - это сжигание в крематориях дамбаских орков. Вирус такого не переживёт!
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война войной, а коронавирус по расписанию На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер - Цензор.НЕТ 1862
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Гонконг выплатит жителям по $1200 из-за коронавируса. А что выплатит Зеленский людям, которых он пугал коронавирусом 2 месяца перед тем, как пиариться на эвакуации? https://www.capital.ua/ru/news/138534-gonkong-vyplatit-zhitelyam-po-1200-iz-za-koronavirusa
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Чет оч. много стало секретутки Чмучмы.... либо завербован(смеется), либо приказали(ржет)..... смелый дедок однако, "все буде добре"?(плакатики раздавал такие).... все буде петля.
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самые лучшие санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19 - это сжигание в крематориях дамбаских орков. Вирус такого не переживёт!
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"Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью"
Ну, во первых, не им, а в них (в пунктах пропуска - КПП).
Во вторых, в пунктах пропуска необходимые средства контроля не предусмотрены по штату и по финансированию. Это очень серьёзный вопрос - какой врач просто так захочет дежурить на КПП? Вывод: КПП - это дыры для свободного проникновения вирусов.
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