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Все про:Шеремет (436) Антоненко Андрей (92) Кузьменко Юлия (64)

 Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД

Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве отказались от участия в ряде экспертиз, несмотря на публичные заявления о готовности содействовать установлению истины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерство внутренних дел Украины.

В сообщении отмечается: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ постоянно информируют о ходе расследования убийства Павла Шеремета: сейчас идет процесс рассекречивания материалов негласных следственных (розыскных) действий и проводится 32 судебные экспертизы.

В то же время, отмечают правоохранители, несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется.

Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.

Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.

В то же время представители группы следователей ГСУ НПУ обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа (при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение).

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178099
 
 
 Топ комментарии
 
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».

А не сначала арестовать, а потом проводить экспертизы в попытке доказать вину.
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Все вірно - хай блазні доводять тими фактами, які нібито у них є.
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Все вірно - хай блазні доводять тими фактами, які нібито у них є.
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На убийство других?
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У тебя есть железобетонные доказательства , бот , или повысили оплату за 1килознак ?
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почерковедческая ? они что записки писали. зачем повторно проходить полиграф . разве только результаты первые не подходят следствию ? судебно- психиатрическую у нас даже президент не стал проходить - ему это тоже можно вменить ? да и после британского эксперта который всех опознал по походке хотя за пару лет до этого утверждал . что это невозможно сделать от этих экспертиз нужно подальше держаться
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Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».

А не сначала арестовать, а потом проводить экспертизы в попытке доказать вину.
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Да. Они и не должны соглашаться. Это обвинение должно доказывать их вину, и доказывать до заключения под стражу, а не после, как сейчас. Когда существуют результаты проведения различных экспертиз, противоречащие одна другой.
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Безусловно, не должны соглашаться, только не надо тогда бить себя пяткой в грудь и кричать о помощи следствию. Надо сказать правду, что не хотим помогать следствию и прячемся за свои права и презумпцию невиновности.
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Когда тебя арестуют без оснований и наплюют на показания свидетелей в твою защиту -- я посмотрю, как ты будешь себя вести.
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блин...я так Вам поверил))))...полез в новостные ленты...дурак наивный))))
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Я тоже подумал: "Лукаш арестовали? Да не может быть!"
И впрямь, оказался прав. Не может такого быть при сегодняшней украинской власти.
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Тю, так то ж бариги і мародери були, а це прийшли нові чесні обличчя!

Що їм заважає взяти Портнова з Лукаш? Що їм заважало не випускати Єфремова з СІЗО?
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При порошке, лукаши и портновы жрали щи на москве и боялись сюда приехать. Вернулись когда малороского шута избрали слугой кремля
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"В случае доказательства вины Черновол грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком на три года". Но у нее вроде справка есть...
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А Кибер Альянс: "Согласно постановлению суда, разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото девушки с надписью "Fuck you Greta".
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Блін, а чому вони мають проходити мєнтовські експертизи, якщо там намалюють результат, який треба обвинуваченню?
От як з ростом Антоненка - на відео видно, що чувак низький, дві експертизи незалежні показали, що чувак з відео нижчий за Антоненка. Що показала ментовська експертиза? Неможливо встановити зріст... То кому така експертиза треба??

Чи от як у справі бузини - обвинувачених Медведька і Поліщука вже випустили із СІЗО, бо вони довели алібі. В день убивства вони були в Дніпрі у віськовій частині та ще й здавали нормативи зі стрільби! Навіть командир їхній у суді це підтвердив і показав документи з результатами стрільб. А що ментовська експертиза? А там цілий аналіз ДНК намалювали!
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Ще можна згадати справку Павличенків при янику - там теж аналіз ДНК намалювали, але потім це було спростовано і павличенків повністю виправдали!
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Ну так глядя на происходящее, уверен экспертизы будут из разряда - "вы дышите воздухом? Вы белый? ходите на двух ногах? Уже три совпадения с человеком с записи! Это явно они! Криптонацисты украинского райха!!! Какие еще нужны доказаетльства???"
Любой может и должен отказываться от унизительного участия в политических криминальных процессах , если у него осталось еще хоть что-то от самоуважения.
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Шо воно нэсэ ....Шо нэсэ.....
Каких Экспертиз?
Если она уже отвечала на вопросы на полиграфе, шо вы хотели нового узнать? Или хотели своего эксперта подсунуть?
Честно говоря у вас уже с ростом подозреваемого проблемы!!!!
Наверно я бы тоже не хотел вам помогать шить белыми канатами себе дело!
Особенно когда после обвинений авакяна и зели прокуроры говорят, что доказательств недостаточно для суда!
А люди УЖЕ сидят!!!!
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Честные не боятся экспертиз
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тому ти, коли здавав аналіз калу, приніс три бідони матеріалу
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Ты себе льстишь, тебе в аншлаг к петросяну.
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Ну от Антоненко не боявся - пройшов аж ТРИ експертизи росту... Дві незалежні експертизи показали, що то не він і тільки ментовські експерти сказали, що "не можуть встановити ріст"... То кому такі експерти треба??? Там неозброєним оком на відео видно, що ріст чувака маленький!
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Это если экспертизы честные, а если - как у нас, то любому что угодно впаять могут.
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Тебя дурака хоть раз в жизни опрашивали, допрашивали, участвовал в следственных действиях, экспериментах, очных ставках? Сиди не кукарекай! Пока не заловили А.Р.Чекатило, по его делам 3 расстреляли, а пятерым дали по 15 лет. Тех выпустили, а иных уж и небыло. Сдрысни, деятель.
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Слідчі дії, на скільки мені відомо, проводяться при наявності доказової бази. А якщо тільки підозри "залізобетонні", а доказів немає (нещодавно 100% свій прокурор таке казав), то йдіть на путіна!
Все решта - презумція невинуватості та право не свідчити проти себе.
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правильно роблять
хто вам, мудакам, допомагати буде?
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Отказались от пыток и анального зондирования? Ну теперь точно виновны!
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Правильно зробили.
Слідство намагається вигадати докази, яких бути не може.
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Ну авокяну, ну уж очень хочется, чтоб было раскрыто это убийство, вот он и идёт на всякие выдумки.
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це говновкид, щоб іще тримати далі цих безвинних людей
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МВД передергивает. Подозреваемые отказались от участия в следственных действиях, проводимых с явными нарушениями закона, например, при отсутствии адвокатов.

И правильно сделали.
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А какая разница, с адвокатом или без оного? Имеют право отказаться от проведения любых экспертиз - они этим и воспользовались.
На днях следователи обгадились дважды с двумя самойбийствами.
"Да кто ж его посадит? Он же мусор!" (с)
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У зв'язку з тим, що без доказів їх довго пресували, то не варто їм було погоджуватися на різні експерименти.
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Как-то все забыли наиглавнейший (как любил говорить членин) момент. А чё там у нас с мотивацией? А? Громче! Не слышу! Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД - Цензор.НЕТ 5965
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Прихильність до ідей арійської зверхності мешканцем єврейського району))))
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...КПК України Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.у Конституції України є також відповідна Стаття 63 ...
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А МВД обязано расследовать преступления вместо того чтобы фальсифицировать дела и сажать невиновных. Начните с себя.
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Я б від колоноскопії також відмовився.

Одного не розумію- їх тримають під вартою, отже докази "беззаперечні". То що із судом? Чи доказів немає і намагаються хоч щось нашкребти? Тоді чому за відсутності доказів їх тримають під вартою? І чому слідство не цікавиться Короткіх, він же Боцман, він же Малюта? Чеченський кілер, що стріляв у Осмаєва і Окуєву здав Малюту з потрохами. Проте Аваков свого заступника (що за рік став доларовим мільйонером) не сіпає.
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ВСе 32 экспертизы ббудуут мусорскими экспертами признаны в пользу обвинения - тут уже к бабки не ходи. Больше ничего у мусоров нет - только экспертизы, вот они и ходят назначить их как можно больше, чтобы потом давить на психику клоуна и его лохтората.
Улик у мусоров - ни одной!
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Ну да, от як з ростом Антоненка - нормальні експертизи показали, що Антоненко вищий за чувака з відео, а ментовські експерти мабуть відмовилися це визнати і сказали, що не можуть встановити ріст... Бо якби встановили - це пішло б на користь захисту!
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Новый кульбит следствия - Мы не смогли собрать дополнительные доказательства вины подозреваемых потому, что они отказались помочь следствию. Мол мы так старались, а подозреваемые подвели нас, мы не виноваты, это они виноваты.
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И никто не заметит, что они заранее хотят сшить дело на конкретных людей вместо непредубежденного следствия, цель которого установить истину.
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Пусть сразу клоун пройдёт проверку по наркоте, а то как-то сцикотно ему было.
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всі ці експертизи мусорам потрібні щоб створити видимість якогось процесу... хай гуляють...
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экспертизы нужны для фальсификаций улик.
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Проведя полсотни экспертиз на любого рандомного человека, соберётся достаточно доказательств, чтобы этого любого посадить.
Все доказательства, указывающие на невиновность (и в первую очередь полиграф) будут просто проигнорированы - на суде прокурор о них даже и не вспомнит, а любая мелочь и несостыковка выставлена, как достаточное доказательство вины.
Нечего им жизнь облегчать, они уже давно рассказывали, что доказательств вины выше крыши, пусть их и предоставляют.
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Все эти экспертизы любой вменяемый суд бы отклонил. Но когда существуе нквдшная спайка судья-прокурор-милиционер, то обвинительные вердикты в 98 процентов случаев. Вот как у нас или в России. Это не правосудие, а правовой беспредел.
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Вы,кретины,рост померять не хотите,лишь по той причине что фальсифицировать его невозможно.А все эти ваши англицкие эксперты по походке,полиграфы,боевые макеты мин в приказном или хорошо оплачиваем порядке приобретают нужный вам результат....Придурки разберитесь с убийством в доме Кожары,там их трое было,труп Кожара и жена стреляли с трёх метров -главная версия самоубийство.
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Отказ от экспертиз не является доказательством вины. А вину должно доказывать следствие - обвиняемый имеет право не давать натырок против себя... Эти уроды , третий месяц без доказательств держащие людей за решёткой, ещё суки жалуются на что-то... Я удивляюсь, что на них ещё не подано в Страсбург. Бо правами человека здесь и не пахнет. Здесь пахнет....даже вовсю воняет понтами человека... и мы все знаем этого человека.
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Прокурорские и экспердов правильных нашли и черновики заключений согласовали, а тут такой облом, неблагодарные подозреваемые!
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Стара аваківська пісенька...

Речниця з НПУ:
(7 хв. 17 сек - 8 хв.) Дивно виглядає ситуація. Підозрювана відмовляється співпрацювати з офіційним слідством, а від так затягує процес розслідування, але у той же час погоджується на проведення сумнівних досліджень ініційованих стороною захисту, результати яких не є доказами у кримінальному провадженні.
Розслідування вбивства Павла Шеремета триває, незважаючи на те, що чимало вже зроблено для встановлення істини, об'єктивного, повного та неупередженого розслідування. Слідство ініціює проведення ряду слідчих дій, а відтак закликає учасників процесу та всі зацікавлені сторони до співпраці.

БРЕХНЯ № 10
Як зазначено вище Яна Дугарь з'являлася на всі виклики слідчих.
Проте підозрювана і не зобов'язана співпрацювати зі слідством, особливо з необ'єктивним і упередженим. Суспільству подають таку інформацію в стилі радянської пропаганди, щоб створити негативну думку про людину, яка не допомагає себе обвинувачувати, а тому "погана" і має відношення до злочину. Це право людини не свідчити проти себе і захищатися, самостійно збирати докази, в тому числі про порушення слідчих і прокурорів.

А в слідчих і прокурорів за законом мають обов'язок встановлювати не лише докази винуватості, але й ті, що виправдовують людину. Натомість бачимо, що поліція займається доказами спростування алібі, а не надає належних доказів, які прямо доводять причетність до злочину. В цьому випадку принцип "презумпції невинуватості" діє навиворіт: коли слідчі не маючи власних доказів винуватості, намагаються поставити під сумнів повні, чіткі і послідовні докази захисту про невинуватість.
Стенограма речниці НП від 12.02.2020 року зі спростуванням

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Псих экспертизу нужно делать Янелоху, Авакову и его псам. Ублюдки издеваются, в лучших традициях НКВД, над Украинцами. Хохлам(73%) пофиг... рабы.
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Подсудимый злоупотребляет своим правом на защиту вызывая слишком много свидетелей защиты. Это говорит о том, что подсознательно подсудимый осознает вину. Внимание вопрос знатокам: кто, где, когда? Даю подсказку, от приговора порохоботы в экстазе до сих пор.
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А с какого елдака тебя, не украинца, волнуют внутри украинские дела ?
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Что, неужели догадался кто? Кацапчек, у тебя аквафреш вылез из под прокси.
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Для тупорылых кацапов поясню. Это не про дело Шеремета. Это заявление реального прокурора в реальном суде.
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Не понятна причина истерики порохоботов. Почему они так возмущены моим сообщением о приколах пещерского суда.
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Не вижу ответ на вопрос. Итак повторим , ч5чего , предварительно рашистская ботяра , испражняется здесь ?
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Для Украины уже достаточно позора, что Торнадовцы сидят без доказательства вины. Хватит уже подгонять невиновных людей под хотелки воров у власти.
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