 Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерство внутренних дел Украины.
В сообщении отмечается: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ постоянно информируют о ходе расследования убийства Павла Шеремета: сейчас идет процесс рассекречивания материалов негласных следственных (розыскных) действий и проводится 32 судебные экспертизы.
В то же время, отмечают правоохранители, несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется.
Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.
Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.
В то же время представители группы следователей ГСУ НПУ обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа (при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение).
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
А не сначала арестовать, а потом проводить экспертизы в попытке доказать вину.
И впрямь, оказался прав. Не может такого быть при сегодняшней украинской власти.
Що їм заважає взяти Портнова з Лукаш? Що їм заважало не випускати Єфремова з СІЗО?
От як з ростом Антоненка - на відео видно, що чувак низький, дві експертизи незалежні показали, що чувак з відео нижчий за Антоненка. Що показала ментовська експертиза? Неможливо встановити зріст... То кому така експертиза треба??
Чи от як у справі бузини - обвинувачених Медведька і Поліщука вже випустили із СІЗО, бо вони довели алібі. В день убивства вони були в Дніпрі у віськовій частині та ще й здавали нормативи зі стрільби! Навіть командир їхній у суді це підтвердив і показав документи з результатами стрільб. А що ментовська експертиза? А там цілий аналіз ДНК намалювали!
Любой может и должен отказываться от унизительного участия в политических криминальных процессах , если у него осталось еще хоть что-то от самоуважения.
Каких Экспертиз?
Если она уже отвечала на вопросы на полиграфе, шо вы хотели нового узнать? Или хотели своего эксперта подсунуть?
Честно говоря у вас уже с ростом подозреваемого проблемы!!!!
Наверно я бы тоже не хотел вам помогать шить белыми канатами себе дело!
Особенно когда после обвинений авакяна и зели прокуроры говорят, что доказательств недостаточно для суда!
А люди УЖЕ сидят!!!!
квартал 95?
Все решта - презумція невинуватості та право не свідчити проти себе.
хто вам, мудакам, допомагати буде?
Слідство намагається вигадати докази, яких бути не може.
И правильно сделали.
На днях следователи обгадились дважды с двумя самойбийствами.
"Да кто ж его посадит? Он же мусор!" (с)
Одного не розумію- їх тримають під вартою, отже докази "беззаперечні". То що із судом? Чи доказів немає і намагаються хоч щось нашкребти? Тоді чому за відсутності доказів їх тримають під вартою? І чому слідство не цікавиться Короткіх, він же Боцман, він же Малюта? Чеченський кілер, що стріляв у Осмаєва і Окуєву здав Малюту з потрохами. Проте Аваков свого заступника (що за рік став доларовим мільйонером) не сіпає.
Улик у мусоров - ни одной!
Все доказательства, указывающие на невиновность (и в первую очередь полиграф) будут просто проигнорированы - на суде прокурор о них даже и не вспомнит, а любая мелочь и несостыковка выставлена, как достаточное доказательство вины.
Нечего им жизнь облегчать, они уже давно рассказывали, что доказательств вины выше крыши, пусть их и предоставляют.
Речниця з НПУ:
(7 хв. 17 сек - 8 хв.) Дивно виглядає ситуація. Підозрювана відмовляється співпрацювати з офіційним слідством, а від так затягує процес розслідування, але у той же час погоджується на проведення сумнівних досліджень ініційованих стороною захисту, результати яких не є доказами у кримінальному провадженні.
Розслідування вбивства Павла Шеремета триває, незважаючи на те, що чимало вже зроблено для встановлення істини, об'єктивного, повного та неупередженого розслідування. Слідство ініціює проведення ряду слідчих дій, а відтак закликає учасників процесу та всі зацікавлені сторони до співпраці.
БРЕХНЯ № 10
Як зазначено вище Яна Дугарь з'являлася на всі виклики слідчих.
Проте підозрювана і не зобов'язана співпрацювати зі слідством, особливо з необ'єктивним і упередженим. Суспільству подають таку інформацію в стилі радянської пропаганди, щоб створити негативну думку про людину, яка не допомагає себе обвинувачувати, а тому "погана" і має відношення до злочину. Це право людини не свідчити проти себе і захищатися, самостійно збирати докази, в тому числі про порушення слідчих і прокурорів.
А в слідчих і прокурорів за законом мають обов'язок встановлювати не лише докази винуватості, але й ті, що виправдовують людину. Натомість бачимо, що поліція займається доказами спростування алібі, а не надає належних доказів, які прямо доводять причетність до злочину. В цьому випадку принцип "презумпції невинуватості" діє навиворіт: коли слідчі не маючи власних доказів винуватості, намагаються поставити під сумнів повні, чіткі і послідовні докази захисту про невинуватість.
Стенограма речниці НП від 12.02.2020 року зі спростуванням