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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (254) Порошенко (18003) герой (222) Гончарук_Алексей (746)

 Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок, но такое вознаграждение предусмотрено указом 5-го президента Петра Порошенко еще в марте 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тыс. грн как одноразовую помощь от государства", - сказал премьер

В минсоцполитики уточнили, что получателями денежного вознаграждения станут граждане Украины из числа: лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"; членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины.

Выплату осуществят единовременно за счет средств государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выплатит по 105 тыс. грн 207 гражданам, совершившим героический поступок, - Гончарук

В то же время это денежное вознаграждение предусмотрено указом президента от 28.03.2019 № 92 "О ​​единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка".

Указ Порошенко вступил в силу с 1 января 2020 года. В указе президента говорилось, что вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум с 1 января 2020 года - 2 102 гривны, то есть награда в 2020 году -105 тысяч гривен.

Также Порошенко поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2020 год и последующие годы средства для вознаграждения Героям Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара

Источник: https://censor.net.ua/n3178097
 
 
 Топ комментарии
 
Зовсім не факт. Побачимо наступного. Я вірю в зелохів! Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 3381
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Чувак войдет в историю Украны...как самый тупой премьерминистр...
Не каждому дано...
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РУССІЄ В Лондане! Епт....
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Украинские "запоребриковые патриоты" за немецким прокси. Епт....
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русские даже в окопах на Донбассе есть.

есть русские Народные герои Украины.

ты, наверно, с россиянами попутал ?
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Запости эту картинку "русские в Лондоне" - хочу про закончившуюся в Ольгино лицензию на Photoshop пошутить.
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А дать по шее Гончаруку это геройский поступок или просто правильный ??? Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 8604
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А если Гончаруку даст по шее Тигипка со словами: "Ты че в моем кресле расселся!" - то как этот поступок расценивать?
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Ну это вам не это ,вам не понять всей глубины кабинетных глубин ...
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Чувак войдет в историю Украны...как самый тупой премьерминистр...
Не каждому дано...
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Зовсім не факт. Побачимо наступного. Я вірю в зелохів!
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Тигипко видимо все таки станет новым премьером.
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Вкинули фейк з Тегібко, щоб замяти подію з синком Бариги патріотом расєі "" русскіє в Лондане!"
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Да глядя в какую жопу погружается экономика Украины , даже такой имбицил с пустотой и туманом в голове как Осел , должен понимать , что если срочно не сменит премьера , то голодные люди ему дрыснуть в Ростов не дадут и тогда смерть Чаушеску ему идеальной покажется .Хотя лично я , с большим удовольствием хотел бы на него в житомирской зоне по веб камере смотреть лет так 12-15 , благо статей которые ему предъявить уже сей час как минимум десяток.
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я б Хорошковского не сбрасывал со счетов. Брат по крови ето у них все таки приветствуется.
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Ну тогда все , Хорошковский или Медведчук -НЕ КАКОЙ РАЗНИЦЫ,
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да аваков будет, на радость ЗЕбилам=))
заради премерства он зелю и поддерживает.
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если на даный момент то он как бы и сысиковым конкурирует, но ведь самый глупый из президентов ещё не всем вас удивил, дальше будет интересней.
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Он человек-бамбук и человек-валенок. Два в одном.
Тупой и ещё тупее.
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Детский сад с зелёными соплями, какая стратегия, до неё дозреть надо, но бородатые нувориши у них воспитатели, поэтому всё будет только хуже.
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Так «сообщіл», чи «похвастался»? В редакції Цензора знають, що ці слова мають різну коннотацію?
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Як би було : «Похвастался, сообщів...»
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Так за что нужно этого человека доставлять в наручниках на допрос, доброй души человек.
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"Героя" будут давать, не иначе. Просто знают что скромный и сам не придёт.
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Нююю, тот недоввьол..
А ентот каак введьот, по
сааамыя ...ну вы догадались..
😁
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Ще вруняться горді Славутові кручі,
Ще синьої річки збурунена гладь,
Та вже проминув тебе птахом летючим
Твій час, твій останній, попереду - падь.
Ще сонце високе, ще небо глибоке,
Ще серце замало грудей не пірве.
Урвались, подались прекрасні мороки
І щось тебе кличе, і щось тебе зве.
Бо вже відслонився безокрай чужинний
І в жалощах никне зелений розмай.
Прощай, Україно, моя Україно,
Чужа Україно, навіки прощай!..
Розкрилені висі твої пронеслися,
Попереду прірва. І ока не мруж.
Ти бачиш розхрестя дороги? - Молися,
Бо ще ти - не воїн і ще ти - не муж.
Гудуть пароплави, ревуть паровози,
І аероплани видовжують слід.
Чіпляйся за кручу, як терен колючий,
Чіпляйся за небо, як яблуні цвіт!

Навіки прощай...
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Плагіатори від початку їдуть на чужих здобутках.
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Правда. Спочатку намалював диплом недержавного зразка. Потім брав участь у масивках на передачах. Тому і пропустив те, що в країні в цей час робили серйозні люди.
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Скритий. У своїй доповіді приписав собі і розвалився досягненнями попереднього уряду. Цих досягнень нарахували більше 80 відсотків. Тому виходить, що чоловік поруляризує попередню владу.
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Наверняка и соевые от заголовка в шоке))))
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ага. я думал 13 пенсию оставил или с 1 марта перерасчет пенсий будет, а он и не помнит уже про это!
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Да, знаю один из источников говносми, но все же занимательная статистика...Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 4758
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Плюс госчиновники могут позволить себе квартиры за 1 000 000,00 грн., имея пару месяцев "нищенскую" зарплату в 36 000,00 грн.
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Якщо свої досягнень - тільки зі знаком "мінус", то хоч чужі собі в актив запишемо. І так останні пів року... Прахфесіанальі, фіглє! От тіко дірка в бюджеті цілком ваша, наміри поставки води до Криму - теж. Я вже не кажу про судиліща проти дівчат та в справі Шеремета, а також досі невідома історія з Оманом. Тіко зашквари - ВАШІ! Досягнень не видко. Дибілєти діджиталізовані з туманом в голові і легкістю мислення, яких, чомусь (хто б подумав???) хвалить агресор.
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Путін почав аплодувати, але поки що сидячи. Ага, це дружина Тігіпка (позивний Бібібко), ще один президент правда Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко на прес-конференції двічі заявила, що в Україні "идет гражданская война".


https://twitter.com/i/status/1232615864882561025
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а ви гоните на слуг..тіж самі песики, тільки без псевдопатріотичного пахвосу.. Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 1238
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героями відтепер будуть,тільки сім'ї та рідні,Слуги народу
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Тот случай, когда "папередники" были лучше.
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Указ президента Порошенка от 28.03.2019 № 92 - три дня до Президентских выборов! Явно рассчитано на дополнительные голоса...
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Более 2 млн немощных стариков которые живут на 1600 грн мес тоже ГЕРОИ Украины.
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Вообще-то он не хвастался, а лишь констатировал, что правительство начинает выполнение Указа предыдущего президента. Юра, прекращай высасывать сенсации из пальца.
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Ушлёпок есть ушлёпком! Позорные дешёвые шавки как и клоун. Зебобы или это фейк?
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так шо? по сто тищ за героїзьм - каждому міністру і чиновнику щомісяця
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Премьер занимается экономикой
Президент - сувернитетом
Как вы умудрились перепутать?
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Петруха красава.30 марта наверно ввел.Хотелось бы узнать фамилии получивших вознаграждение при пэптре Ⅴ
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Прожиточный минимум 2102 грв!
Какой интересно приколист это посчитал, если квартплата за 1-ком.квартиру выше, да ещё надо вспомнить налогонеоблагаемый минимум-17грв.
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У нас все граждане, пережившие на себе реформы властей - герои!
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