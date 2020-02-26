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 Стороны уделили много времени и усилий вопросу определения новых участков разведения сил на Донбассе, но он требует доработки, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау настойчиво призывает стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на брифинге в Минске в среду по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

"На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо", - сказала Грау.

"Ссылаясь на заявления ТКГ от 17 июля и 18 декабря прошлого года, я еще раз обращаюсь к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня", - добавила спецпредставитель ОБСЕ.

Она подчеркнула, что прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений. "Поэтому события последних дней не могут не тревожить", - добавила Грау.

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По итогам заседания ТКГ спецпредставитель ОБСЕ заявила, что вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе требует доработки.

"Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - сказала Грау.

По ее словам, на заседании ТКГ также были также затронуты вопросы противоминной деятельности. При этом Грау напомнила, что "главной причиной гражданских жертв, а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины".

Спецпредставитель ОБСЕ добавила, что гуманитарная группа обсудила вопросы обмена удерживаемых лиц, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести и возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, политическая группа обсуждала вопросы особого статуса ОРДО И ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - сказала Грау.

Она также сообщила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178096
 
   
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Да, что там определять При этих ЗЕленых и этом ГОВНОкомандующем ВСУ к лету за реку Днепр отведут.
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Так можно так развестись ,что мало потом не покажется !
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Интересно, за сколько "отведений" дойдут до Киева?
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"Стороны уделили много времени и усилий вопросу определения новых участков разведения сил на Донбассе" Ну не обговорювати ж того, що завдяки вашому "розведенню" загинув 22 річний боєць. Стільки хлопців отримали поранення. Чи це і є метою ваших "розведень"?
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Разведение надо производить исключительно на восток - тогда обстрелы на занятых законной властью территориях будут сразу прекращаться.

А это, когда террористов ласково просят "мирись, мирись, больше не дерись"... впрочем, когда я был в детском саду, меня точно так же "разводили" с хулиганами. "неважно, кто на кого напал, важно прекратить драку". Впрочем, не буду матом.
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Имеем, что имеем. Один великий полководец иаздавал медали и ордена, когда драппали. На смену пришел такой же...
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