 Стороны уделили много времени и усилий вопросу определения новых участков разведения сил на Донбассе, но он требует доработки, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на брифинге в Минске в среду по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

"На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо", - сказала Грау.

"Ссылаясь на заявления ТКГ от 17 июля и 18 декабря прошлого года, я еще раз обращаюсь к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня", - добавила спецпредставитель ОБСЕ.

Она подчеркнула, что прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений. "Поэтому события последних дней не могут не тревожить", - добавила Грау.

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По итогам заседания ТКГ спецпредставитель ОБСЕ заявила, что вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе требует доработки.

"Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - сказала Грау.

По ее словам, на заседании ТКГ также были также затронуты вопросы противоминной деятельности. При этом Грау напомнила, что "главной причиной гражданских жертв, а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины".

Спецпредставитель ОБСЕ добавила, что гуманитарная группа обсудила вопросы обмена удерживаемых лиц, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести и возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

"Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, политическая группа обсуждала вопросы особого статуса ОРДО И ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - сказала Грау.

Она также сообщила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.

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