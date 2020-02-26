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 Политика Украины
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 Надеемся провести новый обмен до нормандской встречи, это откроет путь для уступок на других треках, - Пристайко

Украина планирует провести обмен удерживаемыми до встречи в нормандском формате.

Об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"На сегодняшний момент мы можем сказать, что, в принципе, выполнено одно. Это, действительно, немного, но позволяет с оптимизмом смотреть на следующие встречи. Главное для нас было обменять людей, вернуть из-за решетки и мы вернули их. Сейчас мы надеемся, еще до встречи в Берлине, мы сможем вернуть значительно больше украинцев из-за решетки, обменять. Это откроет путь для уступок на других треках", - заявил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хотели сорвать обмен", - Пристайко об эскалации на Донбассе

Напомним, по словам главы МИД Вадима Пристайко, до 500 человек считаются Украиной пропавшими без вести в оккупированном Крыму, на оккупированном Донбассе или в РФ, и принимаются к рассмотрению на будущий обмен. 

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины Франции, Германии и России - для подготовки дальнейшей встречи лидеров "нормандской четверки" может состояться через месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3178094
 
 
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Им дуракам говорят одно - они мелют и делают другое.
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Со стороны Украины НИКАКИХ уступок быть не может ,это АКСИОМА !!!
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Ну да. Договоримся, этот *** сказал что Украины не существует,в очередной раз признал вторжение и призвал воевать , а эти все договариваются. А где яма с крокодилами обещанная от них ?
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"...путь для уступок на других треках"(c) - какая уступчивая "приставка". кацабы в лице суркова и лаврова диктуют - зе-капитулянты исполняют. позорище, а не влада.
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Як дав би, по тим трекам, лопатою, щоби очі вискочили...
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Это откроет путь для уступок на других треках
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