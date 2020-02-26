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 Украинские биатлонисты стали призерами чемпионата Европы: у Пидгрушной серебро, у Пидручного бронза

Украинские биатлонисты Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный стали призерами чемпионата Европы, который проходит в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале суперспринта Пидгрушная с одним штрафом финишировала второй с отставанием 2,8 секунды от россиянки Евгении Павловой (0 промахов). Бронза" - у француженки Хлое Шевалье (1).

Результаты других украинок - Валя Семеренко (3 дополнительных патрона) стала 4, Анастасия Меркушина (1) - 6, Вита Семеренко (5) - 16, Юлия Журавок (3) - 18.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км. ФОТО

В финале суперспринта Подручный использовав 3 дополнительных патрона и занял 3 место, финишировав с отставанием 0,5 секунды от победителя белоруса Сергея Бочарникова (2 промаха) и 0,1 секунды - от серебряного призера Адама Вацлавика из Чехии (3).

Украиннец Руслан Ткаленко стал 15, Артем Прима - 23.

Чемпионат Европы по биатлону продлится до 1 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178090
 
   
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Они уже с резервистами соревнуются? Старость не радость.
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Вітаю наших біатлоністів, але прізвище треба писати правильно, він не Подручний...
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